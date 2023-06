Beim Abbiegen nach Fischbachau: Haushamer (22) rammt Waakirchner (47)

Von: Sebastian Grauvogl

Beschädigt: die beiden Autos nach dem Unfall an der Einmündung der St 2077 in die B307 in Aurach. © Ralf Poeplau

Nicht auf den Gegenverkehr geachtet hat ein Haushamer (22) beim Abbiegen von der B307 in Aurach Richtung Fischbachau. Es kam zum Zusammenstoß.

Fischbachau - Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, war am Sonntag, 18. Juni, gegen 18.40 Uhr ein 22-jähriger Haushamer mit seinem Mittelklasse-Pkw auf der Alpenstraße (B307) in Aurach in südöstliche Fahrtrichtung unterwegs. An der Kreuzung zur Auracher Straße (Staatsstraße 2077) wollte der Haushamer dann links in Richtung Fischbachau abbiegen. Dabei übersah er allerdings den entgegenkommenden Mittelklasse-Pkw eines 47-jährigen Waakirchners. Die Fahrzeuge stießen mitten im Einmündungsbereich zusammen.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der 22-Jährige und wurde mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Der 47-Jährige und seine Mitfahrer kamen zur Abklärung von Verletzungen ebenfalls in die Klinik. An den Autos sind laut Polizei „mittlere Sachschäden“ entstanden.

Der 22-Jährige muss sich nun in einem Verfahren verantworten. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsstörungen, weil die Fahrbahn zeitweise voll gesperrt werden musste. Die umliegenden Feuerwehren und die Straßenmeisterei waren im Einsatz.

