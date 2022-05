Bayrischzell/Fischbachau/Schliersee: Kufstein-Linie ausgebremst

Von: Christian Masengarb

Zuständigkeitsfrage: In Landl übergab die RVO Reisegäste während des von den Gemeinden finanzierten Testbetriebs der Kufstein-Linie an österreichische Busse. Weil den Test die Gemeinden gezahlt hatten, für den Dauereinsatz aber der Landkreis aufkommen muss, verzögert sich die Wiederaufnahme der Linie nun. © Privat

Die Buslinie Schliersee-Fischbachau-Bayrischzell-Kufstein steht still. Weil der Landkreis den Bus europaweit ausschreiben muss, fällt die Verbindung heuer aus.

Leitzachtal – In einer Zeit, in der das Ende der Corona-Einschränkungen wieder mehr Touristen ins Leitzachtal spült und leidgeprüfte Anwohner auf eine Entlastung der Straßen hoffen, steht die Buslinie, mit der Schliersee, Fischbachau und Bayrischzell beiden Gruppen das Leben erleichtern wollten, still: Die Verbindung nach Kufstein ist seit dem Ende des Testbetriebs im Frühling 2020 nicht mehr gefahren. Touristiker reagieren genervt, hoffen aber auf das kommende Jahr.

Ursache des Stillstands ist eine Zuständigkeitsfrage. Wie berichtet, war der Testbetrieb der Linie im Sommer 2019 mit über 1000 Fahrgästen vielversprechend angelaufen, bevor ihn die Corona-Einschränkungen und die Grenzschließung im Jahr 2020 jäh beendeten. Bayrischzell, Fischbachau und Schliersee beschlossen im Juni des gleichen Jahres dennoch die unbegrenzte Verlängerung des Kufstein-Busses mit je zwei Hin- und Rückfahrten pro Tag und stellten dafür je rund 11 000 Euro jährlich bereit. Simon Irgers (FWG) Aussage im Fischbachauer Gemeinderat, angesichts der Verkehrssituation im Leitzachtal wäre die Einstellung eines ÖPNV-Projekts „ein verheerendes Zeichen“, fasste die damals vorherrschende Einstellung zusammen.

Dieses verheerende Zeichen sendet die Region nun doch – allerdings unfreiwillig und wohl vorübergehend. Die Regierung von Oberbayern sei eingeschritten, weil die Gemeinden nur den Testbetrieb des Busses selbst zahlen dürften, erklärt Fischbachaus Geschäftsleiter Johann Neundlinger, dessen Gemeinde den Probelauf führend organisierte. Eine dauerhafte Linie müsse aber der Landkreis übernehmen. Die Gemeinde-Pläne waren trotz bereitgestellter Gelder hinfällig, der Bus stand trotz einhelliger Unterstützung nach dem Testbetrieb still.

Nun ist also der Landkreis am Zug. Zunächst muss er mit den Tiroler Verkehrsbetrieben, die die Linie in Österreich organisieren, Einzelheiten abstimmen. Laut einer Behörden-Sprecherin sei hierbei die Integration der Gemeinde-Gästekarten und des Gibmir5-Tickets in die österreichischen Tarife der einzige größere Stolperstein, der das Projekt verhindern. Wie beide System vereint werden, werde derzeit geprüft. Das kostet Zeit.

Start der Kufstein-Linie im Jahr 2023 wahrscheinlich

Sind diese Fragen geklärt, wird der Landkreis die auf deutscher Seite ursprünglich von der RVO betriebene Linie europaweit ausschreiben. Weil auch das Zeit kostet, rechnet Neundlinger „nicht damit, dass die Linie heuer noch losfährt“. Das schließt auch die Landratsamt-Sprecherin aus.

Früher oder später dürfte die Linie aber starten. Laut Neundlinger stehen die Gemeinden weiter hinter dem Projekt, Ausflügler fragen weiter nach einem Bus Richtung Kufstein und auch der ursprüngliche Anstoß, Wanderern auf dem Weitwanderweg Wörnsmühl-Thiersee eine Busanbindung zu bieten, besteht weiter. Außerdem bleibt Straßen-Entlastung eine Top-Priorität. Viele Gründe für den Bus.

Auch wenn sich Touristiker gegenüber unserer Zeitung frustriert über die Verzögerung äußern, dürfte das Leitzachtal das „verheerende Zeichen“, von dem Irger im Fischbachauer Gemeinderat sprach, also nur vorübergehend senden. Auch die Landratsamt-Sprecherin sagt, sie sei „optimistisch, das Angebot im kommenden Jahr wieder aufnehmen zu können.“