Birkenstein stellt Gottesdienste bei Youtube ein - und landet Mega-Hit im Netz

Während des Corona-Lockdowns hat die Wallfahrtskuratie Birkenstein begonnen, ihre Gottesdienste bei Youtube einzustellen. Die Resonanz hat alle Erwartungen übertroffen.

Birkenstein – Birkenstein ist als Wallfahrtsort und geistliches Zentrum weit über das Leitzachtal hinaus bekannt. Auch hier prägte in den zurückliegenden Monaten Corona den Alltag. „Heuer ist es absolut anders“, sagt Schwester Eresta, eine der vier Ordensfrauen, die aktuell in Birkenstein leben. Sie und Kurat Hans Schweiger sorgen sich auch und besonders in diesen Tagen um die Gläubigen, die noch zahlreicher als sonst ins Kircherl unterhalb des Breitensteins kommen.

Herr Kurat Schweiger, wie unterscheidet sich das Leben in Birkenstein heute von anderen Jahren?

Hans Schweiger: Birkenstein pulsiert trotz Corona – oder vielleicht gerade deswegen. Zwar gibt es keine großen Wallfahrten, aber kleine Gruppen oder Einzelne kommen natürlich individuell hierher. Ich führe – mit den notwendigen Vorsichtsmaßnahmen – Seelsorgsgespräche, und seitdem der Lockdown aufgehoben wurde, feiern wir wieder Gottesdienste. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter, so können wir draußen am Freialtar feiern. Dort haben wir Platz und sind an der frischen Luft – unser großes Plus.

Was war der schmerzlichste Verzicht in dieser Zeit?

Hans Schweiger: Im Mai feiern wir normalerweise täglich mit den Gläubigen Maiandacht. Das war heuer nicht möglich. So blieb es bei stellvertretenden Gebeten und Messen hinter verschlossener Tür.

Sie sind aber auch ganz neue Wege gegangen. Können sie uns dazu etwas sagen?

Hans Schweiger: Die Osterfeiertage waren ein ganz besonderes Erlebnis. Da niemand in die Gotteshäuser kommen durfte, haben wir uns entschlossen, es in der Karwoche mit Übertragungen der Gottesdienste zu versuchen. Unser damaliger Bürgermeister Josef Lechner hatte uns Livestreams vorgeschlagen und uns für die technische Umsetzung die IT-Abteilung im Rathaus zur Seite gestellt. Nachdem wir etwas herumprobiert haben, sind wir dazu gekommen, die Messen im Vorfeld auf Handy aufzuzeichnen und dann zu den Gottesdienstzeiten über YouTube abzuspielen. Den Ostergottesdienst haben dabei mehr als 1500 Menschen abgerufen. So haben wir online unsere Messen in Birkenstein gehalten, bis wir mit den gesetzlichen Lockerungen wieder Menschen empfangen durften.

Die Zahlen sind beeindruckend. Haben sie auch direkte Reaktionen bekommen?

Hans Schweiger: Es war wirklich ein Erfolgsschlager. Im Netz gibt es ja viel, aber nun konnte Birkenstein als ein geistliches Zentrum im Landkreis noch einmal neu leuchten. Es ist etwas anderes, wenn man den Gottesdienst in seiner eigenen Kirche erlebt. Ich bin beim Einkaufen angesprochen worden oder auch bei einem Spaziergang im Drachental. ‚Sie sind doch der Pfarrer von Birkenstein‘ hat mich ein Mann gefragt und erzählt, dass er seiner Mutter gerade den Computer für die Übertragung eingerichtet habe. Wer selber nicht so geübt mit der Technik war, hat sich Hilfe organisiert. Da waren auch die älteren Leute sehr firm. Aber sie waren nicht die einzigen, die mich angesprochen haben. Ein Neffe, der kein großer Kirchgänger ist, fand es toll, dass wir die neuen Medien nutzen.

Das war aber nicht die einzige Neuerung in Birkenstein?

Hans Schweiger: Die Schwestern, die vorsichtig aber nicht ängstlich sind, sind wirklich sehr findig, aus der Situation das Beste zu machen. Zuletzt an Maria Himmelfahrt, das ja unser Hauptfest ist. Statt der üblichen großen Lichterprozession am Vorabend haben sie unseren Freialtar mit Lichtern sehr stimmungsvoll hergerichtet. Ab 27. September werden wir für die Sonntagsmessen in der Kapelle neben 7 und 10 Uhr eine dritte Messe um 8.30 Uhr einführen, um dadurch mehr Wallfahrern die Teilnahme zu ermöglichen, denn die Sitzplätze sind wegen der Abstandsregeln auf 25 (mit Nebenraum und Sakristei) begrenzt. Hoffen wir, dass diese zusätzliche Messe auch angenommen wird.