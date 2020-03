E-Carsharing in Fischbachau: Nutzungszahlen weiter auf Sparflamme

Der erhoffte Turbo ist ausgeblieben. Auch ein Jahr nach dem Start des E-Carsharing-Angebots der Gemeinde Fischbachau kommt der Elektro-Kleinbus einfach nicht ins Rollen.

Fischbachau – Der erhoffte Turbo ist ausgeblieben. Auch ein Jahr nach dem Start desE-Carsharing-Angebots der Gemeinde Fischbachau kommt der elektrisch angetriebene Kleinbus einfach nicht ins Rollen. Das liegt allerdings nicht an Motor oder Batterie, sondern an der mangelnden Nachfrage. „Wir hinken leider weit hinter den erwarteten Buchungszahlen her“, teilt Bürgermeister Josef Lechner auf Nachfrage mit. Auch Lockmittel wie Gratis-Fahrten für Vereine oder Energiecheck-Gutscheine für die Wohngebäude der Nutzer im September und Oktober 2019 verpufften.

Im gesamten Jahr 2019 war der Nissan nur an 38 Tagen vermietet, berichtet Fischbachaus Kämmerin Veronika Rauscher auf Anfrage unserer Zeitung. Zieht man davon die neun unentgeltlichen Nutzungstage von Vereinen während der Aktion ab, blieben gerade einmal 29 Tage, an denen die Gemeinde und ihr Partner E-Wald etwas verdient haben. Eine Trendumkehr ist auch heuer nicht abzusehen. So wurde das E-Auto im Januar an vier Tagen, im Februar sogar nur an zwei Tagen ausgeliehen.

Auch Lechner ist mittlerweile ein bisschen ratlos. Damit die Kosten für den auf drei Jahre abgeschlossenen Leasingvertrag für den Nissan doch nicht ganz umsonst sind, nutze man das Fahrzeug nun eben vermehrt für dienstliche Fahrten der Gemeindemitarbeiter. Statt mit ihren Privatautos zu Terminen zu fahren, steigen diese eben ins Elektroauto. Im Gegenzug spart sich die Gemeinde die Fahrtkostenpauschale von 35 Cent pro Kilometer. Laut Rauscher waren die Angestellten 2019 immerhin an 40 Tagen elektrisch unterwegs, heuer bereits 15 Tage. „Zum Auswechseln der Wasserzähler“, erklärt die Kämmerin.

Doch Lechner gibt die Hoffnung nicht auf, dass sich wenigstens ein paar Bürger doch noch vom E-Carsharing überzeugen lassen. So werde in Kürze die neue Ladesäule am Bahnhof Hammer in Betrieb genommen. Auch die Sommerurlauber hat der Bürgermeister als potenzielle Elektroauto-Fahrer im Visier. Er bittet die Gastgeber, mehr für das Angebot zu werben.

Flankierend dazu wird die Gemeinde ein mit 50 Prozent Zuschuss gefördertes Mobilitätskonzept in Auftrag geben. Laut Lechner sollen darin auch erste Ergebnisse des neuen Nahverkehrsplans des Landkreises einfließen. Von den Experten der Green City AG erhoffe man sich dabei nicht zuletzt noch ein paar Tipps fürs E-Carsharing. Lechner: „Vielleicht erfahren wir dann, was wir noch machen können, um es besser ans Laufen zu bringen.“

Noch nicht wirklich am Laufen ist auch die E-Mobilität insgesamt im Landkreis. Laut Landratsamt waren Ende 2019 gerade einmal 314 reine Elektroautos zugelassen. Ein Anteil von nur etwas über 0,3 Prozent.

sg