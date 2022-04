Bauausschuss von Fischbachau hält am Fahrbahnteiler für 200 000 Euro fest - Bau aber erst in ein paar Jahren

Schwierige Stelle: Bei schönem Wetter wird das Queren der Leitzachtalstraße in Dürnbach zum Geduldsspiel. Die Gemeinde will einen Fahrbahnteiler bauen – wegen der Kosten aber frühestens in einigen Jahren.

LEITZACHTALSTRASSE

Von Christian Masengarb schließen

Strömen tausende Ausflüglerautos Richtung Fischbachau, können Wanderer die Leitzachtalstraße in Dürnbach schwer queren. Ein Fahrbahnteiler könnte helfen; die Gemeinde müsste die rund 200 000 Euro Kosten aber selbst tragen. Der Bauausschuss will sich die Option offen halten.

Fischbachau – Spaziergänger, die auf dem Weg von Hundham über Schwarzenberg nach Ahrain in Dürnbach die Leitzachtalstraße queren, stehen dort bei schönem Wetter oft vor einem Hindernis: Autos mit Ausflüglern, die morgens Richtung Süden in die Berge und abends zurück nach München drängen, machen den Wechsel der Straßenseite zum Geduldsspiel. Die Gemeinde will den Wanderern seit Längerem mit einem Fahrbahnteiler helfen. Die Verwaltung hätte diese Hoffnung nun fast aufgegeben. Doch der Bauausschuss will weiter dranbleiben.

Dass der Straßenquerer aktuell Thema ist, liegt an einem Bauvorhaben östlich der Leitzachtalstraße, unmittelbar über dem Weg Richtung Ahrain. Der Antragsteller will dort ein Doppelhaus bauen, wofür die Gemeinde eine Außenbereichssatzung erlassen müsste. Dabei könnte sie einige Quadratmeter – 2,50 Meter Breite auf zehn Meter Länge – neben der Leitzachtalstraße gegen Ausgleichsflächen tauschen und sich so den Grund für die Verbreiterung der Straße und den Einbau des Fahrbahnteilers sichern. Der Antragsteller hat dem zugestimmt. So weit, so gut.

Mindestens 200.000 Euro Kosten

Das Problem der Gemeinde beginnt mit der Finanzierung des vom Staatlichen Bauamt Rosenheim auf mindestens 200.000 Euro geschätzten Vorhabens. Wollen mehr als 50 Personen pro Stunde die Straße queren, würde das Bauamt die Errichtung zahlen. Weil die Frequenz in Dürnbach aber niedriger liegt, scheidet diese Option aus. Alle Kosten landen bei der Gemeinde.

Die Errichtung sei „nicht verhältnismäßig“, urteilte der für die Sitzung verhinderte Bauamtsleiter Werner Wagner in einem Schreiben, das Bernhard Obliers vom Bauamt verlas. Wagner schlug vor, den Entwurf der Außenbereichssatzung ohne Fahrbahnteiler und Grundstücksabtretung zu billigen, was das Ende des Projekts bedeutet hätte: Ist der Plan beschlossen, kommt die Gemeinde kaum an Flächen zur Straßenverbreiterung.

Diskussion über Fußgängerströme

Ein weiteres Argument gegen den Teiler nannte Obliers: Weil die Gemeinde nur auf Höhe des Grundstücks nördlich des Wegs Richtung Ahrain Flächen für den Bau des Fahrbahnteilers bekomme, der Weg nach Schwarzenberg aber auf der anderen Straßenseite südlich anschließt, erfordere die Querung per Fahrbahnteiler einen Umweg. Wanderer könnte daher lieber weiter an der Straße warten, als den Umweg zu gehen. „Man hat festgestellt, dass die Fußgängerströme anders sind.“

Heinrich Isenmann (CSU) widersprach beiden Argumenten. Wenn das Straßenbauamt meine, die Stelle erfordere keinen Fahrbahnteiler, habe es sich diese nicht am Wochenende angeschaut. „Und wenn am Sonntagnachmittag ein Auto nach dem anderen kommt, gehst du gerne die 20 Meter Umweg.“ Er wolle sich daher die Option offenhalten, den Fahrbahnteiler in einigen Jahren zu errichten und ihn in die Satzung einplanen.

„Keine große Investition“

Isenmann erhielt die Unterstützung des Gremiums. Der Teiler bremse auch den Verkehr in den Ort, sagte Eva Köhler (Grüne). Verglichen mit dem Geld, das Fischbachau in den Ausbau von Straßen, „auf denen ein Bauer rumfährt“, stecke, seien 200.000 Euro keine zu große Investition.

Bürgermeister gibt Vorsitz ab

Der Ausschuss einigte sich einstimmig, den Teiler weiter zu verfolgen. Damit die Bauwerber nicht länger warten müssen – der Aufstellung der Außenbereichssatzung hatte der Gemeinderat im Februar 2021 zugestimmt –, billigte er zunächst den Satzungsentwurf. Dieser geht nun in die Auslegung. Gleichzeitig wird die Verwaltung den Fahrbahnteiler in die Satzung einarbeiten und anhand der endgültigen Planung, die auch kleiner und günstiger ausfallen könnte als vom Staatlichen Bauamt veranschlagt, die Flächenabtretung mit den Bauwerbern sichern.

Nicht zum Thema äußerte sich Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Als Anwohner des Gebiets überließ er die Sitzungsleitung bei diesem Tagesordnungspunkt dem weiterhin stellvertretenden Bürgermeister Willi Rothemund (FWG).

mas