Fischbachau: Schwaiger Alm-Betreiber Andreas Bittig finanzierte seinen Gnadenhof mit den Einnahmen des Betriebs. Durch Corona fehlten diese. Nun halfen ihm selbst Fremde.

Fischbachau – Als die Facebook-Benachrichtigungen über ihn hereinbrachen, konnte es Andreas Bittig kaum glauben. Der 52-jährige Betreiber der Schwaiger Alm in Fischbachau ist eigentlich kein Freund sozialer Medien. Als sein Handy am Samstagabend im Minutentakt zu vibrieren begann, bedeutete aber jedes Zucken: Wieder hat ein Mensch auf seinen Facebook-Aufruf geantwortet. Wieder will ihm jemand helfen, seine geliebten Tiere auf dem Gnadenhof an der Schwaiger Alm zu retten. „Viele sagen, es denken alle nur an sich selbst“, sagt Bittig mit brüchiger Stimme. „Aber das stimmt nicht. Ich bin noch sehr emotional.“

Corona-Wunder rettet Gnadenhof: Schwaiger Alm-Betreiber überwältigt

Auf Bittigs Gnadenhof an seiner Alm leben knapp 20 Tiere. Eselstute Ester ist im ersten Monat schwanger, Ochse Erwin vor sechs Wochen eingezogen. Dazu kommen Hühner, Ziegen und Hängebauchschweine. Sie alle hat Bittig aus schlechten Verhältnissen oder vor dem sicheren Tod gerettet. Den Anfang machte eine Ziege vor zwei Jahren, die lange in einer Zwei-Zimmer-Wohnung in München gelebt hatte. „Das war keine Ziege mehr, das war fast ein Hund“, sagt Bittig. „Aber auch den meisten anderen Tieren ging es gar nicht gut.“

Bisher hatte Bittig seinen Gnadenhof selbst finanziert. Das Futter, den Tierarzt – alles bezahlte er mit den Einnahmen der Schwaiger Alm. Weil diese nun wegen des Coronavirus geschlossen bleibt, brach das Geld weg – und Bittig fürchtete das schlimmste. Ohne Hilfe hätte er die Tiere in Tierheime geben oder, wenn die sie derzeit nicht aufnehmen, schlachten oder einschläfern lassen müssen. „Ich wusste nicht, wie es weiter geht.“

Denn töten wollte Bittig die Tiere keinesfalls. „Das ist die schlimmste Vorstellung für mich.“ Über die Jahre hat er eine enge Beziehung zu Ester, Erwin und Co. aufgebaut. „Wenn ich in den Stall gehe, gibt mir das Kraft für den Tag“, sagt er. „Wer ein Tier hat weiß: Sie spüren, wer es gut mit ihnen meint und geben es zurück.“

Da kam Bittigs Lebensgefährten David Molnar der rettende Einfall: ein Hilferuf bei Facebook. „Er hat gesagt: ,Versuche es einfach. Mehr, als das keiner schreibt, kann nicht passieren.‘“ Bittig wollte seinen Einsatz nicht an die große Glocke hängen. Doch die Verzweiflung trieb ihn an den Rechner. „Nun muss ich Euch schweren Herzens um Eure Hilfe bitten“, schrieb er. „Ob Sach- oder Geldspende, ich wäre Euch sehr dankbar.“ Sechs oder sieben Antworten hätte er als Erfolg verbucht.

Es wurden deutlich mehr. Über 200 Gefällt-Mir-Angaben und 70 Kommentare stehen unter Bittigs Beitrag. Über 160 Mal wurde dieser geteilt. Die Folge: Ein Helfer brachte zwei Säcke Hühnerfutter, ein Bauer aus Birkenstein schickte Nahrung für Esel und Ochse. Regelmäßige Gäste sendeten Unterstützung, völlig Fremde spendeten für den Tierarzt. Bittig: „Ich bin richtig überrollt worden.“

Für die nächsten zwei Monate haben Bittigs Tiere nun Futter. Wie es danach weiter geht, weiß er noch nicht. Er hofft, die Schwaiger Alm bald wieder öffnen und den Gnadenhof selbst finanzieren zu dürfen. Bis es so weit ist, gelte aber weiter: „Ich freue mich über jede Hilfe.“

Spenden

Andreas Bittigs Tiere brauchen derzeit vor allem Futter. Wer helfen möchte, kann mit Bittig unter 01 57 / 81 51 46 62 alles Weitere besprechen.