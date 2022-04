Drei Maibäume in zwei Tagen: Hundhamer gehen Terminkollision kreativ aus dem Weg

Von: Sebastian Grauvogl

Daumen hoch für Nummer drei: Speck-Alm-Wirt und Baum-Spender Josef Ettenhuber (l.) und Maibaum-Chef Martin Eppensteiner am Hundhamer Maibaumplatz. © Privat

Gleich drei Maibäume werden heuer in der Gemeinde Fischbachau aufgestellt. Um eine Terminkollision zu vermeiden, zeigen sich die Hundhamer Burschen flexibel.

Hundham – Umgeschnitten waren sie schon, doch bis auf den Hundhamer Dorfplatz schafften sie es nicht. 2020 und 2021 ließ Speckalm-Wirt Josef Ettenhuber jeweils eine Fichte in seinem Forst an den Hängen der Benzingspitze oberhalb von Aurach fällen, um sie seinem Heimatdorf als Maibaum zu spenden. Doch beide Male verhinderte die Corona-Pandemie, dass die Stämme die für sie vorgesehene Rolle übernehmen konnten. Beim dritten Anlauf sollte es klappen, hofft Organisator Martin Eppensteiner (42). „Jetzt wird schon nix mehr dazwischenkommen.“

Eppensteiner musste sich selbst zwei Jahre lang gedulden, ehe er heuer endlich seine Premiere als Hundhamer Maibaum-Chef feiern kann. Eigentlich hätte er schon 2020 die Nachfolge von Rainer Köhler antreten sollen, der sich 2015 nach 50 Jahren und elf erfolgreich aufgestellten Zunftstangerln von der Spitze der Burschen zurückgezogen hatte. Große Fußstapfen also für Eppensteiner, der sich aber dennoch recht entspannt anhört. „Wir sind ein eingespielter Haufen“, sagt der 42-Jährige.

28 Meter hohe Fichte stammt aus dem Bergwald

Am Karfreitag holten die Burschen ihre 28 Meter hohe Fichte nach Hundham, wo sie nun auf dem Parkplatz beim Alten Wirt auf ihren großen Tag vorbereitet wird. Aktuell befinde man sich gerade im Feinschliff von Anstrich und Taferln, erklärt Eppensteiner. Bewacht werde der Baum natürlich auch, dass er nicht so kurz vor dem Ziel noch geklaut wird. Die ganze Dorfgemeinschaft habe ein Auge auf den Stamm, warnt der Maibaum-Chef mögliche Diebe.

Der Countdown hat eh schon begonnen, und er endet in Hundham bereits einen Tag früher als anderswo. Um eine Terminkollision mit Elbach und Hundham zu vermeiden, sei man auf den 30. April als Aufstelldatum ausgewichen, erzählt Eppensteiner. Grund ist der Fünf-Jahres-Turnus, den die Maibaum-Teams in der Gemeinde Fischbachau vereinbart haben, um sich nicht über Kreuz zu kommen.

Terminverschiebung hat auch praktischen Grund

Der besagt, dass heuer eigentlich die Elbacher an der Reihe wären. Weil Hundham bereits 2020 dran gewesen wäre, habe man selbstverständlich das Feld geräumt, betont Eppensteiner. Das habe auch noch einen praktischen Grund: „Wir teilen uns die Schwaiberl.“ Eine Parallelveranstaltung wäre also ohnehin nicht möglich gewesen. Davon unbenommen ist das Maibaumfest der Auerberger, die ihr Zunftstangerl in Hocheck am Sonntag, 1. Mai, und damit am selben Tag wie die Elbacher in die Höhe recken. Auch sie sind Nachholer, berichtet Eppensteiner. „Auerberg wäre letztes Jahr am Zug gewesen.“

Die Hundhamer verbinden derweil das Nützliche mit dem Angenehmen und feiern am 30. April nicht nur ein kleines Dorffest am Rathausplatz, sondern gleich noch einen Tanz in den Mai, kündigt Michael Gartmaier an. Im dritten Anlauf wolle man den neuen Maibaum „ganz bsundas“ feiern. Und dabei auch an dessen zwei Vorgänger denken, die es pandemiebedingt leider nicht zu diesen hohen Ehren gebracht haben.

