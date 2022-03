Fischbachau wählt Bürgermeister - Kandidat Deingruber: „Bitte gehen Sie zur Wahl“

Von: Christian Masengarb

Teilen

Abstimmung hat begonnen: Jeder zehnte Wahlberechtigte hat seine Stimme für bereits per Brief abgegeben, berichtet Wahlleiterin Veronika Rauscher. © Thomas Plettenberg

Am Sonntag wählt Fischbachau seinen neuen Bürgermeister. Kandidat Stefan Deingruber (CSU) ruft zur Stimmabgabe auf. Sollte er gewählt werden, warten auf ihn viele Aufgaben.

Fischbachau – Am Sonntag können 4673 Fischbachauer Wahlberechtigte die Führungskrise ihrer Gemeinde beenden. Weil zweiter Bürgermeister Hans Seemüller im Sommer 2021 erkrankt und Bürgermeister Johannes Lohwasser im November 2021 zurückgetreten ist, leitet im Rathaus derzeit ein Dreier-Team sogenannter weiterer Stellvertreter aus Willi Rothemund (FWG), Martin Bacher (FWG) und Bernhard Padeller (FaB) die Amtsgeschäfte. Alle drei sind kurzfristig eingesprungen, um der Gemeinde zu helfen, keiner kann die Hauptrolle alleine ausfüllen. Mit Stefan Deingruber (55, CSU) steht nun ein Bürgermeister zur Wahl, der die Geschäfte in die Hand nehmen will. Einen Gegenkandidaten er nicht.

Mehr aus Fischbachau: Neuer Parkautomat sorgt für Verwirrung: Alm-Betreiberin stinksauer - „Enorme Umsatzeinbußen“

Viel Briefwahlinteresse, Wahllokale öffnen Sonntag, 8 Uhr

Das Interesse der Fischbachauer an der Wahl scheint groß. Ein Indiz dafür sind die über 900 Briefwahlunterlagen, die Wahlberechtigte laut Wahlleiterin und Kämmerin Veronika Rauscher bislang beantragt haben. Rund 500 der Brief-Stimmzettel seien bislang wieder bei der Gemeinde eingegangen. Mehr als jeder Zehnte Fischbachauer hat also bereits abgestimmt. Schicken bis Sonntag alle Briefwähler ihre Stimmzettel ein, wäre es fast jeder Fünfte.

Wer lieber ins Wahllokal geht, kann dies am Sonntag von 8 bis 18 Uhr an fünf Orten tun (siehe Infotext am Ende). Nach 18 Uhr zählen die Wahlhelfer die Stimmen aus, Rauscher erwartet das Endergebnis gegen 19 Uhr.

Obwohl Deingruber der einzige Kandidat ist, ist er noch nicht automatisch gewählt. Er muss mindestens die Mehrzahl der abgegebenen gültigen Stimmen auf sich vereinen, also mehr Stimmen als Gegenstimmen bekommen. Er selbst wünscht sich außerdem eine möglichst hohe Wahlbeteiligung, um sich in den nächsten Jahren auf ein deutliches Mandat stützen zu können: „Ich bitte die Leute: Gehen Sie zur Wahl.“

Stefan Deingruber (CSU), Bürgermeisterkandidat © Thomas Plettenberg

Neuen Bürgermeister erwarten viele dringende Projekte

Auf den neuen Bürgermeister warten viele Projekte: Am Wolfsee will die Gemeinde mit dem Verkauf von Grundstücken Millionen einnehmen, die Feuerwehr Fischbachau verlangt dringend ein neues Feuerwehrhaus und die Wolfseehalle soll neu genutzt werden. Glockenalm, Brücken, Bebauungsplan für die Dorfmitte – es gibt viel zu tun. Und dann ist da noch der Hochwasserschutz an der Leitzach, den Deingruber zu seiner wichtigsten Aufgabe erklärt hat, sollte er gewählt werden.

Lesen Sie auch Stefan Deingruber ist Alleinkandidat ums Fischbachauer Bürgermeisteramt Fischbachau – Stefan Deingruber tritt für die CSU als Alleinkandidat bei der Wahl zum Bürgermeister in Fischbachau an. Am 13. März ist Termin. Stefan Deingruber ist Alleinkandidat ums Fischbachauer Bürgermeisteramt Hawla (Freie Wähler) präsentiert Jahresbericht über Verkehr und Digitalisierung Geretsried – Über mehrere Themenfelder berichtete der Referent für Verkehr, Mobilität und Digitalisierung am Ende der jüngsten Stadtratssitzung. Hawla (Freie Wähler) präsentiert Jahresbericht über Verkehr und Digitalisierung

Deingruber ist geborener Fischbachauer, hat zwei erwachsene Kinder und lebt nach einiger Zeit in Rosenheim inzwischen wieder in seiner Heimatgemeinde. Im Fischbachauer Vereinsleben hat er sich mehrere Jahrzehnte als Spieler, Kassier und Schriftführer für die Sportfreunde Fischbachau sowie 14 Jahre lang als stellvertretender CSU Ortsvorsitzender eingebracht. Seine berufliche Karriere begann der Verwaltungsfachwirt in der Gemeinde Fischbachau, wo er unter anderem das Bauamt, das Amt für Öffentliche Sicherheit und das Standesamt leitete. Im Jahr 2000 wechselte er in die Politik, als Bundeswahlkreisgeschäftsführer der CSU für die Wahlkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg. 2008 ging er ans Landratsamt Miesbach, wo er seitdem das Staatliche Bauamt leitet. Bei seiner ersten Kandidatur als Bürgermeister unterlag Deingruber im Jahr 2000 ebenfalls für die CSU. Am Sonntag will er es beim zweiten Anlauf ins Rathaus schaffen.

Fakten zu Wahl und Ort

Ortsteile/Weiler: fünf Ortsteile (Fischbachau, Elbach, Aurach, Hundham, Wörnsmühl) und 123 Weiler. Einwohner: 6103. Gemeindefläche: rund 76 Quadratkilometer mit rund 100 Kilometern Straßennetz. Gemeinderäte: 20. Sitzverteilung: Freie Wähler: 8, CSU: 5, FaB: (Freie aktive Bürger): 4, Grüne: 2, Neue Liste: 1. Wahllokale: Stimmbezirk Fischbachau: Klostersaal, Stimmbezirk Hammer: Wolfseehalle, Stimmbezirk Elbach: Grundschule, Stimmbezirk Hundham: Feuerwehrhaus Hundham, Stimmbezirk Wörnsmühl: Vereinsheim SC Wörnsmühl.