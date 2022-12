„Fehlende Wertschätzung“: Sieben Landwirte in Fischbachau machen Langlaufloipen dicht

Von: Sebastian Grauvogl

Müssen kürzertreten: Langläufer in Fischbachau müssen sich wegen der von Landwirten angekündigten Loipensperren auf Einschränkungen einstellen. © Archiv TP

Die Diskussion um die vom Gemeinderat Fischbachau beschlossene Wertabschöpfung kommt nicht zur Ruhe. Jetzt kündigen sieben Landwirte an, ihre Wiesen nicht mehr als Loipen herzugeben.

Fischbachau – Mit „44 Kilometer bestens präparierten Loipen vor traumhafter Kulisse“ lockt die Gemeinde Fischbachau Langläufer ins Leitzachtal. Im bevorstehenden Winter dürfte dieses Angebot zumindest ein bisschen eingeschränkter ausfallen – und das unabhängig von der Schneelage. Sieben Landwirte haben in einem offenen Brief an Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) sowie die Gemeinderäte angekündigt, ihre Wiesen in dieser Saison nicht für die Loipenführung zur Verfügung zu stellen. Ursache der Entscheidung: der Grundsatzbeschluss zur Wertabschöpfung bei der Baulandausweisung im Außenbereich und die im Gemeinderat geäußerten „persönlichen Anfeindungen“ gegenüber den Landwirten als Hauptbetroffene.

Der Beschluss ziele auf das „Allerheiligste der Landwirte“, schreiben die Bauern in ihrem Brief. „Ihren Grund und Boden, den sie wahren, erhalten und schützen.“ Dass die Entscheidungsfindung zunächst nur „hinter verschlossenen Türen“ stattgefunden habe und die Kritiker dann in öffentlicher Sitzung als „Egoisten abgekanzelt“ worden seien, habe man als „Geringschätzung der Landwirtschaft“ empfunden. Zumal Andreas Gschwendtner und Brigitta Regauer (beide CSU) lediglich einen Aufschub oder wenigstens die Prüfung einer Alternative erbeten und damit letztlich das „nötige Gespür für die Vorbehalte der am meisten betroffenen Bevölkerungsgruppe“ gezeigt hätten. Dass sich Teile des Gemeinderats hinterher für ihre Äußerungen über die Landwirtschaft im Generellen, nicht aber gegenüber Gschwendtner und Regauer persönlich, entschuldigt hätten, sei „halbherzig“, so die Bauern.

Landwirte vermissen Wertschätzung

Gleich mehrfach betonen sie in ihrem Brief, dass es ihnen nicht um die Verhinderung von bezahlbarem Wohnraum für Einheimische geht. Dieses Streben dürfe aber nicht dazu führen, dass private Grundeigentümer in den Möglichkeiten beschnitten werden, ihren Boden an ihre Nachkommen weiterzugeben, damit sich diese selbst darauf Wohnraum schaffen können. „Das sind auch Einheimische“, finden die sieben Landwirte.

Was ihnen fehle, so die Autoren des Briefs, sei schlicht die Wertschätzung gegenüber der Landwirtschaft, die in den vergangenen Jahren ohnehin immer mehr unter Druck gerate. So sei es heute fast schon selbstverständlich, dass Bauern ihre Wirtschaftsflächen fürs Wandern, Campen, Gassigehen, Parken, Langlaufen und Schlittenfahren sowie Schneeabladen zur Verfügung stellen. „Aus diesem Grund haben wir uns nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen, für unsere Sichtbarkeit und Wertschätzung in der Gesellschaft einzustehen, begründen die Bauern ihre Entscheidung zu den (bisher unentgeltlich) genutzten Loipenabschnitten.

Bürgermeister bedauert Vorgehen

Als „schade und sehr bedauerlich“ bezeichnet Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) auf Nachfrage unserer Zeitung dieses Vorgehen. Die Konsequenzen daraus würden nicht nur alle Bürger der Gemeinde Fischbachau, sondern auch die vielen Tagesgäste und Urlauber treffen. Einer ersten Prüfung zufolge seien durch die Verweigerung der sieben Landwirte große Teile des Fischbachauer Loipennetzes durchschnitten, weil wichtige Verbindungen an der Leitzach damit nicht mehr erreichbar seien. Nur die Hundhamer Loipen seien davon nicht betroffen.

Ob es der Gemeinde gelingt, das Unbill noch abzuwenden, dazu möchte Deingruber keine Versprechungen machen. Er habe bereits im Vorfeld des offenen Briefs etliche Gespräche geführt – leider ohne Erfolg, wie sich nun herausgestellt habe. Weil ihm aber ein gutes Miteinander stets am Herzen liege, stehe seine Tür weiter offen und er werde nochmals in Kontakt mit den Landwirten treten. Am Grundsatzbeschluss selbst sei aber nicht mehr zu rütteln, schließlich sei dieser mit breiter Mehrheit im Gemeinderat getroffen worden. Es wäre ein „völlig falsches Signal“, wenn man sich hier nun unter Druck setzen lasse und deshalb etwas revidieren würde.

Überhaupt kann Deingruber die von den Landwirten empfundene fehlende Wertschätzung nicht nachvollziehen. Man dürfe die Aussagen zweier Gemeinderatsmitglieder, die sich obendrein dafür entschuldigt hätten, nicht verallgemeinern. Zumal der Grundsatzbeschluss nicht gezielt auf die Landwirtschaft abhebe und auch etliche andere Gemeinden im Landkreis so ein Modell anwenden würden.

Die Bauern kündigen derweil an, unabhängig vom weiteren Vorgehen der Gemeinde an ihrer Entscheidung festzuhalten. Ihnen gehe es nicht darum, kurzfristig Druck auszuüben, sondern langfristig „aufzurütteln und zu sensibilisieren“. „Vielleicht erkennt man erst, was man an der Landwirtschaft ganz selbstverständlich hat, wenn man es einmal nicht mehr hat“, schreiben sie.

Wie das bei der Bevölkerung ankommt, vermag Deingruber derweil nicht abzuschätzen. Es werden kritische Fragen kommen, ist er aber überzeugt. „Wen auch immer sie treffen, der muss sie beantworten.“

