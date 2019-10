Neue Brücke bei Trach: Gemeinde und Landwirt uneins über Kostenverteilung

Kein Durchkommen: Die Leitzachbrücke in Trach bei Fischbachau ist aktuell gesperrt. Wann der Neubau erfolgen kann, ist noch unklar.

Wasserwirtschaftsamt zahlt mit

von Sebastian Grauvogl schließen

Wer zahlt was? Und wie geht es in Zukunft weiter? Eine Reihe schwieriger Fragen hatten die Fischbachauer Gemeinderäte zum Neubau der Leitzachbrücke in Trach zu besprechen.