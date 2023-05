Ein Jahr im Amt: Fischbachauer Bürgermeister zieht Zwischenbilanz

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Angekommen im Rathaus: Stefan Deingruber, neuer Bürgermeister in Fischbachau, zieht Zwischenbilanz. © thomas plettenberg

Mit seinem Amtsantritt im Mai 2022 beendete Stefan Deingruber (56) eine fünfmonatige Vakanz im Fischbachauer Rathaus. Im Interview zieht der neue Bürgermeister eine Zwischenbilanz.

Fischbachau – Während sechs Bürgermeister im Landkreis in diesen Tagen die erste Halbzeit ihrer sechsjährigen Amtszeit hinter sich haben, ist Stefan Deingrubers (CSU) Premiere deutlich frischer. Der 56-Jährige hat den Chefsessel im Fischbachauer Rathaus im März 2022 übernommen, nachdem sein 2020 neu gewählter Vorgänger Johannes Lohwasser (FWG) überraschend zurückgetreten war. Wie schnell er sich ins Amt eingefunden hat, erklärt Deingruber, der bei seiner Wahl keinen Gegenkandidaten hatte, im Interview.

Herr Deingruber, mit Ihrem Amtsantritt Ende März 2022 ist eine fünfmonatige Vakanz im Chefsessel des Fischbachauer Rathauses zu Ende gegangen. Wie war die Stimmung in Verwaltung und Gemeinderat?

Stefan Deingruber: Ich habe vor allem Erleichterung gespürt. Darüber, dass jetzt wieder jemand da ist, der die letzte Verantwortung trägt. Ich wurde überall mit offenen Armen und sehr herzlich empfangen.

Mussten Sie viel aufarbeiten, was in der langen Zeit ohne Bürgermeister liegen geblieben ist?

Stefan Deingruber: Klar musste ich erst mal den Schreibtisch aufräumen. Ich möchte aber betonen, dass Willi Rothemund und seine beiden Stellvertreter Bernhard Padeller und Martin Bacher sehr gute Arbeit geleistet haben. Gleiches gilt für die Schlüsselpositionen der Verwaltung, Geschäftsleiter Johann Neundlinger, Kämmerin Veronika Rauscher und Bauamtsleiter Werner Wagner. Trotzdem ist klar, dass sie sich auf das Notwendigste konzentrieren mussten, um dieses außergewöhnliche Pensum durchzuhalten. Dennoch haben sie mir dadurch den Start sehr erleichtert. Gemeinsam ist es uns gelungen, schnell wieder zur Projektarbeit zu kommen und auch neue Dinge anzustoßen.

Klingt so, als würden Sie an das bekanntlich hohe Tempo Ihres Vorvorgängers Josef Lechner anknüpfen?

Stefan Deingruber: Ich versuche, hier einen Mittelweg zu wählen. Mir ist es wichtig, niemanden zu überfordern. Nicht viele neue Projekte gleichzeitig, sondern lieber ein paar weniger, die man dann auch in einem überschaubaren Zeitraum zum erfolgreichen Abschluss bringen kann.

Eines der Projekte, das richtig Fahrt aufgenommen hat, ist der Pumptrack. Ein Musterbeispiel für Bürgerbeteiligung?

Stefan Deingruber: Der große Erfolg des Crowdfunding hat auf jeden Fall gezeigt, wie viel die Bürger erreichen können, wenn sie eine Idee voll unterstützen. Das hohe Spendenaufkommen war schon überraschend.

Dass es anders laufen kann, mussten sie beim Thema Baulandausweisung erfahren. Wie sehr traf Sie der Widerstand einiger Landwirte?

Stefan Deingruber: In erster Linie habe ich es als schade empfunden, dass unsere Bürger und Gäste die Langlaufloipen nicht mehr im vollen Umfang nutzen konnten, obwohl der Gemeinderat in demokratischer Abstimmung diesen Grundsatzbeschluss mit großer Mehrheit gefällt hat.

Wobei der Widerstand in erster Linie aus Ihrer eigenen Fraktion kam.

Stefan Deingruber: Das hat für mich keine Rolle gespielt. Parteipolitik hat in einem Gemeinderat nichts verloren. Auch habe ich mit kontroversen Debatten und anderen Meinungen kein Problem – im Gegenteil. Jede Meinung hat ihre Berechtigung. Wichtig ist mir nur, dass man sachlich diskutiert und dass am Ende nichts hängen bleibt. Für den Gemeinderat kann ich sagen, dass das gelungen ist. Auch mit den Landwirten bin ich immer im Gespräch geblieben.

Wie gehen Sie persönlich mit Kritik um? Anders als in Ihrer früheren Funktion als Leiter des Bauamts am Landratsamt stehen Sie jetzt ja unmittelbar in der Öffentlichkeit.

Stefan Deingruber: Da ist gar nicht so viel Unterschied, denn auch im Landratsamt hatte ich direkt mit den Bürgern zu tun. Und auch da waren nicht alle glücklich. Zum Beispiel wenn jemand auf seinem Grundstück bauen wollte und wir das aus rechtlichen Gründen nicht genehmigen konnten. Wichtig ist hier immer die Gleichbehandlung. Nur die Sache darf eine Rolle spielen, nicht der Antragsteller.

Profitieren Sie eigentlich noch von Ihren Kontakten in die Kreisbehörde in Miesbach?

Stefan Deingruber: Selbstverständlich. Man kommt einfach leichter ins Gespräch, wenn man die Leute kennt. Und man kann die Erfolgsaussichten von Anträgen leichter einschätzen. Da lässt sich vieles schon im Vorfeld klären und damit Zeit sparen.

Stichwort Zeit: Wie gelingt Ihnen die Trennung von Amt und Privatleben?

Stefan Deingruber: Ganz gut, denke ich. Grundsätzlich stört es mich nicht, wenn ich beim Spaziergehen oder Einkaufen von Bürgern angesprochen werde. Das bringt das Amt eben mit sich.

Und wie entspannen Sie?

Stefan Deingruber: Da bin ich breit aufgestellt. Mal beim Radeln, mal beim Berggehen, mal auf Ausstellungen. Ich habe viele Dinge, die mich runterbringen.

Zum Abschluss noch ein Blick nach vorn in die Zukunft: Denken Sie bereits über eine zweite Amtszeit nach?

Stefan Deingruber: In keiner Weise. Das wird frühestens in zweieinhalb Jahren, also ein halbes Jahr vor der nächsten Kommunalwahl, ein Thema. Bis dahin mache ich einfach weiter meine Arbeit.

Zu dieser Serie

Halbzeit bei der Amtszeit der neuen Bürgermeister: Das nehmen wir zum Anlass, mit den Rathauschefs Zwischenbilanz zu ziehen. Zu Wort kommen soll dabei, so vorhanden, auch bei der Wahl unterlegene Kandidaten.