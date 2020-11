Campingplatz Glockenalm: Plan wegen Naturschutz überarbeitet - erneute Auslegung

Der Campingplatz Glockenalm in Aurach verwildert immer mehr. Doch die Planung für die Neueröffnung und Erweiterung läuft weiter. Die entscheidende Rolle spielt der Naturschutz.

Fischbachau – Freies Spiel hat die Natur auf dem Campingplatz Glockenalm in Aurach. Immer höher wächst das Gras. Fast wirkt es so, als wolle die Vegetation auch die letzten menschlichen Spuren des seit Jahren brach liegenden Areals vollständig verschlingen. Die Natur schafft also vor Ort Fakten, während an den Schreibtischen im Rathaus, Landratsamt und bei Eigentümer Michael Müller um die Pläne für eine Wiederbelebung und Erweiterung des Campingplatzes gerungen wird. Jüngst tauchte die Glockenalm wieder im Fischbachauer Bauausschuss auf: Das Gremium musste über die Billigung und Auslegung des Bebauungsplanentwurfs entscheiden.

Wie berichtet, zieht sich das Verfahren länger hin als zunächst von Gemeinde und Eigentümer erhofft. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit endete bereits im August 2019. Wegen naturschutzfachlicher Bedenken wurden die Pläne überarbeitet. Doch offenbar nicht genug. Denn nach der Auslegung des Entwurfs im Frühjahr 2020 gingen wieder etliche Äußerungen der beteiligten Stellen ein. Das Ergebnis der nochmaligen umfangreichen Nachbesserungen stellte die Gemeindeverwaltung nun im Bauausschuss vor. Sie beziehen sich so gut wie alle auf den Naturschutz.

Erweiterung des Campingplatzes Glockenalm im Fokus

Im Fokus der Kritik stand bekanntlich die Erweiterung des Campingplatzes in Richtung Osten, wodurch sich dessen Fläche von derzeit 9000 auf mehr als 18 000 Quadratmeter verdoppeln wird. Der Bund Naturschutz hatte hier vor negativen Folgen für das angrenzende Auracher Moor gewarnt und deshalb ein Veto gegen die Planung eingelegt. Als Reaktion ist im überarbeiteten Entwurf nun eine Stellplatzdichte von unter 40 Prozent der Erweiterungsfläche festgelegt. Große Teile des Bewuchses würden erhalten beziehungsweise durch Ansaat einer „Regio-Mischung“ und dort heimischer „autochthoner“ Gehölze, hieß es im Sachvortrag.

Lesen Sie auch: Corona sorgt für Wohnmobil-Boom in Fischbachau

Beim Um- und Neubau des Campingplatzes werde „besonderer Wert auf eine natur- und landschaftsschonende Gestaltung“ gelegt. Die Mobilheime würden wie vom Bauausschuss bereits im Februar bestimmt mit einer maximalen Größe von 12 mal fünf Meter plus zwei Meter Terrasse im ländlichen oberbayerischen Baustil und ausschließlich in Holzbauweise errichtet. Jedes der Häuschen müsse vor Aufstellung vorab mit der Gemeinde abgestimmt werden. Auch die Größe des Rezeptionsgebäudes wird gedeckelt, und zwar auf 300 Quadratmeter.

Ausgleichsfläche soll Eingriff in die Natur heilen

Um den trotz aller Beschränkungen verbleibenden Eingriff in die Natur zu heilen, wird eine Ausgleichsfläche in den Bebauungsplan aufgenommen. Laut Bauamtsleiter Werner Wagner berechnet sich die Größe von rund 3200 Quadratmeter aus mehreren Faktoren und Kriterien. Die Ausgleichsfläche werde dinglich als solche gesichert und gemäß der Vorgaben gepflegt.

Auch interessant: Neueröffnung des Schlierseer Campingplatzes

Der Bauausschuss erklärte mit der erneuten Billigung und Auslegung sein Einverständnis. Ob dies auch für die beteiligten Fachstellen gilt, muss sich zeigen. Müller will derzeit keine Prognose abgeben. „Wir haben alles getan, um die Befürchtungen zu entkräften“, sagt er. Jetzt müsse man den Experten Zeit zur Beurteilung geben. Zum weiteren Zeitplan könne er nichts sagen, meint Müller. „Darüber machen wir uns erst Gedanken, wenn wir grünes Licht haben.“

So oder so steht bereits jetzt fest, dass sich die ursprünglich für Ende 2019 geplante Neueröffnung der Glockenalm um mehr als ein Jahr verzögert hat. Für wie lange, ist offen. Zumindest eine hat den längeren Stillstand für sich genutzt: die Natur.

sg