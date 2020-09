Drogenfahrt in Fischbachau: Polizei stoppt 19-Jährigen Bayrischzeller

Die Polizei hat am Sonntag in Fischbachau die Drogenfahrt eines 19-jährigen Bayrischzellers gestoppt. Ihn erwartet wohl ein Fahrverbot.

Fischbachau - Die Polizei hat am Sonntag in Fischbachau die Drogenfahrt eines 19-jährigen Bayrischzellers gestoppt. Wie die Beamten melden, hielten sie den Mann in seinem VW Golf gegen 23.40 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Leitzachtalstraße an und stellten bei ihm Anzeichen für Drogenkonsum fest. Ein Schnelltest auf Betäubungsmittel verlief positiv.

Zur gerichtsverwertbaren Feststellung der Konzentration im Blut wurde eine Blutentnahme mit anschließender -untersuchung angeordnet. Bei positivem Ergebnis erwartet den jungen Mann ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot.