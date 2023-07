Brass Freida, Bavarian Ninja und Gaufest: Elbach eine Woche im Feier-Marathon

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Auf eine tolle Festwoche: Festleiter Benedikt Bacher (l.) und Florian Gschwendner im Festzelt. © STS

Einmal aufstellen, feiern und wieder abbauen: So sieht für gewöhnlich der Ablauf bei Zeltfesten aus. Doch den Organisatoren von „Elbach feiert 2023“ reicht das nicht aus.

Elbach – Als wäre eine 130 Meter lange und 29 Meter breite Bierhalle am Ortsrand des 1500 Einwohner-Dorfes am Fuß des Breitensteins noch nicht genug, sieht diese an nahezu jedem der sieben Festtage zwischen Freitag, 21., bis Sonntag, 30. Juli, anders aus. Sieben verschiedene Varianten sind geplant – jeweils passend zu den vielfältigen Programmpunkten wie Brass-Festival, Bavarian Ninja, Trachtengwandmarkt oder natürlich dem Gaufest. Feiern in Modulbauweise, könnte man sagen. Und dafür scheuen die beiden ausrichtenden Vereine – Freiwillige Feuerwehr Elbach und Trachtenverein Schwarzenberg-Elbach – mit ihrem gut 40-köpfigen Organisationsteam keine Kosten und Mühen.

Schon die nackten Zahlen sind beeindruckend: Fünf Hektar Festgelände, 4000 Quadratmeter Zeltfläche, zwei Bühnen, fünf Schänken für 180 Hektoliter Bier, 70 Bedienungen, 52 Stunden Musik, sieben Kilometer Festzug, ein Kilometer Girlanden, 500 Glühbirnen, 10 000 Bierdeckel, 4000 Spaxschrauben. 15 000 Gäste erwarten die beiden Elbacher Vereine (Historie siehe Kasten), die zusammen über 600 Mitglieder verfügen, in ihrer Festwoche.

Die ersten Gedanken dazu sind bereits 2019 entstanden, erzählen Festleiter Benedikt Bacher und Marketingchef Michael Gartmaier. „Da haben wir begonnen, unseren Mitgliedern die Ausrichtung des Gaufests schmackhaft zu machen.“ Dass am Ende gar nicht so viel Überzeugungsarbeit notwendig war, lag auch an der Idee, das Fest mit dem 125-jährigen Gründungsjubiläum zusammenzulagen. „Viele von uns sind sowieso in beiden Vereinen aktiv“, erklärt Gartmaier.

Brass Freida und Feuerwehrfest

Die beiden Festsonntage teilen sich Feuerwehr und Trachtler entsprechend freundschaftlich untereinander auf. Am Sonntag, 23. Juli feiern die Elbacher Floriansjünger mit ihren Kameraden aus Nah und Fern – vom Weckruf (6 Uhr) über den Empfang der Vereine (8.30 Uhr) bis zum Festgottesdienst (10 Uhr) mit anschließendem Festzug.

Der erste Kracher aber steht bereits am Eröffnungstag auf dem Programm: der Brass Freida am Freitag, 21. Juli (Einlass 16 Uhr, Beginn 17.30 Uhr, Tickets 38 Euro im Vorverkauf und 42 Euro an der Abendkasse), bei dem vier Bands über sechs Stunden lang mit ihrer Blas- und Brassmusik einheizen (wir berichteten).

Preisplatteln mit Gwandmarkt

Am Samstag, 22. Juli, zeigt sich dann ab 10 Uhr, dass die Elbacher auch den traditionellen Ablauf des Gaufests mit neuen Elementen bereichern wollen. Zum ersten Mal überhaupt findet parallel zum Gaupreisplatteln des Oberlandler Gauverbands mit 50 teilnehmenden Vereinen bei freiem Eintritt auch ein Trachtengwandmarkt im Zelt statt. Von 10 bis 17 Uhr bieten hier 54 Aussteller Tracht aus erster und zweiter Hand feil, auch Kunsthandwerk und regionale Schmankerl gibt es zu erstehen. Eine regelrechte Marktallee lade zum Bummeln ein, kündigt Gartmaier an, zudem eine Art Laufsteg für eine Trachtenschau (12 bis 16 Uhr). Da der Gwandmarkt auch die breite Öffentlichkeit ansprechen soll, hoffen die Organisatoren auch auf mehr Zuschauer beim Preisplatteln.

Bavarian Ninja mit 40 Startern

Nach dem Feuerwehrjubiläum kehrt für zwei Tage Ruhe ein in Elbach. Allerdings nicht im Festzelt. Hier nämlich läuft dann der Aufbau für den Bavarian Ninja-Wettbewerb. Wie berichtet, werden die Elemente für den 80 Meter langen Parcours mit 15 Hindernissen von einer Spezialfirma angeliefert. 60 Bewerbungsvideos sind eingegangen, 40 Starter (jeder für einen anderen Verein, von Weilheim bis ins Inntal) treten in Duellen gegeneinander an. Wie beim großen Vorbild – der TV-Show Ninja Warrior – präsentieren sie sich am Mittwoch, 26. Juli (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Tickets neun Euro im Vorverkauf oder zwölf Euro an der Abendkasse), vor dem Start in 30-sekündigen Filmeinspielern auf einem drei mal fünf Meter großen LED-Bildschirm dem Publikum.

Letzterer dient an den anderen Tagen laut Gartmaier als überdimensionales Fenster nach draußen. Das darauf gezeigte Bild vom Elbacher Ortskern ist nämlich nicht eingefroren, sondern ständig in Bewegung: Blätter an den Bäumen wiegen sich im Wind, Fahnen tanzen an den Masten. Hightech im Gaufestzelt, könnte man sagen.

Bier- und Weinfest und Gaufest

Dort wird’s nach dem Ninja-Wettbewerb mit dem Bier- und Weinfest mit der Tegernseer Tanzlmusi und den Musikatzen am Freitag, 28. Juli (Einlass 18 Uhr, Beginn 19 Uhr, Eintritt neun Euro), vorübergehend wieder ruhiger. Dann aber steuert „Elbach feiert 2023“ auf den traditionsgemäßen Höhepunkt zu. Der Gauheimatabend am Samstag, 29. Juli, (Beginn 20 Uhr, Eintritt drei Euro), der unter der Moderation von Andreas Estner eine Reise durch Brauchtum, Kultur und Tradition durchs Leitzachtal verspricht, und natürlich der Gauheimattag am Sonntag, 30. Juli, zu dem 5000 Trachtler und 2000 Besucher zur Trachtenschau (ab 8 Uhr) und zum Festgottesdienst (10 Uhr) mit anschließendem Festzug durch Elbach erwartet werden. Der krönende Abschluss.

sg