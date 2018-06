Eiserne Hochzeit: Elbacher Ehepaar seit 65 Jahren verheiratet

Maria Matt arbeitete als Zimmermädchen, als sie das Herz von ihrem Andreas für sich gewann.

Elbach – Anfang der 1950er Jahre hat es Andreas Matt nach Feierabend und an seinen freien Tagen aus einem ganz besonderen Grund in den Gasthof zur Post in Fischbachau gezogen. Er hatte sich in die hübsche Maria verschaut, die dort als Zimmermädchen arbeitete. Bald zeigte sich: Die beiden waren die Richtigen füreinander. 1953 traten Andreas und Maria vor den Traualtar, beide 25 Jahre alt. Nun feierten sie die Eiserne Hochzeit.

Erst im Bergwerk in Hausham und nach dessen Schließung 20 Jahre lang bei WMF verdiente Andreas Matt den Lebensunterhalt für sich und seine Familie. Die wuchs bald auf sechs Mitglieder an. Viermal wurden Andreas und Maria Matt Eltern: mit drei Töchtern und einem Sohn. Eine Heimat fand die Familie in Elbach, wo sie ein Haus bauen konnte. Maria kümmerte sich liebevoll um die vier Kinder, den Haushalt und den Garten und bereitete allen ein schönes Zuhause. Andreas Matt widmete sich in seiner freien Zeit gerne dem Modellbau. Mit großer Sorgfalt bastelte er Modellschiffe, -flugzeuge und anderes.

+ Maria und Andreas Matt aus Elbach bei ihrer Hochzeit vor 65 Jahren. © Privat

Die Eiserne Hochzeit feierten die beiden im kleinen Familienkreis. Zu dem gehören außer den vier Kindern, die alle in der nahen Umgebung leben, auch fünf Enkel und drei Urenkel. „Große Feiern sind schon zu anstrengend“, erzählt die Tochter. Aber über den Besuch von Bürgermeister Josef Lechner hätten sich die Eltern doch sehr gefreut und fröhlich mit ihm angestoßen.

