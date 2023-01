Elbach feiert: Gaufest kommt 2023 in die Gemeinde Fischbachau - Vorbereitungen laufen

Von: Jonas Napiletzki

So schön kann’s beim Gaufest sein: Das passende Wetter hatte Irschenberg – hier beim Gaufest der Oberlandler 2022 – für sich reserviert. Allein zum Heimattag waren 10 000 Menschen gekommen. © Archiv Thomas Plettenberg

Der Trachtenverein Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach und die Elbacher Feuerwehr organisieren fürs Gaufest ein Festprogramm. Die Termine stehen bereits.

Elbach – Wenn’s im Leitzachtal ums Anpacken geht, lassen sich die Ortsvereine nicht lange bitten: Fürs Gaufest, das heuer im Juli in der Gemeinde Fischbachau stattfindet, hat sich bereits eigens die „Elbach feiert GbR“ gegründet und ein stolzes Programm ausgearbeitet. Beteiligt ist je ein Festausschuss der Feuerwehr Elbach, die ihr 125-jähriges Gründungsjubiläum feiert, und des Trachtenvereins Eichenlaub Schwarzenberg-Elbach. Die Organisatoren werben mit dem Slogan „Ein Dorf, zwei Vereine, sieben Festtage“.

Gaupreisplatteln am Samstag

Bevor das Fest stattfindet, gibt’s noch viel zu tun, erklärt Michael Gartmaier vom Trachtenverein. Detaillierte Informationen will er deshalb zu einem späteren Zeitpunkt kundgeben. Vorab gibt’s aber das Festprogramm, damit sich Gäste und Einheimische die Termine freihalten können.

Los geht das Gaufest, für das Elbach vom Oberlandler Gauverband im Jahr 2021 den Zuschlag bekommen hat, am Freitag, 21. Juli, mit dem „Brass Freida“ – das musikalische Highlight. Bei dem Blas- und Brassmusikfestivalabend treten die Musikgruppe Viera Blech, die Kapelle Josef Menzl, die Band Fättes Blech und die Chiemseer Musikgruppe LaBrassBanda auf. Die Organisatoren versprechen sechs Stunden Musik „vom Feinsten“ mit Bars und kulinarischen Highlights. Tags darauf, am Samstag, zeigen über 50 Aussteller Trachten und Zubehör. Außerdem sind eine Trachtenmodenschau, Musik und das Gaupreisplatteln für diesen Tag geplant. „Beim Gaupreisplatteln des Oberlandler Gauverbands ringen 50 Vereine um den Wanderpokal“, erklären die Organisatoren.

Bavarian Ninja: Organisatoren planen Parcours durchs Festzelt

Kaum steht der Gewinner fest, findet am Sonntag das Elbacher Feuerwehrfest mit Vereinsempfang, Gottesdienst, Festumzug und Zeltbetrieb statt. Hier spielt die Musikkapelle Elbach. Weiter geht’s am Mittwoch mit dem Parcours „Bavarian Ninja“ durchs Festzelt. Es folgt das Bier- und Weinfest und der Gauheimatabend am Freitag und Samstag, bevor der eigentliche Gauheimattag am Sonntag stattfindet. Ausführliche Details folgen. nap

Tickets für den Brass Freida gibt’s bei Eventim, verlinkt unter elbachfeiert.de, für 38 Euro.

