Baulandausweisung in Fischbachau: Gemeinderat beschließt Regelwerk

Von: Sebastian Grauvogl

Bevorzugte Lage: Bezahlbarer Wohnraum ist in Fischbachau kaum mehr zu finden. Das soll sich ändern. © TP

Es war ein nicht unumstrittener Grundsatzbeschluss, den der Gemeinderat Fischbachau in Sachen Baulandausweisung im Außenbereich gefällt hatte. Jetzt ging es um die praktische Umsetzung.

Fischbachau – Das Ansinnen steht seit dem Grundsatzbeschluss Ende Oktober vergangenen Jahres fest: Wenn die Gemeinde Fischbachau neues Bauland im Außenbereich ausweist, kann sie die Hälfte der Planungsfläche zum Baulanderwartungspreis kaufen. Mit der Absicht, die Grundstücke dann für 50 Prozent des Bodenrichterwerts an Einheimische zu veräußern, die auf dem freien Markt keine Chance auf bezahlbaren Wohnraum haben. Wie berichtet, hatte vor allem dieser Zwischenerwerb für hitzige Diskussionen im Gemeinderat gesorgt. Jetzt stand das Thema wieder auf der Tagesordnung. Diesmal aber ging es um die Details für die praktische Umsetzung des Grundsatzbeschlusses.

Dass es diesmal deutlich ruhiger ablief im Sitzungssaal, lag augenscheinlich auch an einer intensiven Vorbereitung. Wie Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) berichtete, habe sich der Gemeinderat in einer eigenen Klausurtagung mit der Festlegung von Mustern städtebaulicher Verträge und Vergaberichtlinien für die Grundstücke im Einheimischenmodell beschäftigt. Zurecht, fand Deingruber. Die Sache sei „wahnsinnig umfangreich und diffizil.“ Und obwohl die Leitlinien der Europäischen Kommission wenig Spielraum lassen würden, hätten sich bei der Klausur einige Änderungswünsche aus dem Gremium ergeben.

Änderungswünsche im Gemeinderat

Die stellte der Rathauschef nun alle einzeln zur Abstimmung. Von welcher Fraktion oder von welchem Gemeinderatsmitglied die Anregungen gekommen waren, kam dabei aber nicht auf den Tisch. So blieb es am Ende bei einer ganzen Reihe an Beschlüssen. Mehrheitlich befürwortet wurden dabei die Anhebung der Vermögensfreigrenze für Wertgegenstände von 20 000 auf 40 000 Euro, die Anrechnung eines Ehrenamts bereits ab drei statt erst ab fünf Jahren Engagement sowie eine Nettokaltmiete von zwei Euro über dem vom Sozialamt festgelegten Quadratmeterpreis. Abgelehnt wurden die Absenkung des Mindestalters der Bewerber von 21 auf 18 Jahre, die Reduzierung der Dauer des Mitspracherechts der Gemeinde bei der Belegung von Mietwohnungen von 30 auf 15 Jahre sowie das Eindampfen der Entfernung, innerhalb derer die Eltern des Bewerbers über kein anderes Wohneigentum oder bebaubares Grundstück verfügen dürfen, von 50 auf zehn Kilometer außerhalb von Fischbachau.

Der einzige Punkt, der eine kurze Diskussion zur Folge hatte, war die Höhe der Vertragsstrafe, die im Fall einer Verletzung der Erstwohnsitzbindung fällig wird. Hier entschieden sich die Gemeinderäte am Ende mit 15:5-Stimmen für ein Produkt aus Bodenrichtwert und Quadratmeterzahl sowie die Hinzunahme einer Klausel, um Ausnahmen in Härtefällen möglich zu machen. Als solche sollten auch Scheidungen, Pflegefälle oder gravierende berufliche Gründe zählen, fand Andreas Gschwendtner (CSU). Seinen Vorstoß, die maximale Strafe auf die Hälfte der oben genannten Summe zu begrenzen, begründete er mit einem ansonsten zu großen Eingriff ins Eigentumsrecht und eine Verletzung des Angemessenheitsgebots im kommunalen Handeln. Mit 5:15-Stimmen setzte er sich damit aber nicht durch. Mit 8:12-Stimmen scheiterte auch Brigitta Regauers (CSU) Antrag, bei einem Weiterverkauf des Grundstücks an andere Einheimische, die ebenfalls alle Kriterien erfüllen, auf die Vertragsstrafe zu verzichten.

Deutlicher fiel dann die Schlussabstimmung zum gesamten Regelwerk aus. 17 Gemeinderäte waren dafür, drei dagegen, wobei Gschwendtner um eine namentliche Dokumentation seines Votums im Protokoll bat.

Wann wird überhaupt Bauland im Außenbereich ausgewiesen?

Mit dem Grundsatzbeschluss und seinem konkretisierenden Regelwerk (siehe Haupttext) hat der Gemeinderat Fischbachau festgelegt, was bei einer Ausweisung von Bauland im Außenbereich passiert. Doch wann darf dort überhaupt gebaut werden? Um diese Frage nicht mehr in jedem Einzelfall neu und von Anfang an diskutieren zu müssen, hat das Gremium nun auch hierfür einstimmig einen Kriterienkatalog beschlossen. „Es sind Leitplanken, um Willkür zu vermeiden“, erklärte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU). Nicht nur die Gemeinderäte hatten Gelegenheit, Anmerkungen einzubringen, sondern auch Kreisbaumeister Christian Boiger, berichtete Deingruber. Im vorliegenden Beschlussvorschlag sei dies alles bereits eingearbeitet.



Folgende Punkte sind im Kriterienkatalog enthalten: Vorrang für Entwicklungsmöglichkeiten auf bereits bestehendem Bauland, kein Zusammenwachsen von Ortsteilen, Baulandausweisungen müssen städtebaulich begründbar sein, keine einzeilige Erweiterung der Bebauung, Beachtung von topografischen Besonderheiten, Prüfung des tatsächlichen Bedarfs, Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen, landschaftsästhetischen sowie kulturhistorischen Belangen, Lückenschließungen bei neuer Bebauung. Bei Vorliegen sachlicher oder objektiver Gründe, die nicht der geordneten städtebaulichen Entwicklung entgegenstehen, könne der Gemeinderat vom Kriterienkatalog abweichen, erklärte Deingruber. Ferner bestehe selbst bei Einhaltung aller genannten Gründe kein Anspruch auf die Ausweisung von Bauland.



Aus dem Gremium gab es keine weiteren Anmerkungen mehr. Simon Irger (FWG) aber lobte das Gesamtwerk. Es seien für alle nachvollziehbare, weil objektive Regeln. Die Öffnungsklausel gebe im Einzelfall dennoch Spielraum. „Ein gutes Handwerkszeug für die Zukunft“, fand Irger. Und sollte es notwendig werden, könnte man immer noch nachbessern. Das bestätigte auch Deingruber. „Es ist ein erster Aufschlag. Alles andere wird die Praxis zeigen.“

sg