BR-Sendung „Jetzt red i“ in Fischbachau: Skifahren und Kunstschnee – ja oder nein?

Von: Jonas Napiletzki

Teilen

Emotionale Diskussion: In der Wolfseehalle waren auf dem Podium Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (r.) und Bund-Naturschutz-Vorsitzender Richard Mergner zu Gast. Sie debattierten mit Bürgern übers Skifahren. © Ralf Poeplau

Ob Skifahren und Kunstschnee in Zeiten der Energie- und Klimakrise vertretbar sind, war Thema der BR-Sendung „Jetzt red i“. Die Diskussion in Fischbachau zeigte verhärtete Fronten auf.

Fischbachau – Hubert Aiwanger kommt ein paar Minuten vor Sendungsbeginn in die Wolfseehalle. Im Vorbeigehen klopft er einem Mitarbeiter auf die Schulter, auf dem Podium grüßt er die Runde, dann lehnt er sich zurück. Der bayerische Wirtschaftsminister dürfte wissen, dass er einen guten Stand in Fischbachau hat. In der Region, die vom Tourismus und für den Sport lebt, sind Verteidiger des Skifahrens gern gesehen – was der Applaus bestätigt.

Auf die Frage des BR-Moderators Tilmann Schöberl, ob Schneekanonen weiter gefördert werden sollten, sagt Aiwanger unter anderem: „Das ist ja kein radioaktiver Abfall, der da rausgeschossen wird.“ Ob er das als Seitenhieb auf Richard Mergner, Vorsitzender des Bund Naturschutz, verstanden wissen will – unklar. Mergner jedenfalls trägt bei „Jetzt red i“ eine „Atomkraft? Nein danke“-Nadel am Sakko – und hat es auf dem Podium sichtlich schwerer.

„Wenn die Welt so einfach wäre wie für Hubert Aiwanger als stellvertretenden Ministerpräsidenten, dann müssten wir ja gar nichts ändern“, schießt Mergner zurück. Um die Klimakrise zu stoppen, müsse aber Energie eingespart werden. „Und dann müssen eben auch Schneekanonen ausbleiben, weil sie Energiefresser sind.“

Bürgerin aus Rosenheim fordert wissenschaftsbasierte Politik

Beide Standpunkte finden Unterstützer. Inhaltlich scheint aber niemand von seiner Meinung abzurücken. So habe sich Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber gegen Schneekanonen ausgesprochen, sagt der Moderator. Aiwanger kontert: „Wenn Sie den im Sommer in Unterfranken zum Thema Schneekanone fragen – ja, was soll ich denn da sagen?“

Fast alle lachen. Susanne Heunisch nicht. Die Rosenheimerin sitzt in ihrer Heimatstadt im Vorstand der Grünen, in der Sendung sagt sie: „In Deutschland haben wir Wissenschaftler – und die bohren nicht in der Nase.“ Sie fordert wissenschaftsbasierte Politik. „Die Klimakrise zu leugnen – da fällt mir nichts mehr ein – da kriege ich Angst vor Ihrer Politik.“

Redet Aiwanger den Klimawandel klein? „Nein“, sagt der Minister. Es heiße aber schon seit 30 Jahren, dass es bald keinen Schnee mehr gebe. „Wenn es dann mal soweit ist, dann ist es eben so.“ Bis dahin müssten Liftbetreiber weiter gefördert werden, lässt Aiwanger durchblicken.

Zahl der Lifte reduziert sich - Beschneiung nimmt zu

Wolfgang Rebensburg – Vater von Olympiasiegerin Viktoria Rebensburg – vergleicht derweil Schneekanonen mit Motorrädern und sagt: „Man muss die Wertigkeit sehen.“ Es gebe 980 000 Motorräder und nur 2500 Schneekanonen in Bayern.

Kreisbäuerin Brigitta Regauer warnt vor der fehlenden Kanalisierung der Sportler ohne Skibetrieb. Einig sind sich die Befürworter der Beschneiung auch darin, dass Sportler bei ausbleibendem Angebot einfach ins Ausland fahren würden. Die Anfahrt allein mache jedoch rund 70 Prozent der CO2-Emissionen aus, sagt Sudelfeld-Geschäftsführer Egid Stadler.

„Wir diskutieren sehr emotional“, fasst der Moderator später zusammen. Auch Daten bringen keine neuen Ansätze. Aiwanger sagt, die Zahl der Lifte habe sich zuletzt reduziert, Mergner erklärt, die Beschneiung habe zugenommen. Laut Antonia Asenstorfer, Sprecherin der Alpen-Plus-Skigebiete, würden 0,8 Prozent der Alpen zum Skifahren genutzt, davon nur unter 30 Prozent beschneit.

So oder so: Übrig bleiben an diesem Abend vor allem zwei Fronten. Stefan Wedeck, Vorsitzender des Skivereins Munich Youngsters, appelliert schließlich: „Lasst uns keine radikalen Lösungen finden.“

Lesen Sie hier: Sudelfeld und Spitzing - Tourengeher müssen mehr Parkgebühr zahlen

Alles aus Ihrer Region! Unser Miesbach-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Miesbach – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.