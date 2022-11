Bürgerversammlung Fischbachau: Es geht viel, aber nicht alles auf einmal

Von: Sebastian Grauvogl

Hatte viel zu berichten: Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber (r.) bei der Bürgerversammlung. © TP

Stefan Deingruber hat seine Premiere gemeistert. Die zentrale Botschaft des Rathauschefs bei der Bürgerversammlung: Fischbachau hat viel vor, kann sich aber nicht alles auf einmal leisten.

Fischbachau – Als sich die Millionen im Verlauf der Fischbachauer Bürgerversammlung immer weiter aufsummierten, hakte der Rathauschef sicherheitshalber bei Kämmerin Veronika Rauscher nach: „Wir haben keinen Goldesel im Keller, oder?“, fragte Stefan Deingruber (CSU) schmunzelnd. „Ich habe ihn leider noch nicht gefunden“, gab Rauscher launig zurück. Und so blieb der Bürgermeister bei der Strategie, die er bei sämtlichen kostenintensiven Projekten und auch den Anträgen der Bürger wie ein Mantra wiederholt hatte: „Priorisieren und nacheinander abarbeiten.“

Dass der Klostersaal zu gut zwei Dritteln mit Zuhörern gefüllt war, wertete Deingruber bei seiner Premiere am Rednerpult als Zeichen für das Interesse der Bürger an der weiteren Entwicklung der Gemeinde. Dann holte er noch mal tief Luft, ehe er mit einem motivierenden „pack ma’s“ in seinen flotten Ritt durch die Themen einstieg.

Mehr Einwohner, weniger Gästebetten

Bevor es an die Euros ging, legte Deingruber noch ein paar andere Maßzahlen vor. Und die belegten, dass Fischbachau durchaus dynamisch unterwegs ist. Einen Sprung von 6142 auf 6276 habe die Einwohnerzahl von 2021 auf 2022 gemacht. Der Rathauschef führte dies auf neuen Wohnraum in Wörnsmühl und Fischbachau zurück. Demzufolge würde aber auch der Andrang auf Schule und Kindergärten steigen, was die Gemeinde zu Erweiterungsbauten an der Grundschule Elbach und am Kindergarten Fischbachau zwinge. Sorgenvoll beobachtet der Rathauschef hingegen den anhaltenden Schwund an Betten für den Fremdenverkehr. Von 1532 im Jahr 2010 seien heute nur 999 übrig geblieben. „Beängstigend“, fand Deingruber. „Ohne Betten keine Gäste.“ Hier müsse man überlegen, wie sich dieser Trend umkehren lasse.

Eine geplante Trendumkehr soll derweil bei den Schulden stattfinden. Durch die Grundstücksverkäufe im noch in der Erschließung befindlichen neuen Wohngebiet am Wolfsee werde man heuer einen Kredit von 2,2 Millionen Euro tilgen, kündigte Deingruber an. Den anderen wegen des günstigen Zinses eventuell aber noch nicht. Ferner werde die Gemeinde mit den Einnahmen Rücklagen bilden, um für die hohen Ausgaben in den kommenden Jahren (auch ohne Goldesel im Keller) gewappnet zu sein.

Mega-Projekt Hochwasserschutz

Dazu zählt vor allem das Mega-Projekt Hochwasserschutz. Auf Antrag eines Bürgers erklärte Deingruber hierzu, dass für die Leitzach aktuell die baufachliche Prüfung der Planung durch die Regierung von Oberbayern laufe. Obwohl die Gemeinde hier „nur“ 30 Prozent der Kosten tragen müsse, habe ihn ein kurzer Blick auf die Kalkulation erschreckt, so der Bürgermeister. Auf mehr als 3,5 Millionen Euro müsse sich Fischbachau einstellen. Hinzu käme die komplett von der Gemeinde zu schulternde Maßnahme an der Aurach, die je nach Variante zwischen 4,2 und 6,4 Millionen Euro schlucken werde.

Bereits im Haushalt für 2023 angesetzt seien ein Themenspielplatz „Bahnhof“ oder „Lokomotive“ in Aurach sowie die Toilettenanlage am Bahnhof Hammer als Ersatz für das bestehende Dixi-Klo. Doch auch hier hätten die eingereichten Angebote die geplanten Kosten deutlich überschritten, sodass der Gemeinderat nochmals darüber entscheiden müsse.

Pumptrack wird komplizierter

Das gelte auch für den Pumptrack in Fischbachau, dessen Realisierung weiter verkompliziert habe. So liege der bisher avisierte Standort im Überschwemmungsgebiet der Leitzach, eine Verschiebung in Richtung Wohngebiet mache jedoch eine schalltechnische Untersuchung notwendig, seufzte Deingruber. Da sich die Leader-Förderung nachträglich nicht mehr aufbohren lasse, steige der Eigenanteil der Gemeinde von 40 000 auf 73 000 Euro. Der Gemeinderat müsse entscheiden, ob er trotzdem an seiner Zusage für das Projekt festhalten wolle, machte der Bürgermeister klar und erlaubte sich den Hinweis, dass andere Gemeinden hier ihre Bürger in die (auch finanzielle) Realisierung einbinden würden. Eine Bürgerin nahm den Ball gerne auf: „Wäre denn so eine Kooperation für Sie denkbar?“, fragte sie Deingruber. Der gab die Frage an die anwesenden Gemeinderäte weiter. Die Antwort: ein vielversprechendes Nicken. Verbunden mit der Hoffnung, dass der Pumptrack auch ohne Goldesel eine Chance hat.

sg