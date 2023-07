Blasmusik und Beats: LaBrassBanda, Fättes Blech & Co. rocken das Festzelt

Fetter Sound: Fättes Blech brachten HipHop und Brass in einer mitreißenden Mischung auf die Bühne im Festzelt von „Elbach feiert“. © Andreas Wolkenstein

Der „Brass Freida“ brachte das Festzelt zum Auftakt von „Elbach feiert“ zum Beben: Auf der Bühne rockten unter anderem Fättes Blech und LaBrassBanda.

Elbach – Nackert war natürlich niemand da. Obwohl die Musiker von LaBrassBanda gewohnt barfüßig auf der Bühne standen. „Nackert“ war aber einer der Hits der Chiemgauer Ausnahmemusiker, der im Elbacher Festzelt erklang. Mit dem Festival „Brass Freida“ eröffnete „Elbach feiert“ die Festwoche, die noch bis zum nächsten Wochenende andauert. Es brachte Blasmusik vom Feinsten ins Festzelt – von traditionell bis modern und mit LaBrassBanda als Headliner.

Schon von Weitem ist zu hören, woher die Musik kommt: Auf der Bühne in Elbach stehen Josef Menzl und seine Musikanten von der gleichnamigen Kapelle. „Aus Böhmen kommt die Musik“, lassen sie wissen, und damit auch keiner das Festzelt verlässt, schieben sie den Oldie „Stand by me“ hinterher. „Die haben richtig gerockt“, freut sich Benedikt Bader, Festleiter von „Elbach feiert“. Davor standen die Jungs von Viera Blech auf der Bühne. „Blasmusik vom Feinsten“, urteilt Bader.

Mit der Band Fättes Blech, die als dritter Act die Bühne betritt, habe man „mal was anderes probiert“, sagt Bader. Als Mischung aus Blasmusik, Jazz und HipHop werden sie angekündigt – und nehmen vom ersten Ton weg das Publikum voll in Beschlag. Wuchtige HipHop-Beats vereint mit scharfen Trompetenstößen – stillstehen können da die wenigsten Besucher. Und dazu der Sprechgesang der Frontmänner Julian Hutter und Simon Heimpel: „Wir spielen Rapmusik und hören sie auch gern“, zitieren die beiden die HipHop-Legende Die Fantastischen Vier. Großes Vorbild ist eigenen Aussagen auf der Bühne zufolge die Hamburger Band Fettes Brot. Und deren großen Hit „Jein“ spielen sie dann auch, das Publikum singt lautstark mit.

Fättes Blech zünden ein musikalisches Feuerwerk und zeigen auf tanzbare Weise, wie gut sich Blasmusik mit Elementen anderer Stilrichtungen vereinen kann. In der Eigenkomposition „Blasmusikpolizei“ nehmen sie die Kritiker aus der traditionellen Ecke denn auch aufs Korn.

Da ist Dampf in der Festhalle: LaBrassBanda-Frontmann Stefan Dettl (M.) im Dialog mit den Fans. © Andreas Wolkenstein

LaBrassBanda: Eine Nummer für sich

Mischen Fättes Blech verschiedene Genres zusammen, so bildet die Musik von LaBrassBanda eine ganz eigene Stilrichtung. Kaum sind die Männer um Frontmann Stefan Dettl auf der Bühne, bewegen auch die letzten Stillsteher im Festzelt ihre Körper. LaBrassBandas ersten Hit „Autobahn“ singen die Elbacher Festivalbesucher begeistert mit. Dettl zieht das Publikum sofort in seinen Bann, immer wieder spricht er mit den Menschen, feuert sie zum Mitsingen an. Und wenn er nicht gerade wie wildgeworden auf der Bühne auf und ab hüpft, bläst er wilde Stakkatopassagen auf seiner Trompete. Woher nimmt er nur den Atem dafür?

Alle acht Jungs sind Ausnahmemusiker, was auch Neuzugang Julian Buschberger an der Gitarre unter Beweis stellt. Seine Soli klingen, als wäre Rocklegende Jimi Hendrix auf der Bühne. Die Mischung aus bayerischer Mundart, Brass-Tönen und der freien Nutzung unterschiedlichster musikalischer Stilmittel ist das, was LaBrassBandas Sound einzigartig macht.

Sie zeigen dies auch mit „Uhjemama“ über die Göttin des Waldes, wohnhaft übrigens im Chiemgau, in „Bayerischer Techno“ oder in „Alarm“ – ein Stück, das eine Geschichte vom Dorffest mit lateinamerikanischen Rhythmen erzählt. Und nirgendwo fehlt die positive Grundhaltung zum Leben, was besonders der Song „Scheena Dog“ zeigt. „Was wir hier haben, ist so viel Liebe“, ruft Dettl ins Publikum, die Elbacher Festgesellschaft untermalt dies mit lauten Rufen. Nach über 90 Minuten Tanzen und Feiern verlassen LaBrassBanda die Bühne, es ist weit nach Mitternacht. Heiß ist es im Zelt geworden – doch nackert ist weiterhin niemand. Obwohl: So mancher Schuh hat seinen Besitzer auch im Publikum verlassen.