Bavarian Ninja in Elbach: 40 Starter rocken die Auerbauer-Arena - der Sieger ist ein Plattler

Es war eine Show, die so auch live im Fernsehen hätte laufen können: Das Bavarian Ninja-Event im Rahmen von „Elbach feiert 2023“ wird nicht nur den 40 Startern noch lang in Erinnerung bleiben.

Elbach – Die „Auerbauer-Arena“ tobt schon beim Einmarsch der Gladiatoren. Als Martin Lidschreiber mit einer Stimme, die es mit Box-Kultansager Michael Buffer aufnehmen könnte, die 40 Ninjas auf die beiden Bühnen des Festzelts ruft, brechen die Jubelstürme an den Biertischen zum ersten Mal los. Ob Trachtler, Feuerwehrler, Fußballer oder Burschen: Alle teilnehmenden Vereine sind an diesem Mittwochabend Fanklubs, die ihre Helden mit Plakaten und Fahnen lautstark zu Höchstleistungen auf dem Parcours anfeuern. Den Startern selbst ist die Mischung aus Euphorie und Aufregung deutlich anzumerken. Sie tänzeln von einem Bein aufs andere, dehnen noch mal kurz die Arme, bevor sie die Kommentatoren Florian Obermaier in der „Südkurve“ und Kajetan Spann in der „Nordkurve“ zum Sound von ACDC aus den fetten Lautsprechern in Empfang nehmen.

„Fett“ ist so einiges beim Bavarian Ninja. Vor allem aber die Technik. Die beiden Parcours starten an den Bühnen an den Stirnseiten des 130 Meter langen Festzelts, um dann an der in der Mitte aufeinanderzutreffen. Wie beim TV-Vorbild Ninja Warrior wartet hier die „Wall“. Eine fast senkrechte Wand, die die Starter mit Schwung bezwingen müssen, um oben mit letzter Kraft auf den Buzzer zu hauen. Mit letzter Kraft deshalb, weil die Hindernisse vorher schon jede Menge „bratzerisches Schmalz“ (Lidschreiber) erfordern: Da gilt es, sich an Seilen vorwärts zu schwingen, sich an der „Affenschaukel“ entlang zu hangeln und in der nochmals verschärften Finalversion sogar die Himmelsleiter emporzuklettern. Jeder hat einen Fehlversuch am Parcours, wer zuerst an der Wall ist, darf diese auch als erster angehen. Zusätzliche Würze bieten die Teamaufgaben. So dürfen die Teilnehmer in Runde eins etwa erst dann über die vor der Wall wartenden Wasserbecken balancieren, wenn vier Vereinskollegen ein paar Meter hüpfend in einem Baustellensack zurückgelegt haben.

Als wäre allein das nicht schon Spektakel genug, lässt das Organisatorenteam um Festleiter Benedikt Bacher und Michael Gartmaier auch in Sachen Show nichts anbrennen. Kameraleute filmen jeden Schritt der Ninjas, die Bilder laufen live auf etlichen LED-Bildschirmen im Zelt. Dort sind vor jedem Duell auch die witzig-kreativ-coolen Bewerbungsvideos der Vereine zu sehen, unterlegt mit energiegeladener Musik, blitzendem Scheinwerferlicht und natürlich den Kommentaren der beiden Moderatoren, die Tausende Zuschauer im Zelt gleichermaßen heiß machen.

Aufgeben ist beim Bavarian Ninja keine Option

Heiß sind auch die Ninjas – und wie. Wie ernst sie die Sache nehmen, habe sich schon an der hohen Beteiligung an den Trainings im Stuntwerk Rosenheim gezeigt, berichtet Gartmaier. „Da haben sich teilweise sogar Fahrgemeinschaften gebildet.“ Und auch Blessuren sind nicht ausgeblieben, wie Tapes und Bandagen bei einigen Startern zeigen. Aufgeben ist beim Bavarian Ninja aber keine Option. Mit teils schmerzverzerrtem Gesicht geben die Teilnehmer Vollgas, bis ihr Tank endgültig leer ist.

Wer sein erstes Duell gewonnen hat, darf in Runde zwei erneut antreten. Hier wird auch die Zeit gestoppt. Die zehn Schnellsten und ihre Vereine schaffen es auf die mit Geldpreisen gestaffelte Siegerliste, die zwei Besten treten im großen Finale gegeneinander an. Das beginnt dann um kurz vor Mitternacht. Im Ring: Simon Kuchlmeier vom Trachtenverein Parsberg und Albert Eichner vom Trachtenverein Baiernrain aus dem Nachbarlandkreis Bad Tölz-Wolfratshausen.

Im Finale entscheidet ein Noagerl Bier

Obwohl es für beide schon der dritte Durchlauf ist, fliegen die beiden Ninja-Stars des Abends fast schon durch die Parcours. Die Entscheidung bringt dann aber die letzte Team-Aufgabe: ein Vereinsmitglied muss einen vollen Maßkrug auf Ex austrinken. Zunächst sieht alles so aus, als hätten die Baiernrainer mehr Zug. Eichner darf deshalb als erster an die Wall und bezwingt sie auch. Die Trachtler flippen aus, weiße Rauchsäulen schießen nach oben, der Sieger des Abends scheint gefunden. Doch dann kommt alles anders. Einer der Schiedsrichter spurtet in den Zielbereich, es gibt eine kurze Diskussion. Die Entscheidung: Die Maß der Baiernrainer war nicht ganz leer. „Ein Noagerl war noch drin“, berichtet Gartmaier. Zu viel für einen Bavarian Ninja. Die Folge: Der Parsberger Kuchlmeier hat noch einen Versuch an der Wall. Nutzt er ihn, ist er der Sieger. Herzschlagfinale in der Auerbauer-Arena.

Sekunden später ist der Jubel grenzenlos. Kuchlmeier ist oben, der Plattler holt den Titel nach Parsberg. Und damit 1000 Euro für sich und 1000 Euro für seinen Verein. Wie er das Preisgeld investieren will, hat er in seinem Vorstellungsvideo schon verraten: „Unser Semmelkonsum wird massiv steigen.“ Und weil die Elbacher Organisatoren ein Herz für echte Kämpfer haben, legen sie auch für den zunächst geknickten Zweitplatzierten noch 500 Euro obendrauf, sodass auch er persönlich auf die Siegerprämie kommt. Denn letztlich, erklärt Gartmaier, sei Eichner ja nicht selbst für das am Ende entscheidende Noagerl verantwortlich gewesen.

Siegerliste

1. Simon Kuchlmeier (Trachtenverein Parsberg, 2. Albert Eichner (Trachtenverein Baiernrain), 3. Maxi Wagner (Feuerwehr Parsberg), 4. Martin Ott (Feuerwehr Rottach-Egern), 5. Florian Hofer (Trachtenverein Auerberg), 6. Franz Josef Stoib (Trachtenverein Wall), 7. Franz Loibl (Trachtenverein Bad Aibling), 8. Magnus Fuchs (Feuerwehr Wies), 9. Thomas Röder (SC Reichersbeuern), 10. Martin Lerch (Trachtenverein Nußdorf).

