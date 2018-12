Bad Aiblinger kommt in Fischbachau betrunken von der Straße ab

Das war gleich in zweifacher Hinsicht eine schlechte Idee. In der Nacht zum Sonntat hat sich ein 35-jähriger Bad Aiblinger betrunken ans Steuer gesetzt und dann einen Unfall gebaucht.

Fischbachau/Hausham - Der kostet ihn nun seinen Führerschein. Wie die Polizei meldet, war der Aiblinger gegen 1.45 Uhr auf der auf der Kreisstraße zwischen Hundham und Bad Feilnbach unterwegs, als er bei bei Grub/Roßruck mit seinem VW von der Straße abkam.

Bei der Unfallaufnahme erkannten die Polizei schnell, dass der Aiblinger nicht nüchtern war. Ganz im Gegenteil: Der Unfallfahrer hatte tüchtig gebechert. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, was bedeutet: Blutabnahme, sofortiger Führerscheinentzug, Ermittlungsverfahren.

Wegen Mittags-Rausch 50-Jähriger ist Füherschein los

Ebenfalls nicht so schlau war die Leistung eines 50-jährigen Haushamers: Sein Führerschein wandert wohl ebenfalls für längere Zeit in die Obhut der Behörden. Am Samstag hat die Miesbacher Polizei einen 50-jährigen Haushamer einer Kontrolle unterzogen, wie aus dem Bericht hervorgeht um 14.15 in der Industriestraße in Hausham.

Dort stoppten die Beamten den 50-Jährigen in seinem VW. Dabei stelten sie erst Alkoholgeruch fest, und ein Atemalkoholwert bestätigte die Wahrnehmung. Mehr als 1,1 Promille zeigte das Gerät an. Bei dem Haushamer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Mann wird Anzeige erstattet.

dak

