Bürgermeisterwahl Fischbachau: Hohe Wahlbeteiligung zeichnet sich ab

Abstimmung hat begonnen: Jeder zehnte Wahlberechtigte hat seine Stimme für bereits per Brief abgegeben, berichtet Wahlleiterin Veronika Rauscher.

Ergebnis gegen 19 Uhr

Bei der Bürgermeister in Fischbachau zeichnet sich eine verhältnismäßig hohe Wahlbeteiligung ab. Das Endergebnis wird gegen 19 Uhr erwartet.

Fischbachau - Bei der Bürgermeister in Fischbachau zeichnet sich eine verhältnismäßig hohe Wahlbeteiligung ab. Als Kandidat steht Stefan Deingruber zur Wahl. Laut Wahlleiterin Veronika Rauscher hätten bislang mehr Menschen an den Urnen abgestimmt und Briefwahlzettel eingeschickt als 2014, als mit Josef Lechner (CSU) zuletzt ein einzelner Bürgermeisterkandidat zur Wahl stand. Die ersten Wähler hätten schon um 8 Uhr vor dem Rathaus gewartet, um ihre Stimmen im Klosterstüberl abzugeben. Seitdem kämen stetig mehr Wähler vorbei.

Die Wahllokale schließen um 8 Uhr. Das offizielle Endergebnis der Wahl erwartet Rauscher für gegen 19 Uhr. Wir werden auf dieser Seite berichten, sobald das Ergebnis vorliegt.

Wie berichtet, sind 4673 Fischbachauer Wahlberechtigte heute aufgerufen, nach dem Rücktritt von Johannes Lohwasser einen neuen Bürgermeister zu wählen. Rund 900 von ihnen hatten bereits eine Briefwahl beantragt.

Wahllokale:

Stimmbezirk Fischbachau: Klostersaal,

Stimmbezirk Hammer: Wolfseehalle,

Stimmbezirk Elbach: Grundschule,

Stimmbezirk Hundham: Feuerwehrhaus Hundham,

Stimmbezirk Wörnsmühl: Vereinsheim SC Wörnsmühl.

Zum Kandidaten

Deingruber ist geborener Fischbachauer, hat zwei erwachsene Kinder und lebt nach einiger Zeit in Rosenheim inzwischen wieder in seiner Heimatgemeinde. Im Fischbachauer Vereinsleben hat er sich mehrere Jahrzehnte als Spieler, Kassier und Schriftführer für die Sportfreunde Fischbachau sowie 14 Jahre lang als stellvertretender CSU Ortsvorsitzender eingebracht. Seine berufliche Karriere begann der Verwaltungsfachwirt in der Gemeinde Fischbachau, wo er unter anderem das Bauamt, das Amt für Öffentliche Sicherheit und das Standesamt leitete. Im Jahr 2000 wechselte er in die Politik, als Bundeswahlkreisgeschäftsführer der CSU für die Wahlkreise Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen und Starnberg. 2008 ging er ans Landratsamt Miesbach, wo er seitdem das Staatliche Bauamt leitet. Bei seiner ersten Kandidatur als Bürgermeister unterlag Deingruber im Jahr 2000 ebenfalls für die CSU.

