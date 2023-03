Erfolgreicher Probebetrieb: Fischbachau denkt über Kauf von Bio-Toiletten nach

Von: Sebastian Grauvogl

Wasserlos: die Test-Biotoilette in Kreuth. © Archiv STS

Im Probebetrieb scheinen die Bio-Toiletten zu überzeugen. Ob sich auch die Gemeinde Fischbachau zwei der wasserlosen WCs anschaffen soll, war nun Thema im Gemeinderat.

Fischbachau – Das Probesitzen hat Felix Stahl überzeugt: Ein „sehr angenehmes Sitzgefühl“ bescheinigte der Geschäftsleiter der Gemeinde Fischbachau den Biotoiletten, deren Anschaffung das Kommunalunternehmen Regionalentwicklung Oberland (REO) im Rahmen eines Leader-Projekts plant. Das Prinzip, die Hinterlassenschaften mit Einstreu zu bedecken, funktioniere gut, das Fichtenholzfurnier und das Oberlicht des Häuschens würden für ein angenehmes Ambiente sorgen, so Stahl. Wie der aktuelle Stand des landkreisweiten Projekts ist und wie die nächsten Schritte aussehen, hat der Geschäftsleiter nun dem Fischbachauer Gemeinderat bei einem Arbeitstreffen berichtet.

Mehrere Gemeinden haben Interesse signalisiert

Neben Fischbachau haben auch Kreuth, Hausham, Bayrischzell, Holzkirchen und Schliersee Interesse an den so genannten Trockentoiletten bekundet. Der seit den Herbstferien 2022 laufende Probebetrieb an einem Standort in Kreuth und an zwei Plätzen in Holzkirchen sei laut REO ein voller Erfolg gewesen und solle auf Wunsch der Kommunen in die Verlängerung gehen, so Stahl.

Die Gemeinde Fischbachau habe zwei potenzielle Aufstellorte für die Bio-WCs ausgeschaut: einen beim Wanderplatz Drachenthal in Wörnsmühl und einen an den Eggerer Feldern in Hundham. 3500 Euro netto würde der Kauf einer Biotoilette kosten, wobei 50 Prozent Leader-Zuschuss möglich seien. Alternativ wäre eine Miete für 180 bis 200 Euro pro Monat möglich. Als Service-Pauschale für die zwei Mal pro Woche notwendige Reinigung würden in beiden Fällen 180 Euro netto pro Monat fällig.

Gemeinderäten haben noch Fragen

Die Gemeinderäte hatten dennoch Fragen. Willi Rothemund (FWG) wollte wissen, ob die Einstreu im Winter einfrieren könne? Dies sei aufgrund des hohen Salzanteils in den Hinterlassenschaften nicht möglich, erklärte Stahl. Auch die von Ludwig Birner (FWG) geäußerte Sorge um die Sturmfestigkeit des Häuschens konnte er nehmen: „Ich habe es nicht umwerfen können.“ Die Lebensdauer, nach der sich Andreas Gschwendtner (CSU) erkundigte, bezifferte Stahl auf mindestens fünf Jahre, eher länger. Das bestätigte Bernhard Padeller (FaB) aus eigener Erfahrung: Am Kindergarten Hundham sei seit mehr als zehn Jahren eine Biotoilette im Einsatz. „Sie funktioniert noch heute tadellos.“

Laut REO soll nach finaler Abstimmung mit den Gemeinden und Diskussion im Leader-Lenkungsausschuss ab Juli 2023 ein Auftrag vergeben werden. Nichtsdestotrotz bat Josef Obermaier (CSU) darum, Bio-WCs auch künftig nur dort einzusetzen, wo kein Wasser- und Kanalanschluss für eine herkömmliche Toilette vorhanden sei.

