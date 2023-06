Drei Gipfelkreuze in 150 Jahren: Veteranen Elbach feiern Jubiläum auf dem Schwarzenberg

Tiefe Verbindung zu Hausberg

Seit der Gründung 1873 ist der Veteranen- und Reservistenverein Elbach untrennbar mit dem Schwarzenberg verbunden. Ehrensache, dass er nun dort auch sein 150-jähriges Bestehen feiert.

Elbach – Wenn die Elbacher Veteranen von ihrem Hausberg sprechen, dann meinen sie damit nicht nur ein beliebtes Wanderziel im Heimatort ihres Vereins. Nein, ihre Verbindung zum Schwarzenberg wurzelt noch viel tiefer. Drei Mal in ihrer 150-jährigen Geschichte nämlich haben sie ein Kreuz auf dem Gipfel errichtet, zuletzt im Juli 2013. Sso ist es eigentlich fast ein Doppeljubiläum, das die aktuell rund 90 Mitglieder und ihre Gäste am kommenden Wochenende feiern können: 150 Jahre Vereinsgründung und zehn Jahre neues Gipfelkreuz.

Fast schon selbstverständlich für die Veteranen und Reservisten, dass sie dabei erneut den Weg auf ihren Hausberg auf sich nehmen werden: Am morgigen Freitag treffen sie sich um 19.30 Uhr zur Feier mit Bewirtung an der Schwarzenbergalm. Ab 20 Uhr spielt hier die Elbacher Blasmusik auf, um 21.30 Uhr setzen die Veteranen zudem ein leuchtendes Zeichen: Sie entzünden ein Bergfeuer. Da einige der Mitglieder altersbedingt nicht mehr so gut zu Fuß sind, fahren ab 19 Uhr Shuttlebusse vom Parkplatz beim Heizkraftwerk Schreyer an der Feilnbacher Straße/Abzweigung Kirchstiegl zur Schwarzenbergalm. Die Veteranen weisen darauf hin, dass die Straße zum Schwarzenberg für den privaten Pkw-Verkehr gesperrt ist. Fußgänger können beim Gasthaus Kirchstiegl und bei der Zimmerei Vogt parken.

Festmesse auch unten im Tal

Wem der Weg auf den Berg zu weit ist, der hat aber auch unten im Tal noch Gelegenheit, mit den Veteranen und Reservisten zu feiern. Am Sonntag, 4. Juni, startet der offizielle Teil um 9 Uhr mit dem Empfang der Vereine am Gasthof Sonnenkaiser, gefolgt von der Aufstellung zum Kirchenzug (9.30 Uhr) sowie von der Festmesse (10 Uhr) mit anschließendem Gedenken am Kriegerdenkmal. Auch letzteres haben sich die Veteranen selbst gesetzt – als Geschenk zum 80-jährigen Bestehen 1953.

Die erste Vereinsaktivität aber wurde bereits bei der Gründungsversammlung 1873 beschlossen: die Anschaffung einer Fahne. Die Friedensfestfeier mit Ehrung der Feldzugsoldaten von 1866 (Preußisch-Österreichischer Krieg) und 1870/71 (Deutsch-Französischer Krieg) am 27. Juli 1896 war dann auch mit der Weihe des ersten Kreuzes auf dem Schwarzenberg verbunden. In den Weltkriegsjahren wurde es dann auch für die Elbacher Veteranen schwieriger.

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 musste der Verein dem Reichskriegerbund Kyffhäuser beitreten, heißt es in der Chronik und durfte weder seine Fahne zeigen, noch Gottesdienste ausrichten. Nach einem letzten „Hauptappell“ am 10. April 1939 ruhte der Vereinsbetrieb bis zur Wiedergründung am 18. März 1951 im Gasthof Sonnenkaiser, gefolgt von der Umbenennung von Kriegergedächtnisverein in Krieger- und Veteranenverein Elbach. Wie schon 1873 traten wieder mehr als 120 Mitglieder bei. 1959 waren sie erneut auf dem Schwarzenberg gefordert, wo sie das marode Gipfelkreuz erneuerten. Zum 90. Gründungsfest gönnten sich die Veteranen eine neue Fahne, das 100-Jährige feierten sie mit einem großen Zapfenstreich. Einen neuen Namen gab sich der Verein dann 1977: Krieger- und Reservistenverein Elbach.

2013 neues Gipfelkreuz errichtet

Eins hat sich aber nie geändert in den eineinhalb Jahrhunderten: der Hausberg der Veteranen. Den erklommen sie 2013 mit dem noch heute dort verankerten Gipfelkreuz. Die erste Wegstrecke zog ein Kaltblütergespann das 475 Kilogramm schwere Kruzifix aus Eichenholz, ab der Schwarzenbergalm schleppten es die tapferen Veteranen und Reservisten bis zum Gipfel. An jenem Ort also, wo morgen Abend das Bergfeuer leuchten soll. Bei wolkenlosem Himmel ergänzt vom Sonnenunter- und Mondaufgang. Ein magischer Moment auf dem Hausberg der Veteranen.

