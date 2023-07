Deisenrieder Wetterstollen: Hier gibt’s bald richtig was zum Schauen

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Spannende Einblicke: Die bereits installierte Beleuchtung erlaubt eine erste Vorstellung, wie der Schaustollen in Deisenried als Museum wirken könnte. © STEFAN SCHWEIHOFER

Weiterer Durchbruch im Deisenrieder Wetterstollen: Die Sicherungsarbeiten sind abgeschlossen, der museale Ausbau kann in Kürze starten. Und der Bergmannsverein hat fleißig mitgeholfen.

Hundham – Bei der Verfüllung des Deisenrieder Wetterstollens vor 46 Jahren hätte wohl niemand damit gerechnet, dass eines Tages noch mal (ehemalige) Bergleute in den aufgelassenen Tunnel einfahren würden. Und noch viel weniger, dass diese das einstige Füllmaterial wieder herausholen würden. Doch die aktiven Mitglieder des Barbaravereins Leitzachtal um dessen Vorsitzenden Martin Schmid belehrten in den vergangenen Monaten alle Skeptiker am Leader-Projekt für den Schaustollen Deisenried eines Besseren.

Mit einem Minibagger und einem Motorschubkarren sowie etlichen jungen Helfern aus dem Bekanntenkreis packten sie bei den für den musealen Ausbau notwendigen Sicherungsarbeiten tüchtig mit an. Zwischen sechs bis sieben Kubikmeter Abraum förderten sie aus dem alten Wetterstollen nach draußen.

Vereinsmitglieder unterstützen Fachfirma

Da die damit beauftragte Fachfirma nur von Montag bis Donnerstag vor Ort gewesen sei, habe man freitags und samstags selbst mit angepackt. Und das nicht nur mit Muskelkraft und Maschinen, sondern auch mit dem Kopf. Aus eigenem Wissen und Erfahrung heraus habe man den Ingenieuren so manche Mehrarbeit erspart. So habe man beispielsweise den Zustand des Stollens auf Höhe des Streckenkreuzes derart genau beschreiben können, dass die Firma auf die Errichtung einer Hilfsschalung habe verzichten können. Alles in allem habe man so den voraussichtlichen Rechnungsbetrag um gut 8000 Euro senken können, berichtet Schmid stolz.

Haben fleißig mitgearbeitet: Martin Schmid und Lorenz Dietl vom Barbaraverein Leitzachtal. © STEFAN SCHWEIHOFER

Mittlerweile seien die Arbeiten abgeschlossen, der Stollen damit bereits barrierefrei begehbar. So sei der Boden mit einem feinen Drahtgitter und kleinen Kieselsteinen bedeckt, was auch Kinderwagen und Rollstühlen ein problemloses Manövrieren ermögliche, erklärt Schmid. Außergewöhnlich das Beleuchtungskonzept: Statt einzelne Scheinwerfer anbringen zu lassen, habe man durchlaufende Lichtschläuche entlang der Gleise verlegt.

Damit ist alles gerichtet für die Innenausstattung, die den leeren Stollen in einen Schaustollen – also in ein Museum – verwandeln wird. Ein entsprechender Auftrag an das Gestaltungsbüro Koop im Allgäu ist bereits erteilt, berichtet Schmid. Geplant seien neben beleuchteten Schautafeln eine Nachbildung des früheren Stollenausbaus mit Holzbalken, lebensgroße Puppen in Bergmannsuniform und Schutzausrüstung sowie natürlich echte Werkzeuge. Ein original Kernbohrgerät aus dem Haushamer Bergwerk, das Schmid vor Jahren von einer Firma zurückgekauft hat, steht bereits im Stollen. Ein Kohlewagen soll noch folgen. Die große Grubenlok, die die Leitzachtaler vor ein paar Jahren aus dem Ruhrgebiet geholt haben, soll hingegen draußen auf dem Parkplatz stehen bleiben. Dann aber dekorativ auf einem Betonpodest, kündigt Schmid an. „Als Blickfang.“

Kassenhäuschen und WC auf dem Parkplatz

Das soll später auch mal das noch zu errichtende Kassenhäuschen mit öffentlichem WC werden. Den entsprechenden Bauantrag habe die Gemeinde bereits ans Landratsamt weitergegeben, erklärt der Vorsitzende des Barbaravereins. Wann die ersten Besucher dort ihre Tickets für den Schaustollen kaufen können, ist noch offen. Laut Schmid will die Firma Koop aber bis Ende des Jahres mit dem musealen Ausbau fertig sein, spätestens eröffnet werden müsse der Stollen Ende 2024. Das sei der Stichtag für den Erhalt der Leader-Förderung.

Auf Anfrage führt Schmid aber bereits jetzt Interessierte durch den (wenn auch noch fast leeren Stollen). Kürzlich sei bereits der Gemeinderat Bad Feilnbach da gewesen. „Sie wollten schauen, was wo ihr Geld hingekommen ist“, scherzt Schmid in Bezug auf die finanzielle Beteiligung der Nachbargemeinde. Auch die Fischbachauer Gemeinderäte habe er bereits eingeladen.

sg