Mit 95 vom Schlaganfall erholt: Berta Brand aus Hundham feiert 100. Geburtstag

In jungen Jahren kämpfte Berta Brand oft um ihre Gesundheit. Sogar von einem Schlaganfall hat sie sich erholt. Jetzt ist sie wieder fit - und hat ihren 100. Geburtstag gefeiert.

Hundham – Als Mädchen hatte Christa Wörndl (71) oft Angst um ihre Mutter. „Ich bin in der Früh aus dem Haus gegangen und habe gehofft, dass sie noch lebt, wenn ich von der Schule zurückkomme“, erinnert sich die Hundhamerin. Schon in jungen Jahren habe Berta Brand mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Eines Tages hätten ihre Medikamente für Schilddrüse und Herz nicht mehr angerührt. Selbst die Ärzte im Krankenhaus hätten Brand keine großen Chancen mehr eingeräumt. Dann habe sie homöopathische Mittel ausprobiert und Zuflucht im Glauben gesucht, erzählt Wörndl. Das Wunder geschah: Brand wurde gesund. Heute hat sie zwei Töchter, sieben Enkel, 19 Urenkel und drei Ururenkel. Mit ihnen und vielen anderen Gästen feierte Brand nun ihren 100. Geburtstag.

Geboren und aufgewachsen ist Brand zusammen mit sechs Geschwistern in Jedling bei Irschenberg. Später zog sie nach Bad Tölz, wo sie im heutigen Café Volkland arbeitete. „Sie konnte sich gut helfen und war das Mädchen für alles“, erzählt Wörndl. Trotz des Kriegs habe ihre Mutter die Zeit in Tölz als „schön und geordnet“ erlebt. Und auch die Liebe ihres Lebens lernte Brand in der Stadt an der Isar kennen: ihren späteren Mann Rudolf, der als Kraftfahrer bei der in Tölz stationierten amerikanischen Truppe angestellt war. Bald darauf zogen die Brands dann zurück in den Landkreis Miesbach. Zuerst nach Kleinthal, später nach Hausham, wo sie ihre beiden Töchter aufzogen.

Lesen Sie auch: Bald 100 und noch fest im Sattel: Johann Stock ist ältester Miesbacher

Mit 66 Jahren wurde Brand schon zur Witwe. Ihr Rudi starb im Alter von 84 Jahren. Brand selbst hingegen hatte die frühen gesundheitlichen Rückschläge hinter sich und entdeckte den Reiz der Ferne. Nach Italien, Frankreich, ja sogar Spanien und Portugal reiste sie. An den dortigen Wallfahrtsorten dankte sie dem Herrn für ihre Genesung, erzählt Wörndl.

Und tatsächlich blieb die einst so kranke Frau fit bis ins hohe Alter. Als sie ihre Mutter vor zehn Jahren gefragt habe, ob sie nicht bei ihr einziehen wolle, habe diese unmissverständlich abgewunken. „Sie hat gesagt, dass sie ihre Selbstständigkeit noch genießen will“, erzählt Wörndl und lacht. Bis auf einen Arztbesuch alle zwei Wochen habe ihre Mutter keinerlei Unterstützung gebraucht. „Sie hat sogar noch selbst für sich gekocht.“

Doch Gott hatte nochmals eine schwere Prüfung für Brand. Am 30. November 2015 erlitt sie einen Schlaganfall – im Alter von 95 Jahren. Sie konnte nicht mehr gehen und auch nicht mehr sprechen. Ein Rückschlag, von dem sich selbst deutlich jüngere Patienten oft nicht mehr erholen. Doch bei Brand hatten die Ärzte ein gutes Gefühl.

Wegen ihres „permanent guten Allgemeinzustands“ habe die 95-Jährige eine Therapie „wie eine junge Frau“ erhalten, erzählt Wörndl. Im Krankenhaus habe sie mit ihrer Mutter Weihnachtslieder gesungen, um ihr Sprachzentrum wieder zu aktivieren. Nach drei Monaten Reha sei sie dann wieder so gut „hergerichtet“ gewesen, dass sie sich selbstständig bewegen konnte. „Sie hat immer gesagt, dass sie wieder gehen will“, sagt Wörndl. Jetzt könne sie sogar wieder Treppensteigen. Auch dank der laut Wörndl hervorragenden medizinischen Betreuung durch den Miesbacher Arzt Dr. Florian Meier, der Brand seit langen Jahren regelmäßig daheim besucht.

Von Tisch zu Tisch sei Brand bei ihrer Geburtstagsfeier zwar nicht mehr gegangen, meint die Tochter. Das hätte es aber auch gar nicht gebraucht. „Die Gäste sind alle zu ihr gekommen.“ Ganz nach Brands Geschmack: „Sie genießt es, im Mittelpunkt zu stehen.“ Auch wenn die 100-Jährige nun doch im Haus ihrer Tochter wohnt: Ihre Selbstständigkeit ist ihr nach wie vor sehr wichtig. Und auch das Motto, dem sie ihr langes Leben lang gefolgt ist: „Geht nicht, gibt’s nicht.“