„Boarisch, echt und guad“: Gwandmarkt und Gaupreisplatteln begeistern Besucher

Von: Sebastian Grauvogl

Echte Trachtenliebe fängt früh an: Bei der großen Modenschau gehörte die Bühne auch dem Nachwuchs. © MKF_MaxKalup

Ein Gwandmarkt mit Modenschau und dann auch noch das Gaupreisplatteln: Volles Programm herrschte einmal mehr bei der Festwoche „Elbach feiert 2023“.

Elbach – Beim „Drahn“ und „Plattln“ zuschauen, die Trachten auf dem Laufsteg bewundern – oder sich lieber gleich selbst ausstaffieren? Fast schon ein Dilemma, vor dem die rund 1500 Besucher im Festzelt von „Elbach feiert 2023“ standen. Zerreißen musste sich dennoch niemand, um in den Genuss von Gaupreisplatteln, Modenschau und Trachtengwandmarkt zu kommen. Es reichte, sich einfach durchs riesige Zelt treiben zu lassen, durch die Marktallee von Bühne zu Bühne zu schlendern und die Atmosphäre unter dem Motto „Boarisch, echt und guad“ mit allen Sinnen aufzusaugen. Denn neben den optischen Reizen der geschmackvollen Gwander und ihrer herausgeputzten Träger(innen) wurden auch Ohren und Nase verwöhnt. Erstere mit den Klängen der Raffemoser Musikanten und der Musikkapelle Elbach, zweitere mit dem omnipräsenten Duft von traditionellen Bierzeltschmankerln an den Verpflegungsständen.

Markt mit 60 Ausstellern

Das Hauptaugenmerk der Besucher galt an diesem Tag aber den Auslagen der über 60 Aussteller. Wem die dort angebotene Tracht etwas zu teuer war, der stöberte durch einen ebenfalls üppig und hochwertig bestückten Second-Hand-Markt. Inspirationen fürs Einkleiden gaben die rund 40 Models – Kinder, Jugendliche und Schalkfrauen – auf dem mit rotem Teppich ausgelegten Laufsteg. „Die Tracht im Lebenslauf“ lautete hier das Motto, das Moderatorin Andrea Rieder mit fachkundigen Erläuterungen auch denen nahebrachte, die sich bis dato mit einem Dirndl oder einer Lederhose im Schrank zufriedengaben. Begeistert vom Ablauf zeigte sich auch Organisatorin Gabi Köhler: „Es ist schön, wenn man die Tracht in einem solchen Rahmen zeigen kann. Brauchtum ist die Säule unserer Region!“

Hoch konzentriert: die Preisplattler. © max kalup

Das zeigte sich selbstredend auch beim Gaupreisplatteln. 500 Teilnehmer in 64 Gruppen zeigten vor den prüfenden Augen der Preisrichter ihr Können. Als Sieger ging am Ende Pienzenau A (32 Fehlerpunkte) hervor, gefolgt von Niklasreuth A (36,5), Irschenberg A (37), Parsberg A (43), Eyrain-Jedling A (45, Rittern 33), Wall A (45, Rittern 35), Auerberg A (50, Rittern 32), Fischbachau A (50, Rittern 39,5), Sachsenkam A (53) und Parsberg B (55). Die Lokalmatadore aus Elbach wurden 15. (Elbach B, 79 Fehlerpunkte), 17. (Elbach A, 81), 58. (Elbach C, 153) und 62. (Elbach D, 170).

Aufbau für Bavarian Ninja läuft

Der nächste Wettbewerb wirft bereits seine Schatten voraus. Der Aufbau für den Bavarian Ninja am morgigen Mittwoch läuft auf Hochtouren. Wie berichtet, gehen ab 19 Uhr Starter aus 40 Vereinen auf den dem großen Vorbild aus dem Fernsehen nachempfundenen Parcours. 31 Teilnehmer treten für Gruppen aus dem Landkreis Miesbach an, darunter neben Trachtenvereinen und Feuerwehren auch die Bergwacht, der Alpenverein, Sportvereine, THW, (Gebirgs)Schützen und sogar die Crachia. Wegen der hohen Nachfrage im Vorverkauf haben sich die Veranstalter entschieden, den Einlass von 18 Uhr auf 17 Uhr vorzuverlegen.

