Birkenstein verabschiedet sich feierlich von den Armen Schulschwestern

Eine Ära geht zu Ende: Kardinal Reinhard Marx kam nach Fischbachau, um in St. Martin der Eucharistiefeier vorzustehen, mit der die Gemeinde Abschied nahm von der Kongregation der Armen Schulschwestern. Ganz vorne saßen die scheidenden Schwestern (v.l.) Eresta, Theofrieda und Irmgard. © Steffen Gerber

Mit einem festlichen Gottesdienst haben die Gläubigen am Sonntag Abschied von den Birkensteiner Schulschwestern genommen. Wie es jetzt mit dem Wallfahrtsort weitergeht? Dazu äußerte sich Kardinal Reinhard Marx in seiner Predigt nur indirekt: Der Herrgott wird’s schon richten.

Fischbachau – Bis zum letzten Platz ist St. Martin besetzt an diesem warmen, sonnigen Herbsttag. Nicht einmal Stehplätze sind noch frei, als Kardinal Reinhard Marx, begleitet von Geistlichen und Messdienern – darunter auch Ex-Bürgermeister Johannes Lohwasser – zum Altar schreitet, den Fahnenabordnungen umrahmen. Die Menschen haben sich herausgeputzt für diesen Anlass, der das Ende einer Ära bedeutet: Nach mehr als 170 Jahren verlassen die letzten Schwestern – Eresta Mayr, Irmgard Hagn und Theofrieda Suttner – das Kloster (wir berichteten).

Kein Anlass für Jubelstürme

„Auch wenn der Anlass keine Jubelstürme auslöst: Wir freuen uns sehr, dass Sie, Herr Kardinal, zu uns gekommen sind“, sagt ein Pfarrer. Ob es Kurat Hans Schwaiger oder Josef Spitzhirn ist, der da gerade spricht, ist von hinten nicht zu sehen – so voll ist die Kirche. Zuvor haben die Chöre des Pfarrverbandes stimmgewaltig und von der Orgel eindrucksvoll begleitet den Choral „Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren“ gesungen.

Kardinal verspricht gute Zukunft für Birkenstein

Dann spricht seine Eminenz, Kardinal Reinhard Marx. Er ist sich wohl bewusst, dass der Abschied einigen der Anwesenden aufs Gemüt drückt. Und dass einige endlich gerne wissen würden, wie es nun weitergeht. Deshalb versichert er: „Wir tun alles dafür, dass dieser Ort eine gute Zukunft findet!“ Es sei ein großes Bemühen da, den Ort nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu stärken. Zugleich mahnt er Dankbarkeit an, für das, was die Schwestern geleistet haben – und spendet Trost: „Wir stehen vor Gott. Wir sind nicht allein.“

Auch die Lesung aus dem Zweiten Brief des Apostels Paulus ist bewusst gewählt: „Lasst Euch nicht so schnell aus der Fassung bringen, wenn behauptet wird, der Tag des Herrn sei schon da.“ Marx’ Botschaft: Habt Geduld und Zuversicht. Immer wieder betont er: „Der Herr ist ein Freund des Lebens.“ Als ob er die Abschiedsmesse, der eine Petition (wir berichteten) voranging, in eine Freudenmesse verwandeln wolle.

Zugleich macht Marx deutlich, dass die Beziehung zu Gott kein Geschäftsverhältnis ist – und appelliert an das Engagement der Gläubigen, indem er sich auf Zachäus bezieht, dessen Geschichte Diakon Andreas Marx zuvor aus dem Lukas-Evangelium vorgelesen hat. Kardinal Marx betont dabei weniger, dass Jesus bei einem Sünder eingekehrt ist, sondern vielmehr, dass Zachäus bereit war, sich zu ändern. „Zachäus hat nicht gesagt: Hilf mir! Er hat gesagt: Ich gebe die Hälfte meines Vermögens“, so der Erzbischof.

Alle drei Monate löst sich eine Schwesternschaft auf

Eine Ära geht zu Ende: Kardinal Reinhard Marx kam nach Fischbachau, um in St. Martin der Eucharistiefeier vorzustehen, mit der die Gemeinde Abschied nahm von der Kongregation der Armen Schulschwestern. Zur Zukunft Birkensteins und zur Petition der Gruppierung „Freunde von Maria Birkenstein“ (wir berichteten) äußerte er sich nicht direkt. © Steffen Gerber

Während der Kardinal spricht, verlässt er den Altar und stellt sich in den Mittelgang, nah zu den Gläubigen. Sein charismatischer Stil erinnert fast ein wenig an die „Celebrations“ evangelikaler Freikirchen. „Ihr seid die Gemeinschaft vor Ort!“, sagt Marx. „Wir tun alles, dass es gut weitergehen kann, aber es kommt auch auf Euch an!“ Probleme würden nur gelöst, wenn man sich selber auf den Weg mache. Marx erzählt, wie er vergangenen Winter ernste Sorgen hatte: „Unsere Kirche ist im Umbruch. Wie wird es weitergehen mit unserem Erzbistum?“ Da habe er beschlossen, nach Birkenstein zu fahren. „Wurden meine Probleme gelöst? So einfach ist es nicht. Wurde ich getröstet? Sehr!“ Das Wunder der Verwandlung komme nicht von außen. „Es geschieht in unseren Herzen.“ Marx appelliert: „Denkt nicht in Problemen!“ Beten helfe immer: „Es weitet das Herz und gibt Kraft.“ Dabei beschönigt er die Lage nicht: „Ich muss alle drei Monate eine Schwesternschaft auflösen. Wir haben keine Schwesternschaften, die wachsen.“

Nach der Messe ziehen alle, begleitet von der Musikkapelle Fischbachau und den Fahnenabordnungen, zum Empfang in den Klostersaal. Der Kardinal schüttelt freundlich Hände, aber Fragen nach der Zukunft beantwortet er nicht: „Keine Interviews!“

