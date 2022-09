Ein Projektsteuerer für den Hochwasserschutz in Hundham

Von: Sebastian Grauvogl

Aufgenommen in den Managementplan: Auch für die Weiler Ried (vorne) und Lehen (dahinter) sollen Hochwasserschutzmaßnahmen geprüft werden. © tp

Mehr Tempo beim Hochwasserschutz in Hundham wünschen sich Bürger und Gemeinderäte. Darum soll sich nun ein Projektsteuerer kümmern. Und an Aurach und Leitzach soll es ebenfalls bald weitergehen.

Fischbachau – Niemand weiß, wann die nächste Sturzflut kommt. Wenn es aber so weit ist, wollen die Hundhamer den Wassermassen nicht wieder ungeschützt ausgeliefert sein. Mehr Tempo bei der bereits im Herbst 2020 beschlossenen Erstellung des Hochwasserrisiko-Managmentplans wünschten sich deshalb vor allem die selbst im Ortsteil wohnhaften Gemeinderäte Bernhard Padeller (FaB) und Michael Gartmaier (CSU), als das Thema wieder auf der Tagesordnung stand. „Wir müssen auf die Tube drücken, damit bei nächsten Mal nicht wieder die Keller von 70 Häusern vollaufen“, forderte Padeller. Und auch Gartmaier wünschte sich eine Beschleunigung des in seinen Augen zuletzt nur sehr zögerlich voranschreitenden Projekts.

Förderzusage liegt vor

„Ihr sprecht mir aus der Seele“, betonte Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU), der zum aktuellen Stand berichtete. So habe die Gemeinde noch im November 2020 einen Zuwendungsantrag beim Wasserwirtschaftsamt Rosenheim gestellt. Einen Monat später folgte die Zusage von 150 000 Euro, was einer Förderung in Höhe von 75 Prozent der Kosten entspricht. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Gemeinde einen Projektsteuerer beauftragt und diesen auch selbst bezahlt.

Damit nicht genug: Die Gemeinde habe sich ferner erkundigt, ob auch eine Ausweitung des Managementplans und damit auch der Förderung auf den Bereich Lehen/Ried südwestlich von Elbach möglich sei. Hier habe der Buchergraben wiederholt die angrenzenden Grundstücke überflutet. Vom Wasserwirtschaftsamt habe grünes Licht gegeben, so Deingruber.

Auftrag für Projektsteuerung erteilt

Die Ausschreibung der Projektsteuerung habe derweil nur ein verwertbares Angebot erbracht. Die Firma cfLab GmbH habe dafür rund 22 700 Euro angesetzt. Eine laut Wasserwirtschaftsamt plausible Summe, so Deingruber. Die Gemeinderäte stimmten der Beauftragung dann einhellig zu. Allerdings mit der eindringlichen Bitte, auch die Erfahrungswerte der Anwohner sowie der Feuerwehr einzubeziehen. „Die wissen am besten, wo das Wasser herkommt“, sagte Josef Obermaier (CSU). So könne man auch eine überdimensionierte Planung vermeiden, die einst am Buchergraben für Widerstand gesorgt habe.

Der Bürgermeister bestätigte, dass der damals vorgesehene, acht Meter breite Ausbau an den Grundeigentümern gescheitert ist. Geschäftsleiter Johann Neundlinger teilt aber auf Nachfrage mit, dass der im Sommer oft komplett ausgetrocknete Graben bei Starkregen durchaus gefährlich anschwellen kann. So habe es in den 1990er-Jahren Massen an Schlamm in die Häuser gedrückt.

Sofortmaßnahme: Krumbach in Hundham soll gereinigt werden

Für eine kurzfristige Maßnahme in Hundham machte sich derweil Georg Gruber (FaB) stark. Der im Ortszentrum weitgehend verrohrte Krumbach sollte bei seinem Austritt ins Freie von Sand und anderen Ablagerungen gereinigt werden. Aktuell sei der Durchlass stark verengt, wodurch sich das Wasser schneller aufstauen könne. Obermaier und auch ein Anwohner schlugen sogar vor, den Graben schon vor dem Ort zu öffnen, damit er hier kontrolliert ausufern könne.

Deingruber notierte die Anmerkungen mit und versprach, sie mit dem künftigen Projektsteuerer zu besprechen. Er wies aber schon mal vorsorglich darauf hin, dass nur solche Eingriffe zulässig seien, die zu keiner Verschlechterung an anderer Stelle führen.

Hochwasserschutz für Hammer soll zeitnah auf die Agenda kommen

Das gilt auch für den geplanten Hochwasserschutz an Aurach und Leitzach im Ortsteil Hammer. Neundlinger teilt auf Nachfrage mit, dass auch dieses Projekt mit hoher Priorität verfolgt werde. Der Gemeinderat habe sich zwar noch nicht zu einer der sechs Varianten im Kostenumfang von rund sechs Millionen Euro durchringen können, das Thema werde aber zeitnah wieder auf die Agenda kommen. Dass der Hochwasserschutz eine der wichtigsten Aufgaben einer Gemeinde ist, weiß Neundlinger aus eigener Erfahrung. Er sei an der Donau aufgewachsen, erzählt er. „Da haben wir regelmäßig Keller ausgeschöpft.“