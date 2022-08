Brücke über die Leitzach: Planung soll heuer fertig werden

Von: Christian Masengarb

Endstation: Wegen Wasserschäden führt bei Trach kein Weg über die Leitzach – hier ein Bild vom vergangenen Sommer. Bald soll hier eine neue Brücke stehen. © Archiv tp

Die Heißenbrücke ist fertig, nun will die Gemeinde Fischbachau auch das Bauwerk bei Tracht anpacken - und rechnet erstmal Einsparmöglichkeiten durch.

Fischbachau – Nachdem Fischbachau den lange geplanten Neubau der Heißenbrücke heuer durchgeführt hat, geht die Gemeinde nun ihr zweites Brückenprojekt an: die Leitzachbrücke bei Trach. Bauamtsleiter Werner Wagner sagt, die Gemeinde wolle die Planung noch heuer abschließen. Der Baubeginn werde aber wohl ins kommende Jahr rutschen. Wagner: „Es gibt noch einiges zu klären, aber wir schauen, dass es jetzt vorangeht.“

Anbieter wollte doppelt so viel Geld - Gemeinderat zog Notbremse

Wie berichtet, wollte die Gemeinde die Brücke bei Trach ursprünglich zeitgleich mit der Heißenbrücke bauen – also bereits vor über einem Jahr. Corona, schwierige Verhandlung mit Grundeigentümern, die langwierige wasserrechtliche Erlaubnis und teuere Angebote der Bauunternehmen verzögerten beide Projekte. Als im Sommer 2021 der billigste Anbieter für beide Brücken statt der ursprünglich geplanten je 220 000 Euro je rund eine halbe Million Euro verlangte, zogen die Gemeinderäte die Notbremse. Zu teuer, befanden sie, und stellten die Neubauten zurück, bis günstigere Lösungen gefunden sind und die Arbeiten neu ausgeschrieben werden können. Da die Heißenbrücke inzwischen fertig ist – als Teil des Premiumwanderwegs sah der Gemeinderat sie als das wichtigere Projekt an –, plant die Verwaltung nun die Brücke bei Trach.

Diese Brücke ist verglichen mit der Heißenbrücke das kompliziertere Projekt. Weil das Bauwerk vor allem von einem anliegenden Landwirt genutzt wird, müsse sie 16 Tonnen schwere Maschinen tragen können, hatte die Gemeinde vor einem Jahr erklärt. Das erschwere Kosteneinsparungen bei Material und Bauweise.

Verwaltung eruiert: Wo lässt sich Geld sparen?

Laut Wagner rechnet die Verwaltung derzeit fünf Varianten durch, die die Baukosten dennoch senken. Reichen auch zehn Tonnen Tragfähigkeit oder müssen es unbedingt 16 Tonnen sein? Können die anderen Grundstücke über eine andere Wegeführung erreicht werden? Was würde das sparen?

Diese Pläne muss die Gemeinde mit dem anliegenden Bauern abstimmen, der einen Teil der Kosten der Gemeinde übernimmt. Die Hälfte des Neubaus zahlt bekanntlich das Wasserwirtschaftsamt (WWA). Ist die Planung abgeschlossen, kann die Verwaltung sie wieder dem Gemeinderat vorlegen und – Zustimmung vorausgesetzt – die Ausschreibung angehen. Wie viel die Brücke dann kosten wird, scheint derzeit schwer kalkulierbar. Reicht der Haushaltsansatz, oder zahlt die Gemeinde am Ende doch eine halbe Million, weil die besonders am Bau deutliche Inflation die Einsparungen auffrisst? Wagner will das nicht abschätzen: „Der Markt ist derart dynamisch, da wäre jede Prognose nur Kaffeesatzleserei.“

Weil das WWA bei zu hohen Kosten abspringen könnte und die Gemeinde den Neubau angesichts hoher Schulden kaum alleine stemmen kann, müssen die Kosten zumindest etwas runter. Zum Vergleich: Den Auftrag für die Heißenbrücke hatte Fischbachau für 365 000 Euro vergeben und später nochmals 20 000 Euro draufgezahlt.