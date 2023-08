Baulandausweisung in Fischbachau: Drei Anträge scheitern an neuen Kriterien

Von: Sebastian Grauvogl

Gefragte Lage: Die Gemeinde Fischbachau ist ein begehrter Ort zum Wohnen. © TP

Einen Kriterienkatalog hat sich der Gemeinderat Fischbachau für die Behandlung von Bauvorhaben im Außenbereich gegeben. Jetzt kam dieser erstmals zur Anwendung - drei Anträge fielen durch.

Fischbachau – Bauwünsche anhand einheitlicher Vorgaben transparent und nachvollziehbar bewerten: Das ist das Ziel, das der Gemeinderat Fischbachau mit seinem kürzlich beschlossenen Kriterienkatalog zur Baulandausweisung im Außenbereich verfolgt (wir berichteten). Nun konnte das Gremium diesen erstmals in der Praxis anwenden. Drei Anträge auf Erlass einer Einbeziehungssatzung lagen auf dem Tisch. Befürwortet wurde am Ende keiner.

Kriterien verhindern Zustimmung

Der erste Fall spielte in Faistenau. Würde man dem Antrag folgen, würden Baulücken entstehen, erklärte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Ferner bestehe aus Sicht der Verwaltung noch kein unmittelbarer Bedarf für zusätzlichen Wohnraum bei der Bauwerberin, da deren Kinder noch deutlich zu jung seien. Da damit zwei Kriterien des Katalogs nicht erfüllt seien, könne man hier keine Einbeziehungssatzung erlassen. Gegen eine Stimme entschieden sich die Gemeinderäte folglich dafür, den Antrag abzulehnen.

Mit deutlicher Mehrheit scheiterte auch das Vorhaben, auf einem Grundstück in Durham ein Einfamilienhaus beziehungsweise zwei Häuser zu errichten. Hinderungsgrund war auch hier das Entstehen einer Baulücke sowie zudem das aus einer Bebauung resultierende, aber nicht gewünschte Zusammenwachsen der Ortsteile Durham und Elbach und die ebenfalls nicht erlaubte einzeilige Erweiterung der bestehenden Siedlung.

Auch Alternativlösung chancenlos

Der dritte Antrag war eine Alternativlösung zum zweiten, schickte Deingruber den Erläuterungen voraus. Hier gehe es um ein Grundstück auf einem ehemaligen Steinbruch, das sich ebenfalls im Eigentum des vorigen Antragstellers befinde. Doch auch in diesem Fall sei ein Zusammenrücken von eigentlich getrennten Siedlungen zu befürchten. Obendrein eigne sich das Areal auch aus naturschutzfachlicher Sicht nicht für eine Bebauung, da es in der Alpenbiotopkartierung als wertvoller Laubholzbestand geführt werde, erklärte Deingruber. „Diese Hürde können wir als Gemeinde nicht überspringen.“ So lehnten die Gemeinderäte auch diesen Antrag mehrheitlich ab.

Der Fischbachauer Bürgermeister machte keinen Hehl daraus, dass sich der Gemeinderat die Entscheidungen nicht leicht gemacht habe. Er bitte aber um Verständnis für die auf den erst kürzlich beschlossenen Kriterien fußenden Ablehnungen. „Wenn wir jetzt schon davon abweichen, führen wir das alles ad absurdum.“

sg