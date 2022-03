Bürgermeisterwahl Fischbachau: Deingruber erhält 96,9 Prozent

Von: Christian Masengarb

Glückwunsch zur Wahl: Wahlleiterin Veronika Rauscher gratuliert dem frisch gewählten Fischbachauer Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU), © Christian Scholle

Fischbachau hat entschieden: Stefan Deingruber wird neuer Bürgermeister. 96,9 Prozent der Wähler stimmten für ihn.

Fischbachau – Als Wahlleiterin Veronika Rauscher Kandidat Stefan Deingruber (CSU) im Klosterstüberl am Sonntag kurz vor 19 Uhr mitteilt, dass die Fischbachauer ihn laut Schnellmeldungen mit rund 97 Prozent der Stimmen zum neuen Rathauschef gewählt haben, reagiert der 55-Jährige bescheiden. Fast verlegen mache ihn das Ergebnis. Aber: „Ich bin glücklich“, sagt Deingruber, der in den Stunden zuvor seinem Sohn beim Umzug geholfen hatte. „Ich freue mich, das jetzt für Fischbachau machen zu dürfen.“

Deingruber ist gewählt: 97 Prozent der Stimmen

Dass Deingruber zum Bürgermeister gewählt werden würde, schien fast sicher. Als einziger Kandidat musste er dazu lediglich die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen holen. Wichtig war ihm selbst aber, wie viele Fischbachauer ihm das Vertrauen aussprechen würden. Im Vorfeld hatte er daher zur Stimmabgabe aufgerufen. Nun sagt er: „Mit diesem Votum im Rücken lässt es sich gut arbeiten.“

Deingruber holte in etwa so viele Stimmen wie Josef Lechner (CSU) bei der Wahl 2014, der damals als letzter Bürgermeisterkandidat vor Deingruber ohne Gegner angetreten war. Bei einer Wahlbeteiligung von 36 Prozent hatten rund 94 Prozent der Fischbachauer für Lechner gestimmt – fast identisch. Deingrubers offizielles Endergebnis dürfte Montag feststehen, aber kaum von den Schnellmeldungen abweichen.

Deingruber: Amtsantritt Anfang nächster Woche

Dass die Fischbachauer trotz einer Wahl mit nur einem Kandidaten mindestens in ähnlicher Zahl wie 2014 abstimmen, hatte schon die Briefwahl angedeutet: Knapp 20 Prozent aller Wahlberechtigten hatten Stimmzettel nach Hause bestellt – mehr als 2014. In den Wahllokalen war dafür weniger los. Im Klostersaal füllten die ersten Fischbachauer um 8.02 Uhr, unmittelbar nach der Eröffnung, ihre Stimmzettel aus. Danach kamen gleichmäßig weitere Wähler, in der Summe aber weniger als vor acht Jahren.

Deingruber wird Montag zunächst wieder seine Stelle als Bauamtsleiter im Landratsamt arbeiten. Im Büro des Fischbachauer Bürgermeisters wird er Anfang nächster Woche erstmals sitzen, wohl Dienstag. „Erst mal ankommen“, will er dann. Übersicht verschaffen, mit Gremien und Verwaltung sprechen.

Mit der Wahl Deingrubers endet die Fischbachauer Führungskrise. Wie berichtet, hatte nach dem Rücktritt von Bürgermeister Johannes Lohwasser und wegen der Erkrankung des Zweiten Bürgermeisters Hans Seemüller seit November der weitere Stellvertreter Willi Rothemund (FWG) das Tagesgeschäft betreut. Später hatten ihn Bernhard Padeller (FaB) und Martin Bacher (FWG) unterstützt – alle aber nur vorübergehend und daher ohne Chance, langfristige Projekte anzustoßen.

+++ Erstmeldung Ergebnis, 18.45 Uhr +++

Die Bürgermeisterwahl in Fischbachau ist ausgezählt. 96,9 Prozent der Wähler gaben CSU-Kandidat Stefan Deingruber ihre Stimme. Die Wahlbeteiligung lag bei 32,8 Prozent.

+++ Zwischenstand, 15 Uhr +++

Fischbachau - Bei der Bürgermeister in Fischbachau zeichnet sich eine verhältnismäßig hohe Wahlbeteiligung ab. Als Kandidat steht Stefan Deingruber zur Wahl. Laut Wahlleiterin Veronika Rauscher hätten bislang mehr Menschen an den Urnen abgestimmt und Briefwahlzettel eingeschickt als 2014, als mit Josef Lechner (CSU) zuletzt ein einzelner Bürgermeisterkandidat zur Wahl stand. Die ersten Wähler hätten schon um 8 Uhr vor dem Rathaus gewartet, um ihre Stimmen im Klosterstüberl abzugeben. Seitdem kämen stetig mehr Wähler vorbei.

Abstimmung hat begonnen: Jeder zehnte Wahlberechtigte hat seine Stimme für bereits per Brief abgegeben, berichtet Wahlleiterin Veronika Rauscher. © Thomas Plettenberg

Mehr zum Thema: Fischbachau wählt Bürgermeister - Kandidat Deingruber: „Bitte gehen Sie zur Wahl“

Die Wahllokale schließen um 8 Uhr. Das offizielle Endergebnis der Wahl erwartet Rauscher für gegen 19 Uhr. Wir werden auf dieser Seite berichten, sobald das Ergebnis vorliegt.

Wie berichtet, sind 4673 Fischbachauer Wahlberechtigte heute aufgerufen, nach dem Rücktritt von Johannes Lohwasser einen neuen Bürgermeister zu wählen. Rund 900 von ihnen hatten bereits eine Briefwahl beantragt.

Wahllokale:

Stimmbezirk Fischbachau: Klostersaal,

Stimmbezirk Hammer: Wolfseehalle,

Stimmbezirk Elbach: Grundschule,

Stimmbezirk Hundham: Feuerwehrhaus Hundham,

Stimmbezirk Wörnsmühl: Vereinsheim SC Wörnsmühl.

Zum Kandidaten

Deingruber ist geborener Fischbachauer, hat zwei erwachsene Kinder und lebt nach einiger Zeit in Rosenheim inzwischen wieder in seiner Heimatgemeinde. Im Fischbachauer Vereinsleben hat er sich mehrere Jahrzehnte als Spieler, Kassier und Schriftführer für die Sportfreunde Fischbachau sowie 14 Jahre lang als stellvertretender CSU Ortsvorsitzender eingebracht. Seine berufliche Karriere begann der Verwaltungsfachwirt in der Gemeinde Fischbachau, wo er unter anderem das Bauamt, das Amt für Öffentliche Sicherheit und das Standesamt leitete. Im Jahr 2000 wechselte er in die Politik, als Bundeswahlkreisgeschäftsführer der CSU für die Wahlkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg. 2008 ging er ans Landratsamt Miesbach, wo er seitdem das Staatliche Bauamt leitet. Bei seiner ersten Kandidatur als Bürgermeister unterlag Deingruber im Jahr 2000 ebenfalls für die CSU.

