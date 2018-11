Endlich Platz für Lager und Büro: Vereine bekommen Räume in Hundham

Lange haben sie darauf gewartet, jetzt ist ihr Wunsch endlich in Erfüllung gegangen: Zwei Elbacher Vereine bekommen eigene Räume - und ein dritter vielleicht bald auch.

Fischbachau –Ein aktives Vereinsleben hinterlässt viele positive Spuren im Ort. Es bringt aber auch eine Menge Arbeit mit sich. Und die findet nicht nur auf der Bühne in Festzelten oder Sälen statt, sondern die meiste Zeit über hinter den Kulissen im Büro. Besser gesagt: zuhause bei den Verantwortlichen. Hier lagern auch die Utensilien, wenn sie woanders keinen Platz haben. Ein Schicksal, das drei Elbacher Vereine teilen: der Trachtenverein Schwarzenberg-Elbach, die Musikkapelle Elbach und der Gartenbauverein Auerberg. Alle drei haben nun die Gemeinde Fischbachau per Antrag an den Gemeinderat um Unterstützung gebeten, wie Bürgermeister Josef Lechner (CSU) in der jüngsten Sitzung berichtete.

Der Trachtenverein hat dabei bereits ein konkretes Domizil ins Auge gefasst: die Räume im „Haus Maria“ auf dem ehemaligen Caritas-Gelände in Hundham, das die Gemeinde einst gekauft hat. Ein Ortstermin habe aber ergeben, so Lechner, dass sich hier kein Büro mit Lager im Erdgeschoss einrichten lässt. Da im Haus Maria Münz-Waschmaschinen für die Bewohner der Siedlung sowie die Utensilien der für das alte Rathaus und die öffentlichen Toiletten zuständigen Reinigungskraft untergebracht seien, seien die Räume prinzipiell auch für Dritte zugänglich. Etwa für die Firma, die den Putzdienst in den Urlaubszeiten übernimmt.

Besser sieht es laut Lechner jedoch für den Gartenbauverein aus. Er könne seine Obstpressen im Keller des Haus Maria lagern. Doch auch für die Trachtler habe sich eine Lösung gefunden. Sie könnten künftig den Keller des alten Rathauses nutzen. Dieser sei trocken, beheizt und belüftet und eigne sich daher auch zum Aufbewahren von (Kinder)kleidern. Für seine Fahnen habe der Trachtenverein bereits einen anderen, klimatisierten Raum.

Bleibt noch die Musikkapelle. Sie hat laut Lechner ein Auge auf die Räume des alten Leitzachtalarchivs geworfen. Darüber könne man aber erst entscheiden, wenn der Leitzachtalverein seinen Bestand in das sanierte alte Schulhaus auf der anderen Straßenseite umgezogen hat.

Alles in allem zeigte sich der Bürgermeister zufrieden mit dem nun eingeschlagenen Weg. „Der ärgste Bedarf ist damit abgedeckt“, sagte Lechner. Sollten weitere Anfragen kommen, könne man den betreffenden Vereinen auch die leer stehenden Räume des früheren Pflege- und Therapiezentrums mit rund 100 Quadratmetern vorschlagen. Hier sei aber ein Mietpreis von 400 Euro aufgerufen. Die Nutzung der Hundhamer Räume sei hingegen kostenlos, aber auch für beide Seiten jederzeit widerrufbar. Zum Beispiel, wenn die Gemeinde den Platz selbst benötigt. „Da ist nichts in Stein gemeißelt“, betonte Lechner.

Bei den Vereinen ist man dennoch glücklich mit der Lösung. Michael Gartmaier (CSU), der sich im Gemeinderat wiederholt für das Anliegen eingesetzt hatte, kommentierte die einstimmige Entscheidung mit einem erleichterten „Vergelt’s Gott“.