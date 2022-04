Bistro im Warmfreibad Fischbachau: Einer der beiden Pächter wirft das Handtuch

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Sanierungsbedürftig: Erneuert Fischbachau den Thekenbereich seines Warmfreibads nicht, verweigert das Gesundheitsamt dem Bistro die Öffnung. Auch der Eingang soll umgestaltet werden. © Archiv Thomas Plettenberg

Aus dem Duo ist ein Solo geworden: Nach nur einer Saison als Pächter des Bistros im Warmfreibad Fischbachau ist das Gastro-Projekt von Manfred Nerz und Gregor Weidner wieder zu Ende.

Fischbachau – Aus dem Duo ist ein Solo geworden: Nach nur einer Saison als Pächter des Bistros im Warmfreibad Fischbachau ist das gemeinsame Gastro-Projekt von Manfred Nerz und Gregor Weidner wieder zu Ende. „Ich bin ausgestiegen“, bestätigt Weidner auf Nachfrage unserer Zeitung. Zu den Gründen will er nicht viel sagen, das sei privat. Allerdings lässt der Betreiber des Minigolfplatzes samt SUP-Verleih in Schliersee schon durchblicken, dass auch die im Januar vom Gemeinderat auf Eis gelegte Sanierung der Küche im Warmfreibad eine Rolle bei seiner Entscheidung gespielt hat. Er habe vor dem Start mit Nerz ein ausgearbeitetes Konzept vorgelegt. Die Gemeinde habe zugesichert, die Pächter in die Entwicklung einzubinden. Da davon nun erst mal nichts umgesetzt werde, sehe er für sich keine Perspektive mehr im Bad-Bistro, sagt Weidner. „Da verliere ich nur Zeit.“

Manfred Nerz macht alleine weiter

Auch Nerz räumt ein, dass der neue Sanierungsplan nicht unbedingt eine Erleichterung für den gastronomischen Betrieb darstellt. Seine Verbundenheit zum Bad und zur Gemeinde sei aber zu groß, um einfach das (Bade)Handtuch zu werfen, betont Nerz. „Meine Großeltern stammen aus Fischbachau, da ist also schon auch Herzblut dabei.“ Hinzu komme, dass sich das Saisongeschäft im Warmfreibad sehr gut mit seiner nur während der Skisaison geöffneten Schindlbergeralm am Sudelfeld verbinden lasse. So könne er seinen Mitarbeitern eine ganzjährige Anstellung bieten und müsse sich selbst nicht jeden Herbst wieder auf die immer schwieriger werdende Suche nach Personal machen.

Manfred Nerz bleibt an Bord im Bistro. © Privat

Um die Zeit bis zur Modernisierung im Bad-Bistro zu überbrücken, will Nerz selbst im Rahmen seiner Möglichkeiten anpacken. Auch hier kommt ihm sein (ausgenommen bei Veranstaltungen) ruhender Almbetrieb zugute. So will er unter anderem eine Kühlstation im Sommer mit ins Warmfreibad umziehen. Alles in allem bleibt Nerz positiv, das Bistro auch solo stemmen zu können.

Gemeinde betont: Kein Sanierungsstopp, nur Aufschub

Im Gemeinderat war das Warmfreibad kürzlich in nicht öffentlicher Sitzung Thema. Wie Rathaus-Geschäftsleiter Hans Neundlinger auf Nachfrage mitteilt, sei das Gremium damit einverstanden, dass Nerz nun alleine weitermacht. „Es ist immer schade, wenn ein Vertragspartner vorzeitig aufhört“, sagt Neundlinger. Man sei aber überzeugt, dass das Bistro auch so in guten Händen sei. Zumal es durchaus eine Sanierungsperspektive gebe. „Wir haben die Arbeiten nur anders getaktet, aber nicht gestoppt“, betont Neundlinger. Ein sichtbares Zeichen soll der Umbau des Eingangsbereichs des Bads sein, der nach Saisonende im Herbst erfolgen soll. Der Infrastrukturausschuss des Gemeinderats habe das weitere Vorgehen kürzlich bei einem Ortstermin mit dem Architekten besprochen, so Neundlinger.

sg