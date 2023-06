Broatnstoana Fischbachau: 140-jähriges Jubiläum steht an - Seit 1883 der Tradition verpflichtet

Von: Sebastian Grauvogl

Stolze Taferlkinder: Die beiden Nachwuchstrachtler Dominik Fink junior und Theresa Fink freuen sich auf das Jubiläum ihres Vereins. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten – die Aufnahme entstand im Frühjahr. © Anna BerNlochner

Die Broatnstoana Fischbachau feiern heuer ihr 140-jähriges Jubiläum. Die erste Veranstaltung steht schon am Wochenende an.

Fischbachau – Ausgerechnet ein Zuagroaster war es, der den Grundstein für den zweitältesten Trachtenverein in ganz Bayern legte. Lehrer Georg Rotter aus Emsing, einem kleinen Dorf bei Eichstätt, war 23 Jahre jung, als er seine erste Stelle in Birkenstein, damals Schulort für Fischbachau, antrat. Doch der Neuling wurde schnell heimisch im Leitzachtal, Tradition und Tracht hatten es ihm besonders angetan. Und so stieß er etwas an, was sein Lehrerkollege Josef Vogl kurz zuvor im nahen Bayrischzell initiiert hatte: einen Trachtenverein. Zusammen mit 16 jungen Männern gründete Rotter 1883 im Gasthof Kramerwirt den Volkstracht-Erhaltungs-Verein Fischbachau. Heuer wird 140-Jähriges gefeiert.

Die Gründung war der Beginn einer regelrechten Lawine der Trachtenbegeisterung. Überall schossen plötzlich neue Vereine aus dem Boden. Schon 1890 entstand dann in Rosenheim der erste Gauverband, dem die Fischbachauer bis zum Wechsel zum Oberlandler Gauverband 1921 angehörten. Ihren heutigen Beinamen Broatnstoana tragen sie jedoch schon seit 1895, als die Mitglieder auf dem Westgipfel des Breitensteins das erste Gipfelkreuz errichteten.

Auftakt naht: DJ Fandic legt am Samstag auf

Ein anderer, erst 1918 im Ortsteil Hammer von einer Handvoll Burschen gegründeter Verein trug derweil ebenfalls einen Berg im Namen: die Schuhplattler „Jagerkamm Aurachthal“. Bereits 1922 ließen die damals nur 35 Mitglieder eine Fahne weihen und luden zu vielen Plattler- und Trachtenabenden in der Fischeralm und im Gasthof Hammer. 1947 dann wurde der Verein quasi bei den Broatnstoanan eingemeindet. Der Bezug zum „Jagerkamm“ blieb aber, wechseln doch die Trachtler seit dieser Zeit bei ihrer Bergmesse jedes Jahr zwischen Breitenstein und Jägerkamp.

Nur eine von etlichen Aktivitäten im traditionell gut gefüllten Jahreskalender der Broatnstoana. So bereichern sie und ihre derzeit rund 430 Mitglieder unter anderem mit Theateraufführungen, Auftritten der Plattlergruppen oder beim Maibaumaufstellen das gesellschaftliche Leben in Fischbachau. Zum 130-jährigen Bestehen hatten sie zudem die Ehre, das Gaufest auszurichten – 5000 Trachtler kamen trotz Hochsommerhitze ins Leitzachtal.

Auf viele Besucher hoffen die Broatnstoana nun auch bei ihrem umfangreichen Festprogramm zum 140-Jährigen. Den Auftakt im Festzelt auf der Wiese an der Badstraße macht zunächst die legendäre „Born to be Scharf“-Party der aktiven Plattler. Am morgigen Samstag legt ab 20 Uhr DJ Fandic fürs Publikum auf (Einlass ab 16 Jahren).

Trachtlerfest beginnt am Donnerstag, 15. Juni

Das eigentliche Trachtlerfest startet dann am Donnerstag, 15. Juni, um 18.30 Uhr mit dem Spanferkelessen und Bieranstich sowie musikalischer Unterhaltung durch die Blaskapelle ProMill (Reservierungen an schriftfuehrer@trachtenverein-fischbachau.org oder Telefon 0172/9002225).

Am Freitag, 16. Juni, folgt ab 19 Uhr ebenfalls im Festzelt das Preisplatteln mit Barbetrieb, ehe am Samstag, 17. Juni, mit dem Heimatabend ein echtes Schmankerl für alle Traditionsliebhaber auf dem Programm steht. Ab 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) treten hier Musikanten, Sänger, Plattler und Goaßlschnalzer auf – nicht nur von den Broatnstoanan, sondern auch von anderen Orts- und Patenvereinen. Moderator Andreas Estner führt fachkundig durch den Heimatabend.

Höhepunkt am Festsonntag, 18. Juni

Der vorläufige Höhepunkt der Jubiläumstage ist aber der Festsonntag, 18. Juni. Die Feldmesse beginnt um 10 Uhr im Kurpark. Ein Festzug durch den Ort und ein gemütliches Beisammensein im Zelt schließen sich an. Mit einem Kesselfleischessen am Montag, 19. Juni, ab 18 Uhr mit den Musikkapellen Niklasreuth und Fischbachau klingt das Fest dann schwungvoll aus.

Ein Jubiläum also, das auch Vereinsgründer Georg Rotter sicher stolz machen würde. In seinem Heimatdorf, das heute zur Gemeinde Titting gehört, fasste die Trachtenbewegung übrigens nicht Fuß. Wie ein Blick ins Vereinsregister zeigt, gibt’s dort zwar von Schützen, Blaskapelle bis zum Krieger- und Kameradschaftsverein eine große Vielfalt – einen reinen Trachtenverein aber nicht. Ein waschechter Exportschlager also, die Broatnstoana Fischbachau. sg

