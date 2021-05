Angepasste Wildbestände sollen den Umbau des Waldes ermöglichen

Die Kinderstube der Bäume

von Dieter Dorby

Der Wald muss fit gemacht werden für den Klimawandel. Deshalb gilt es, ihn vor Verbiss und gleichzeitig die Tiere zu schützen.

Hundham – Ohne Computer geht es nicht. Auch nicht im Wald. Um den Zustand der Verjüngung statistisch sauber erfassen zu können, werden die jungen Bäume vor Ort begutachtet. Auf Grundlage dieses Datenmaterials erstellt das Forstamt am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Holzkirchen am Ende ein Gutachten. Dabei geht es nicht nur um nüchterne Zahlen, denn die Bäume verraten viel über die Situation ihres Lebensraums und die Bestände des Wilds. Ein Ortstermin im Wald am Schwarzenberg bei Hundham in der Gemeinde Fischbachau.

Forstrevierleiter Gerhard Waas und seine Kollegin Magdalena Lobinger, die im sechsten Semester Forst-Ingenieurwesen studiert und derzeit ihr Praxissemester im Landkreis ableistet, müssen einiges mitbringen, um ihre Arbeit an einem Hang am Schwarzenberg verrichten zu können. Neben dem Computer trägt der Revierleiter vom AELF zehn rot-weiß lackierte Rohre. Jeweils zwei zusammengesteckt, ergeben sie fünf Stangen zum Markieren.

Um den Zustand der Waldverjüngung beschreiben und analysieren zu können, werden die jungen Laub- und Nadelbäume mit einer Höhe zwischen 20 und 130 Zentimetern begutachtet. Dabei wird alles an junger Vegetation erfasst – vor allem aber verbissene und nicht verbissene Triebe.

Je weniger Verbiss, desto besser der Zustand der Verjüngung und damit die Situation für das Wild. Denn solange der Zustand der Bäume gut ist, werden die Abschussvorgaben für das Wild – Rotwild, Rehe und am Berg auch Gämse – nicht verschärft. Wobei nicht jeder angefressene Trieb dem Schalenwild zuzuschreiben ist. „Hasen und Mäuse kommen auch infrage“, erklärt Waas. Als Wildverbiss werde jedoch nur das festgehalten, was eindeutig anhand der Bissspuren vom Wild angeknabbert wurde.

Mit dabei bei der Zustandsaufnahme sind Jagdpächterin Carmen Mensler aus Hundham und Josef Greinsberger, Vorsteher der Jagdgenossenschaft Hundham. Das ist der örtliche Zusammenschluss der privaten Waldbesitzer am Auerberg mit 600 Hektar Fläche und Schwarzenberg (1200 Hektar). Am Schwarzenberg ist Mensler für die Jagd zuständig. Beide begleiten Waas bei der Arbeit in ihrem Revier.

„Jagd und Waldbau gehören zusammen“

„Das ist sehr aufschlussreich“, sagt Mensler, „weil man so viel erfährt und erkennt. Man geht dann mit einem anderen Blick durch den Wald. Es ist wichtig zu wissen, wo die Brennpunkte sind.“ Was Greinsberger bestätigt. Das Revier sei in einem sehr guten Zustand, der Bestand angepasst. „Schon seit Jahren“, stellt er nicht ohne Stolz fest. Der Dialog mit dem Forstamt passe – was auch Waas bestätigt: „Der Austausch muss stimmen, denn Wild und Wald funktionieren nur im Miteinander. Jagd und Waldbau gehören zusammen.“

Denn der Wald ist nicht nur Erholungsraum und Natur, er ist auch ein Wirtschaftsgut, Holz ein wichtiger Rohstoff. Je besser die Qualität, desto mehr ist der Wald Kapital. Zur Bestandsaufnahme, die am Schwarzenberg jährlich erfolgt, wird ein sogenannter Trakt angelegt. Das ist ein Bereich mit fünf Zählpunkten. Ein Zählpunkt umfasst 15 Pflanzen in Äserhöhe bis zu 1,30 Meter hoch. Im Gebirge können es sogar bis zu 1,80 Meter sein, weil extreme Steigung und feste Schneedecke dem Wild eine bessere Erreichbarkeit der Triebspitzen ermöglichen. Die Variable ist der Radius, der benötigt wird, um diese 15 Pflanzen einzukreisen – je kleiner er ist, desto dichter ist die Verjüngung. Waas markiert dabei die oberen Triebe mit der Farbdose. „Damit lässt sich die Erhebung auch später transparent nachvollziehen.“

Bei den jungen Nadelbäumen sind hauptsächlich Tannen, Fichten und am Berg auch Kiefern zu finden; bei den Laubbäumen sind es vornehmlich die Arten Ahorn, Esche, Buche, Eiche und Linde, die zum heimischen Wald gehören. Eine Sonderrolle spielt dabei die Tanne. Sie ist die Art, die am besten mit den klimatischen Bedingungen klarkommt – gewissermaßen der Hoffnungsbaum in einem sich verändernden, trockener werdenden Klima. Das Problem: Sie schmeckt auch dem heimischen Wild am besten. Ein Spannungsverhältnis, das mit Abschüssen in Balance gehalten werden soll. Das Dilemma dabei: Für den Jäger ist die behördliche Abschussvorgabe meist zu hoch, für den Waldbesitzer zu gering.

Die Bestandsaufnahme am Schwarzenberg fällt auch diesmal sehr gut aus. Kaum Verbissschäden – das freut alle Beteiligten. An einer anderen Stelle nahe der Tregler Alm zeigt Waas eine Fläche, auf der junge Tannen dicht an dicht stehen. Kaum Verbiss. Angepasster Wildbestand. „Die Tiere finden genug Alternativen zur Tanne“, sagt Waas.

+ Genau hinsehen: Bei der Bestandsaufnahme werden Verbissspuren registriert. © THOMAS PLETTENBERG

Verbiss lässt sich nicht vermeiden

Es ist ein aufwendiges Monitoring, das die jungen Bäume bekommen. „Wenn die Tanne einen Meter hoch und in Ordnung ist, dann passt es“, fasst der Revierleiter zusammen. Doch bis es so weit ist, dauert es – abhängig vom Standort mal länger und mal kürzer. Bekommt ein Baum viel Licht, wächst er schneller als in schattigeren Lagen. Da werden aus üppigen 30 Zentimetern pro Jahr leicht mal magere sechs Zentimeter.

Deshalb ist es laut Waas wichtig, die Verbissschäden gering zu halten. Grundsätzlich macht es einem Baum nicht viel aus, wenn ein Trieb angefressen wird. Auch eine gekappte Terminalknospe, also die Spitze, können Bäume kompensieren. „Aber gerade bei der Tanne in einer dunkleren Lage bedeutet das einen großen Zeitverlust.“ Denn sie müsse dann einen neuen Trieb an einer tieferen Stelle ausbilden. Der Wuchs eines Jahres geht damit verloren – und damit Zeit. In der Fläche mache sich so etwas bemerkbar. Ein paar Prozent seien tolerierbar, aber nicht mehr ein Fünftel.

Dennoch: Ganz vermeiden lässt sich Verbiss nicht. „Das hängt auch ab von Winter und Witterung“, sagt Jagdvorsteher Greinsberger. Was Waas bestätigt: „Ganz ohne geht es nicht. Und manchmal lässt es sich auch in guten Revieren nicht verhindern.“

Bestes Beispiel dafür sei heuer der spät einsetzende Frühling und dann noch der späte Kälteeinbruch vor wenigen Wochen. Wenn das Futter knapp ist, gehen auch kleine Wildbestände an die Triebe. „Dem Wild“, betont Waas, „soll es gutgehen.“ Man brauche hier keine Zäune, um die jungen Bäume zu schützen. Auch insgesamt befinde man sich hier „auf der Insel der Seligen. Hier haben wir noch genug Niederschläge. In anderen Ecken Deutschlands sieht es dagegen richtig düster aus.“

