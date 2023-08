Ein Traumtag für alle Rosserer

Von: Christine Merk

Teilen

Prächtig: Insgesamt 20 Zehnerzüge fuhren am Sonntag vor den Augen von Tausenden Besuchern durch Hundham. Diese Pferde zogen den Wagen der Klosterbrauerei Reutberg. © MKF_MaxKalup

Was für eine Fest für alle Pferdefreunde: Beim Internationen Zehnerzugtreffen in Hundham erleben Rosserer und Zuschauer einen Tag, der wenig zu wünschen übrig lässt.

Hundham – Die Pferdefreunde Leitzachtal können stolz sein auf das Internationale Zehnerzugtreffen, das sie am gestrigen Sonntag auf die Beine gestellt haben. Tausende Pferdefreunde waren nach Hundham gekommen. „Ich bin überwältigt, wie viele Leute heute da sind“, freute sich Organisator Georg Bacher. Und Moderator Bruno Six nannte die Veranstaltung eine „hippologische Ausnahme, weil wir so viele Idealisten wahrscheinlich in ganz Europa nicht mehr zusammenbekommen“.

Schaufahren: Volker Knodel aus Karlsbad mit seinen Warmblütern. © MKF_MaxKalup

Die Idealisten saßen vor allem auf den Kutschen oder begleiteten zu Fuß die davor angespannten Rösser. 20 Zehnerzüge präsentierten sich, darunter Landershofener Rappen aus dem Altmühltal, Schwarzwälder Füchse aus der Schwäbischen Alb, Mini-Shettys aus der Oberpfalz sowie Warmblüter aus Karlsbad und aus dem Allgäu. Die weiteste Anfahrt hatte Uwe Daßler, der mit seinen eigenen fünf Haflingern und fünf Haflingern seines Beifahrers knapp 400 Kilometer aus Thüringen angereist war. Aus Österreich waren Esel und Noriker mit dabei, aus dem Kreis Miesbach kamen vier Gespanne. Woher sie auch gekommen waren, an diesem Sonntag waren alle schon in den frühen Morgenstunden auf den Beinen. Rund um Hundham schirrten sie ihre Tiere an, ab 12 Uhr trabten die ersten Zehnerzüge durch den Ort und stellten sich bald an den Einfallstraßen auf. Erste Gelegenheit, die Pferde näher anzuschauen.

Gäste aus Österreich: Auch die Esel waren zu zehnt unterwegs. © MKF_MaxKalup

Die offenbarten sich hier als echte „Profis“ vor der Kutsche. Gelassen standen sie in der Sonne, unbeeindruckt vom Treiben rundherum, nur Einzelne, die mal ungeduldig kurz mit den Hufen scharrten. Der kleinste von allen war Olympic, ein Mini-Shetty mit 78 Zentimetern Stockmaß, wie Thomas Kuhbandner verriet, der die Zügel der zehn Zwerge in der Hand hielt. Neben den Kaltblütern nahmen sie sich winzig aus, ein Hingucker waren sie aber alle. Gerade die Vielfalt der Rassen machte den Reiz dieses Treffens aus. Bruno Six wies bei der Rundfahrt durch den Ort schon auf die eine oder andere Besonderheit hin, etwa die Art der Anspannung oder charakteristische Farben der Rösser. Mit seiner lockeren Art begrüßte er viele der Kutscher persönlich und verlieh der Veranstaltung trotz ihrer Größe den Hauch eines Familientreffens. Auf die Menge der Zuschauer war der ganze Ort im Übrigen perfekt vorbereitet: Parkplätze vor allen Ortseingängen, Bierbänke an den Straßen, Standl, an denen es Essen und Getränke gab, und beschattete Biertische zum Verzehr.

Lokalmatador: Aus dem Leitzachtal fuhr Alois Gasteiger mit seinen Haflingern beim Zehnerzugtreffen mit. © MKF_MaxKalup

Nach dem Umzug kamen die Züge auf einer großen Wiese zum Stehen, bevor sie nacheinander zum „Schauplatz“ bei der Leonhardikapelle gerufen wurden. Hier ließ sich genau beobachten, wie fein die Pferde auf ihre Kutscher hören und auf deren Rufe reagieren. Bei der Präsentation der Gespanne vor der Leonhardikapelle zeigten dann alle auch mal mit viel Temperament, was in ihnen steckt. Unter anderem ein Kaltblut, das seine Reiterin – eine von vier Vorreiterinnen aus dem Verein der Pferdefreunde Leitzachtal – abwarf. Sie stieg aber gleich wieder auf, nachdem das Ross eingefangen war, und Six wusste mit seinem Hinweis auf das Fluchttier Pferd gut zu erklären, warum so etwas vorkommen kann. Mit seinem Fachwissen machte er zusammen mit Co-Moderator Hans Kirchberger die Präsentation der Züge auch für Nicht-Pferdekenner interessant. Und für die Kutscher gab es anerkennende Worte, denn jeder hatte seine Pferde „fein“ getrenst – ein großes Lob für die Rosserer und zugleich für die Leitzachtaler Pferdefreunde, die all diese Idealisten nach Hundham gebracht hatten.

Blickfang: die Mini-Shettys von Thomas Kuhbander aus Neunburg vorm Wald. © MKF_MaxKalup