Ein Dorf, zwei Vereine, sieben Festtage: Ein Blick in die Geschichte Elbachs

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Ein gutes Miteinander pflegen die Feuerwehr Elbach (l.) und der Trachtenverein Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach (r.). So auch bei der großen Festwoche ab dem 21. Juli unter der Schirmherrschaft von Fischbachaus Bürgermeister Stefan Deingruber (M.). © . pRIVAT

Gaufest und 125 Jahre Feuerwehr: Das sind die Anlässe für die Festwoche „Elbach feiert 2023“. Doch damit nicht genug. Wie ein Blick in die Chronik zeigt, gibt es noch ein drittes Jubiläum.

Elbach – Gaufest und 125 Jahre Feuerwehr: Das sind die beiden Anlässe für die Festwoche „Elbach feiert 2023“. Doch damit nicht genug. Wie ein Blick in die Chronik bestätigt, gibt es sogar noch ein drittes Jubiläum zu begehen: die Ersterwähnung Elbachs – damals noch Elpach (Bach bei den Elchen) – anno 1078, also vor 945 Jahren. Das 1500-Einwohner-Dorf am Fuß von Schwarzenberg und Breitenstein liegt am gleichnamigen Bach Elbach, an welchem sich schon in früher Zeit ein Sägewerk, eine Schmiede und ein Steinbruch befanden. Die Pfarrkirche St. Andreas mit ihrem hochaufragenden Zwiebelturm wurde 1689 nach einem Brand wiederrichtet, der Turm und die Innenausstattung stammen aus dem Jahr 1722. Noch ein bisschen älter ist die benachbarte Friedhofskapelle Heiligblut, die schon 1670 fertiggestellt wurde.

Bewegte Historie der Feuerwehr

Es dauert bis zum 23. Januar 1898, dass sich in Elbach die erste Freiwillige Feuerwehr gründete. Zuvor waren die Floriansjünger den benachbarten Truppen in Hundham und Fischbachau zugehörig. Zu Beginn bestand die Wehr lediglich aus einer kleinen, zweirädrigen Druckspritze und einer überschaubaren Mannschaft unter der Führung von Kommandant Andreas Greinsberger. 1907 wurde es dann unruhiger an der Spitze der Feuerwehr: Vier Kommandanten lösten sich binnen nur eines Jahres ab. Etliche Wechsel erfolgten auch in den Kriegswirren von 1918 bis 1945 und dann weiter in der Nachkriegszeit bis 1956. Trotzdem wuchs die Mannschaftsstärke weiter an. Eine technische Neuerung folgte ebenfalls: Nachdem eine Lafette mit einer Magirus TS 8/8 ihren Dienst verweigerte, schaffte die Feuerwehr einen Willis Jeep an, der fortan das alte Feuerwehrhaus am Friedhof ausfüllte. Ein wichtiger Wegbereiter für die schrittweise Modernisierung der Elbacher Truppe war Klaus Luttenbacher. Während seiner Zeit als Kommandant erfolgten mit dem Neubau des Gerätehauses, mehreren Fahrzeugkäufen und der stetig steigenden Mannschaftsstärke gleich mehrere Meilensteine. Heute sind die circa 70 Mitglieder (davon 30 Aktive) auch in Spezialgebieten wie Atemschutz- und Absturzsicherung bestens ausgebildet und unter ihrem Kommandanten Andreas Bolz (seit 2019) sowie dank ihres Löschfahrzeugs TSF-W ein wichtiges Glied der Rettungskette im Leitzachtal.

Riesen-Gaudi: Bavarian Ninja im Elbacher Festzelt

Aktiver Trachtenverein

Auch wenn der 1906 gegründete Trachtenverein Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach heuer keinen runden Geburtstag feiert, so lohnt sich dennoch ein kurzer Blick auf den mit seinen rund 500 Mitgliedern sehr aktiven Verein. Ob Faschingsbälle, Trachtenjahrtag, Weinfest und Maiandacht, Hoagascht oder Gwandmärkte: Der Jahreskalender der Truppe unter ihrem Vorsitzenden Florian Gschwendtner ist stets gut gefüllt. Mit mehr als 50 Kindern und Jugendlichen kommt auch die Nachwuchsarbeit nicht zu kurz. Umso größer sind die Euphorie und Motivation aller Beteiligten, heuer gemeinsam die Festwoche „Elbach feiert 2023“ auszurichten.

sg