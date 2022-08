Bergmannsverein St. Barbara Leitzachtal feiert sein 90-jähriges Bestehen - Vorsitzender blickt nach vorne

Von: Jonas Napiletzki

Ziel des Vereins sind Führungen im Schaustollen Deisenried. Zum Jubiläum wünscht sich der Vorsitzende Martin Schmid deshalb auch neue, aktive Mitglieder. © Archiv tp

Der Bergmannsverein St. Barbara Leitzachtal feiert sein 90-jähriges Bestehen – und plant dafür einen Festgottesdienst. Der Wunsch des Vorsitzenden: neue, aktive Mitglieder.

Elbach – Martin Schmid wünscht zur Begrüßung „Glück auf“ – und zur Verabschiedung wieder. Er ist mit seinen 80 Jahren noch ganz der alte Hauer. Und das soll auch so bleiben, immerhin engagiert sich der Vorsitzende des Bergmannsvereins St. Barbara Leitzachtal für den Erhalt solcher Traditionen. Und jener Verein feiert am kommenden Sonntag sein 90-jähriges Bestehen.

Auf der Gästeliste der 40 Mitglieder stehen neben dem Museumsverein Hausham, dem Bergbauverein Marienstein und Fahnenabordnungen der Elbacher Ortsvereine auch der Bergmannsverein Hausham – quasi als Gründungsvater der Leitzachtaler. Schmid erklärt: „Unser Verein entstand, weil die Bergleute aus dem Leitzachtal automatisch in Hausham Mitglied waren, und den Haushamern die Vereinsarbeit zu viel wurde.“ So hätten die Haushamer angeregt, einen eigenen Verein im Leitzachtal zu gründen. Das hätten die Bergleute dann auch gemacht – vor gut 90 Jahren, am 19. Juni 1932.

Martin Schmid, Vorsitzender des Bergmannsvereins. © Archiv MM

Damals, im Gasthaus Nägele in Wörnsmühl, war laut Schmid unter anderem Gründungsmitglied Sepp Sontheim vertreten. Erster Vorsitzender und damit Schmids erster Amtsvorgänger wurde Max Schwendl aus Bergham. Seinerzeit kümmerten sich die Ehrenamtlichen aber nicht vorrangig um den Erhalt von Traditionen, das Bergwerk in Hausham (1860 bis 1966) war mitten im Betrieb. Stattdessen sicherten sich die Mitglieder gegenseitige Unterstützung im Unglücksfall zu – eine andere Versicherung gab es für sie nicht.

Heute, 90 Jahre später und 56 Jahre nach der Schließung des Werks, ist der Verein aber lange nicht Geschichte. Im Jahr 1990 hatten die Leitzachtaler erst eine neue Fahne beschafft, die bis heute an wichtigen Tagen zur Geltung kommt. Und auch wenn viele Mitglieder nicht mehr mobil genug seien, um ein riesiges Fest zum 90. zu stemmen, habe der Verein auch viele jüngere Mitglieder in seinen Reihen. Ginge es nach Schmid, es dürften ruhig noch ein paar mehr werden. Das ist auch sein persönlicher Wunsch zum Vereinsjubiläum: „Dass interessierte Bürger unsere Arbeit mit einer aktiven Mitgliedschaft unterstützen.“ Wichtig werde das auch mit Blick in die Zukunft, wenn irgendwann der Schaustollen in Deisenried der Öffentlichkeit zugänglich werden sollte. „Dann, das ist unser Ziel, würden wir auch Führungen anbieten.“

Das Jubiläum

feiert der Bergmannsverein St. Barbara Leitzachtal am Sonntag, 4. September, mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Andreas in Elbach. Vorher treffen sich die Mitglieder am Fahnenhaus. Nach der Messe gedenkt der Verein am Kriegerdenkmal der verstorbenen Mitglieder. Die Feier klingt nach einem Marsch zum Gasthaus Sonnenkaiser dort mit der Musikkapelle Elbach und einem Standkonzert aus. Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert, meldet sich beim Vorsitzenden Martin Schmid, Telefon 0 80 26 / 6 91.

