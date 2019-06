Campingplatz Glockenalm: Regierung will keine Chalets

Die Chalets auf dem neuen Campingplatz Glockenalm in Aurach wackeln. Die Regierung von Oberbayern wittert einen Verstoß gegen das Anbindegebot. So geht es jetzt weiter.

Fischbachau – Schöner Campen in Aurach – oder doch eher schöner Wohnen? Genau über diese Frage herrscht Uneinigkeit zwischen der Gemeinde Fischbachau und der Regierung von Oberbayern. Letztere sehe in den geplanten Holzhäuschen an der Glockenalm eine Art neuer Siedlung und somit einen Verstoß gegen das Anbindegebot im Landesentwicklungsprogramm (LEP), berichtet Bürgermeister Josef Lechner auf Nachfrage unserer Zeitung. Die ablehnende Stellungnahme der Regierung sei im Rahmen der Auslegung des Bebauungsplans für die Wiederbelebung des Campingplatzes eingegangen. Das Ergebnis: eine Planänderung und damit auch ein Neustart des Verfahrens – zeitliche Verzögerung inklusive.

Eigentlich war alles perfekt vorbereitet (wir berichteten). Der Gemeinderat erklärte sich bereit, einen Bebauungsplan für das rund 18 000 Quadratmeter große Areal aufzustellen. Müller verzichtete im Gegenzug auf seine im Altmühltal erfolgreichen Fasshotels und versprach stattdessen, sich mit 40 Wohnmobil- und Wohnwagenstellplätzen sowie bis zu 30 Chalets im Stil ortsüblicher Almhütten zu begnügen. Doch in der öffentlichen Auslegung des Plans tauchten bald Probleme auf. Zuerst gab der Bund Naturschutz eine kritische Stellungnahme wegen der Nähe des Platzes zum Auracher Moor ab, jetzt steht auch noch besagter Verstoß gegen das Anbindegebot im Raum.

War sich Lechner im Gemeinderat noch sicher, die Forderungen des Naturschutzes zu entkräften beziehungsweise mit entsprechenden Maßnahmen erfüllen zu können (wir berichteten), wiegt das Veto der Regierung wohl offenbar deutlich schwerer. So schwer, dass Müller nun seinen Entwurf angepasst hat und damit eine Änderung des Bebauungsplans beantragt hat.

So plane er nun, die bis zu 30 Holzhäuser mit 25 weiteren Stellplätzen für Wohnmobile und obendrein mit 25 sogenannten Mobile Homes zu ersetzen, berichtet Lechner. Für ihn alles andere als eine Verbesserung. „Für jeden normal denkenden Menschen sind die Holzhäuschen sinnvoller“, sagt der Rathauschef. So kämen auch die Mobile Homes auf Grundflächen von bis zu vier mal zehn Meter, würden sich aber wesentlich weniger gut in die Umgebung einfügen als die Almhütten. Außerdem würde die maximale Stellplatzzahl im überarbeiteten Planentwurf voll ausgereizt. Für Lechner die „weitaus schlechtere Alternative“.

Dennoch wird der Bauausschuss am heutigen Donnerstag über die Bebauungsplanänderung abstimmen. Im Fall eines positiven Beschlusses ist Lechner auf die Stellungnahmen im zweiten Rundlauf gespannt. Diese will er dann nutzen, um die Behörden doch noch von den Holzhäuschen zu überzeugen. „Wer bei klarem Verstand ist, muss einsehen, dass die ursprüngliche Variante die bessere ist“, betont er.

Bereits fest steht aber, dass sich die Eröffnung des Campingplatzes Glockenalm damit nach hinten verschiebt. Vor September könne man keinen Satzungsbeschluss fällen, fürchtet der Bürgermeister. Müllers Ziel, gleich die kommende Wintersaison für seinen Ganzjahrescampingplatz mitzunehmen, wird damit sportlicher.

