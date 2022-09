Carport und Dachstuhl in Flammen: Brand an Wohnhaus in Fischbachau - hoher Sachschaden

Von: Sebastian Grauvogl

Starke Rauchentwicklung entstand am Carport. Oben im Bild sind die Flammen am Dachstuhl zu erkennen. © Ralf Poeplau

Zuerst brannte der Carport, dann griffen die Flammen auf den Dachstuhl über: Ein Feuer an einem Wohnhaus in Fischbachau hat für einen Großeinsatz gesorgt. Der Sachschaden ist hoch.

Fischbachau - Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd berichtet wie folgt:

In den frühen Morgenstunden des Donnerstag, 29. September 2022, kam es zu einem Brand im Fischbachauer Ortsteil Hammer, bei dem Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich entstanden sein dürfte. Ein Carport und der Dachstuhl des angrenzenden Hauses waren auf ungeklärte Weise in Brand geraten. Auch ein Auto wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Kripo Miesbach ermittelt.

Meterhoch schlugen die Flammen bei dem Brand. © Ralf Poeplau

Anwohner alarmierten per Notruf die Integrierte Leitstelle um kurz vor vier Uhr morgens über den Brand im Ortsteil Hammer der Gemeinde Fischbachau. Im dortigen Krugalmweg stand beim Eintreffen der Feuerwehren ein Carport in Vollbrand, während die Flammen bereits auf den Dachstuhl eines angrenzenden Wohnhauses übergegriffen hatten.

Zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr waren vor Ort. © Ralf Poeplau

Durch das rasche Eingreifen der örtlichen und umliegenden Feuerwehren konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen.

Ein Feuerwehrmann kämpft gegen das Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus. © Ralf Poeplau

Der Kriminaldauerdienst der Kripo Rosenheim übernahm noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Klärung der Brandursache und wurde dabei von Beamten der Polizeiinspektion Miesbach unterstützt. Wie in solchen Fällen üblich werden die Ermittlungen nun durch das zuständige Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeistation Miesbach fortgeführt. Die Brandursache ist zum momentanen Zeitpunkt noch völlig unklar.

