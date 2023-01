Aufbruchstimmung spürbar: Elbacher Trachtler freuen sich aufs Gaufest im Sommer

Von: Sebastian Grauvogl

Der Tradition verpflichtet: (vorne v.l.) Maria Schnitzbaumer (40 Jahre Mitglied), Resi Schwaiger (50), Rita Brunner, Rosi Baumann (beide 40), Kathi Isenmann (70), Kathi Gasteiger (60), Monika Marx, Marlene Bacher, Heidi Reichart (jeweils 25) sowie (oben v.l.) Christina Stahl (Frauenvertreterin), Bernhard Kafl, Stefan Baumann (beide 40), Florian Gschwendtner (Vorsitzender und 25 Jahre Mitglied) und Benedikt Bacher (Vize-Vorsitzender). © Privat

Regelrechte Aufbruchstimmung herrschte bei der 116. Hauptversammlung des Trachtenvereins Eichenlaub Schwarzenberg Elbach. Der Grund: die große Vorfreude aufs Gaufest im Sommer.

Elbach – Regelrechte Aufbruchstimmung herrschte bei der 116. Hauptversammlung des Trachtenvereins Eichenlaub Schwarzenberg Elbach im Gasthaus Kirchstiegl. 120 Mitglieder hatten im Saal Platz genommen. Der Grund dürfte nicht zuletzt die Vorfreude auf die Festwoche „Elbach feiert 2023“ gewesen sein, deren Programm Festleiter und Vize-Vorsitzender Benedikt Bacher ausführlich vorstellte.

Fest-Organisator stellt aktuellen Planungsstand vor

Satte eineinhalb Stunden lang referierte Bacher zum aktuellen Stand der Planungen für die Tage, in denen die Elbacher Trachtler bei ihrem Gaufest und die Feuerwehrler zu ihrem 125-jährigen Bestehen fast 15 000 Gäste im Leitzachtal bewirten und bestens unterhalten wollen (wir berichteten). Trotz des langen Vortrags hätten die Mitglieder „mit den Füßen gescharrt“ und mit kräftigem Applaus ihre Begeisterung zum Ausdruck gebracht. Nicht zuletzt, dass Bacher zugleich auch Mitglied bei der Feuerwehr ist, mache ihn zum „richtigen Mann“ an der Spitze des Organisationsteams, sind die Trachtler überzeugt. Bereits jetzt seien schon weit über 100 Stunden in die Vorbereitung des Programms unter dem Motto „ein Dorf, zwei Vereine, sieben Festtage“ geflossen.

Was heuer auf sie zukommt, haben die Elbacher Trachtler bereits im vergangenen Jahr beim Gaufest in Irschenberg erlebt. „Des war a wahre Freid, do derf man uns auf was gfrein in Elbach“, sagte Schriftführer Michael Gartmaier in seinem Rückblick. Doch auch die Feierlichkeiten zum jeweils 100-jährigen Bestehen des Patenvereins Parsberg sowie der Nachbarn aus Eyrain-Jedling hätten die Entbehrungen der zweijährigen Corona-Pause wieder in den Hintergrund gedrängt.

Lob für Kinderplattlergruppe

Besonderes Lob sprach Gartmaier im Namen des Vorstands an den Trachtlernachwuchs aus. So hatte die Kinderplattlergruppe beim Preisplatteln in Irschenberg den zweiten Platz errungen. „Die wunderbare Jugendarbeit um Regina Kafl und ihr Team trägt Früchte“, sagte Gartmaier erfreut. 50 von 500 Mitgliedern des Vereins seien Kinder und Jugendliche. Eine positive Überraschung sei zudem die Nennung von 15 Neumitgliedern gewesen, berichtet der Schriftführer. „So was haben wir seit mehr als 20 Jahren nicht mehr erlebt.“

Damit die Elbacher Trachtler beim Gaufest auch in schneidigem Aufzug daherkommen, investierte der Verein bereits im vergangenen Jahr „in weiser Voraussicht“ in neue Kleidung, erklärte Kassier Klaus Vrech. Durch die Festivitäten beim Ausrücken sowie die vielen Beerdigungen sei am Jahresende aber ein leichtes Minus in der Kasse geblieben.

Bei einer so inhaltsreichen Versammlung hatte Vorsitzender Florian Gschwendtner nicht mehr viel hinzuzufügen. Dafür dankte er allen „helfenden Händen, die den Verein zusammenhalten und nach vorne bringen“. Elf Trachtler ehrte der Vorsitzende dann noch für ihre jahrzehntelange Mitgliedschaft – um dann auch selbst noch eine Urkunde für seine 25 Jahre im Verein zu erhalten. Sein Vize Benedikt Bacher knüpfte diese an einen Wunsch: „Lieber Florian, auf die nächsten 25 Jahr, hoffentlich no lang als Vorstand.“

Schnell abgehandelt war dann der letzte Tagesordnungspunkt „Wünsche und Anträge“, berichtet Gartmaier schmunzelnd: „Bei der Flut an Infos gab es keine Wortmeldungen mehr.“

