Einsatz mit Corona-Schutz: Polizei durchsucht Asylunterkunft in Fischbachau

Mit Schutzkleidung und Masken ausgestattet rückten am Donnerstagmorgen Polizeibeamte zur Asylbewerberunterkunft in Fischbachau aus. Das steckte dahinter.

Fischbachau - Ein Polizeieinsatz mitten im Ort sorgt immer für Aufsehen, in Zeiten der Corona-Pandemie ganz besonders. So staunten einige Frühaufsteher in Fischbachau nicht schlecht, als am Donnerstagmorgen, 16. April, plötzlich Polizeibeamte mit Schutzkleidung und Gesichtsmasken an der Asylbewerberunterkunft im früheren Gasthof Breitenstein auftauchten. Viele fragten sich: Was war da los?

Für ein wenig Aufklärung kann das Polizeipräsidium Oberbayern Süd sorgen. Es habe sich wohl um eine Durchsuchung gehandelt, teilt die Pressestelle auf Nachfrage mit. Genauere Infos habe man dazu aber nicht, da es ein Einsatz der Bundespolizeidirektion München gewesen sei. Eine Antwort der dortigen Pressestelle auf die Nachfrage des Miesbacher Merkur hin steht noch aus.

Generell sei es in diesen Wochen nichts außergewöhnliches, wenn Polizeibeamte in Schutzausrüstung zu Asylbewerberunterkünften fahren, teilt das Präsidium mit. Meist seien dies aber keine Polizeieinsätze, sondern nur Amtshilfen im Auftrag des Gesundheitsamtes. Beispielsweise, wenn am Coronavirus-erkrankte Bewohner ins Krankenhaus gebracht werden oder zur Isolation wegen der Quarantäneregeln in andere Unterkünfte verlegt werden.

sg