„Bavarian Ninja“ im Bierzelt: Außergewöhnlicher Wettbewerb feiert in Elbach Premiere

Von: Sebastian Grauvogl

Ganz so locker wie hier auf dem Foto werden die Teilnehmer des „Bavarian Ninja“ im Elbacher Festzelt wohl nicht an den Hindernissen hängen. Das Bild, das (v.l.) Tobias Zitzelsberger, Markus Mairhofer, Regina Kafl, Anian Kantenseder und Benedikt Bacher zeigt, ist eine Fotomontage. © werden die Teilnehmer des „Bavarian Ninja“ im Elbacher Festzelt wohl nicht an den Hindernissen hängen. Das Bild, das

Wenn‘s ums Feiern geht, macht den Leitzachtalern keiner was vor. So sind auch bei „Elbach feiert“ im Juli dieses Jahres etliche Höhepunkte dabei. Ein ganz besonderer: „Bavarian Ninja“.

Elbach – Zwei Mal sorgte die Wahl zur „Miss Sunseid“ für ein volles Festzelt im Leitzachtal: 2010 zum 100-jährigen Jubiläum des Trachtenvereins Auerberg und 2015 bei den Bergla Festdog des Dirndl- und Burschenvereins. Im Juli dieses Jahres wäre die passende Gelegenheit für die dritte Auflage gekommen: „Elbach feiert“, die große Festwoche mit Feuerwehrjubiläum und Gaufest. Doch die Organisatoren entschieden sich für ein moderneres Format, bei dem nicht nur die Madl, sondern auch die Burschen ins Schwitzen kommen werden: dem „Bavarian Ninja“ am Mittwoch, 26. Juli.

„Wir wollten uns wieder was Ausgefallenes überlegen, um auch unter der Woche das Zelt vollzubringen“, erklärt Regina Kafl, Ninja-Beauftragte aus dem Festvorstand. Die Wahl fiel auf einen sportlichen und actionlastigen Wettkampf, der über eine gleichnamige TV-Sendung große Bekanntheit erreicht hat: Ninja Warrior. Dabei meistern jeweils zwei Kontrahenten – jeder Verein darf einen Starter nominieren – einen mit Hindernissen gespickten Parcours. Wer als erster die Schluss-Wand erklommen hat, kommt eine Runde weiter.

Parcours gemietet wegen Haftung

Dass diese Idee auch außerhalb des Fernsehens funktioniert, beweisen Kopien in etlichen Indoor-Freizeitparks. „In einem Bierzelt gab’s das aber noch nie“, betont Festleiter Benedikt Bacher. Grund genug für die „Elbach feiert“-Truppe, das zu ändern. Erst habe man überlegt, einfach selbst einen Parcours zu bauen, berichtet der Festleiter. Aus Haftungsgründen sei man davon aber schnell wieder abgekommen und habe sich stattdessen dafür entschieden, eine fertige Anlage zu mieten. Fündig geworden sind die Elbacher „im nahen Kiel“, wie Bacher schmunzelnd erzählt. Der dortige Anbieter statte sogar die Wettkämpfe der bundesweiten Ninja League aus. Beim Mash-Festival in München haben sich die Oberlandler persönlich von der Qualität der Parcours überzeugt.

Zwischen 80 und 100 Meter lang soll die mit 15 Hindernissen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrads bestückte Strecke im Festzelt sein, erklärt Bacher. Die Kontrahenten starten jeweils auf der gegenüberliegenden Seite, um sich dann an der in Elbach liebevoll „Breitenstein-Steilwand“ genannten „Wall“ zu treffen. „Wenn sie denn überhaupt so weit kommen“, sagt Bacher. Wie Kafl ergänzt, werden die Elbacher auch selbst entworfene Elemente in den Parcours einbringen. Details verrät sie noch nicht.

Hohe Preisgelder

Fest stehen dafür die Preisgelder, und die haben es durchaus in sich. 1000 Euro winken dem Sieger, weitere 1000 Euro gehen an seinen oder ihren Verein. Die weiteren Prämien staffeln sich bis hinunter auf Platz zehn. Ein „Meistpreis“ von 500 Euro geht dann noch an den Verein, der die meisten Unterstützer für seinen Starter ins Festzelt lockt. Maximal 30 Vereine (egal welcher Art) können mitmachen, Bewerbungen sind noch bis Samstag, 1. April, auf der Homepage www.elbachfeiert.de möglich. Die jeweiligen Duelle werden im Zelt ausgelost. Einzige Voraussetzung: Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Ob sie in Sportklamotten oder Tracht antreten, bleibt ihnen überlassen, erklärt Bacher. Ansonsten sollten sie vor allem eins mitbringen: die richtige Mischung aus Kraft, Ausdauer, Geschwindigkeit und Geschicklichkeit.

Trainingsmöglichkeiten in nahe gelegenen Indoor-Eventarenen bieten die Organisatoren auch. Nach abgeschlossenem Aufbau einen Tag vor dem Wettkampf können sich die Teilnehmer dann schon am Parcours im Festzelt versuchen. Gespannt ist auch die Ninja-Beauftragte selbst: „Ich habe so was noch nie probiert“, gibt Kafl zu. Allenfalls vom Zirkel-Training im Fitnessstudio könne sie sich die Herausforderung ansatzweise vorstellen. Da fehlt allerdings etwas, was bei „Elbach feiert 2023“ die vorrangige Motivationsquelle sein soll: die Anfeuerungsrufe aus dem (hoffentlich) vollem Festzelt.

Anmeldungen

für den „Bavarian Ninja“ am Mittwoch, 26. Juli, sind noch bis Samstag, 1. April, auf www.elbachfeiert.de möglich. Dort läuft auch bereits der Verkauf für einen weiteren Höhepunkt der Festwoche, den Brass Freida am Freitag, 21. Juli, ab 17.30 Uhr (Einlass 16 Uhr). Neben Viera Blech, Fättes Blech und der Kapelle Josef Menzl wird auch La Brass Banda im Zelt einheizen. Ab Ende März gibt es die Karten zum Preis von jeweils 38 Euro auch bei der Touristinfo Fischbachau, dem Edeka Kirchberger sowie im Schuhladn Hundham.

