Bus fährt im Stundentakt durchs Leitzachtal

Von: Sebastian Grauvogl

Die neue Buslinie 9552 vergrößert die Möglichkeit im Leitzachtal, das Auto auch mal stehen zu lassen. © tp

Die Gemeinde Fischbachau freut sich über mehr Busse. Ab Oktober fährt die Linie 9552 im Stundentakt durchs Leitzachtal.

Fischbachau – Ob zum Arbeiten, Einkaufen oder Behördengang: Wer aus Fischbachau nach Miesbach und wieder zurück muss, hat bislang kaum eine Alternative zum Auto. Vor allem, wenn er nicht in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof in Hammer wohnt. Ab 1. Oktober jedoch kommt nun eine ÖPNV-Option hinzu: Die Buslinie 9552 der Regionalverkehr Oberbayern (RVO) GmbH fährt dann im Stundentakt durchs Leitzachtal. Von Miesbach bis zum Bahnhof Fischhausen-Neuhaus und retour.

Berufspendler können vermehrt den Bus nutzen

Eine erfreuliche Nachricht, sagte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) im Gemeinderat. Vor allem Berufspendler könnten damit künftig vermehrt den Bus nutzen. Damit dies aber auch passiert, brauche es attraktive Ticketpreise, machte Deingruber deutlich. Er hoffe hier auf entsprechende Angebote der RVO. Als „ganz hervorragend“ lobte auch Geschäftsleiter Johann Neundlinger die Taktverdichtung. Laut Tourismusbüro würden davon auch Urlauber profitieren. „Das ist ein guter Anfang für die Entzerrung des Autoverkehrs“, fand Neundlinger und verwies zugleich auf die laufende Neuausschreibung der Buslinie Richtung Kufstein, die hoffentlich zur Eröffnung des Weitwanderwegs im kommenden Jahr wieder in Betrieb gehen werde. Problematischer stelle sich dagegen die von vielen gewünschte ÖPNV-Anbindung an den Großraum Rosenheim dar. Über Landkreisgrenzen hinweg sei dies immer kompliziert.

Messgerät am Tregleralm-Parkplatz angeregt

Josef Obermaier (CSU) bat dennoch um mehr Nachdruck in dieser Sache. „Die Pendlerbewegungen Richtung Rosenheim werden immer noch unterschätzt.“ Um sie in Zahlen belegen zu können, schlug Obermaier die Platzierung eines Messgeräts auf Höhe des Tregleralm-Parkplatzes vor. Und auch in Sachen Winterdienst seien Verbesserungen notwendig. Teilweise werde die Strecke morgens erst gegen 7.30 Uhr geräumt. Zu spät für die meisten Pendler.

Auch Andreas Geschwendtner (CSU) fand, dass so ein Projekt nicht an Landkreisgrenzen scheitern dürfe. Als Übergangslösung empfahl er einen gemeinsamen Frühbus bis zum Aiblinger Bahnhof. Auch Berufsschüler seien hier eine wichtige Zielgruppe. Deingruber bot an, sich mit den Schulen in Verbindung zu setzen, um die Zahlen der pendelnden Schüler zu ermitteln.

Bürger auf Angebot aufmerksam machen

Beim Stundentakt nach Miesbach war den Gemeinderäten wichtig, dass diese von den Fahrgästen gut genutzt wird. „Letztlich bezahlen wir das ja alle über die Kreisumlage“, sagte Michael Gartmaier (CSU) und bat die Gemeindeverwaltung, den Fahrplan mit Ticketpreisen den Gemeindenachrichten beizulegen. Gerade in der jetzigen Zeit mit umfangreichen Preissteigerungen könnte der Bus wieder für mehr Bürger eine ernst zunehmende Alternative sein, meinte auch Andreas Estner (FWG): „Viele können sich ein zweites Auto nicht mehr leisten.“

