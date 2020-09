Erster Schultag mit Maske und Abstand: Familie aus Hundham berichtet von ihren Erlebnissen

Emilia Lechner kann stolz sein. Die sechsjährige Hundhamerin hat gestern ihren ersten Schultag in der Grundschule Elbach gemeistert. Auch wenn wegen Corona vieles anders war.

Hundham/Elbach – Ganz schön tapfer sein mussten die Abc-Schützen an der Grundschule Elbach. Wegen der Corona-Auflagen durften ihre Eltern nicht mit ins Klassenzimmer. Doch die Schulanfänger der 1a hatten Glück: Sie kennen sich so gut wie alle aus dem Kindergarten Wilde Wiese in Hundham. „Fast die ganze orangene Gruppe ist in die gleiche Klasse gekommen“, erzählt Magdalena Lechner (32). Und ihre Tochter Emilia (6) durfte sich sogar noch ein bisschen mehr freuen: Ihre Nachbarin und beste Freundin Amelie sitzt mit ihr in der Schulbank. „Das haben sie sich so sehr gewünscht“, sagt die Mama erleichtert.

Trotzdem liegt ein ziemlich aufregender Tag hinter Emilia. Doch bevor sie mit Mama und Papa zur Begrüßung der ersten Klassen in die Turnhalle der Grundschule gefahren ist, wartete erst mal eine große Überraschung auf sie: das Auspacken der Schultüte beim gemeinsamen Frühstück. Neben Nervennahrung wie Müsliriegel und Co. fischte Emilia auch eine neue Brotzeitbox und Trinkflasche heraus. „Die Ausstattung aus dem Kindergarten ist halt jetzt nicht mehr so cool“, meint Magdalena Lechner und lacht. Dass auch Handdesinfektionsmittel und eine neue Maske zu den Geschenken gehören, zeigt, wie besonders dieser Schulanfang 2020 ist.

Regelrecht innovativ ist die Schultüte selbst. Sie besteht nicht nur aus Papier und Pappe, sondern hat einen Überzug aus Stoff, in den neben Emilias Name auch das Datum ihrer Einschulung gestickt ist. Der Clou: Die weiche Hülle wird nach dem ersten Schultag mit einer Kissenfüllung ausgestopft und so zu einer dauerhaften, kuscheligen Erinnerung an diesen besonderen Moment. „Das liegt jetzt voll im Trend“, erklärt Magdalena Lechner.

An der Schule angekommen wird ein weiteres Stück Stoff Thema: der Mund-Nasen-Schutz. Auch die Kleinen müssen ihre Masken tragen, erst an ihrem Platz im Klassenzimmer dürfen sie sie abnehmen. Doch Emilia ist da schon routiniert, berichtet ihre Mama schmunzelnd: „Manchmal vergisst sie sogar, dass sie die Maske wieder absetzen darf.“ Mit ihrer Schultüte in der Hand und ihren Eltern an der Seite marschierte Emilia dann in die Turnhalle. Da hieß es aber erst mal Abschied nehmen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, durfte nur ein Elternteil mit den Abc-Schützen nach vorne zur Begrüßung. Bei Emilia war es die Mama. Der Papa schaute von der Empore der Turnhalle aus zu. Weitere Familienmitglieder waren ohnehin nicht erlaubt, berichtet Magdalena Lechner. Corona lässt grüßen.

+ Sicherheit geht vor: Mama Magdalena Lechner hilft Emilia beim Anlegen des Mund-Nasen-Schutzes. © Thomas Plettenberg

Bevor Emilia dann zum ersten Mal ihre Lehrerin Angela Thürwinkl und Rektor Michael Hutzl sah, war sie doch ein bisschen aufgeregt, erzählt die Mama. „Sie hat schon immer wieder meine Hand gesucht.“ Doch die Nervosität war angesichts der netten Begrüßungsworte und des Segens von Pfarrer Josef Spitzhirn, der den Abc-Schützen unter einem bunten Regenschirm als Symbol für den Schutz Gottes den Segen spendete, schnell verflogen. Zeit zum Grübeln blieb den Erstklässlern ohnehin nicht. Gleich nach der kleinen Feierstunde ging es ins Klassenzimmer.

+ Wohl behütet: Pfarrer Josef Spitzhirn spendet Emilia Lechner den Segen zum Schulanfang. © Thomas Plettenberg

Damit es den Eltern während der ersten Schulstunde ihrer Sprösslinge nicht langweilig wird, erhielten diese von der Jugendbeamtin der Polizeiinspektion Miesbach, Barbara Nüßlein, eine Einführung zum Thema Schulwegsicherheit. Die Schule wünsche sich, dass auch die Erstklässler schon mit dem Bus zum Unterricht kommen, erzählt Magdalena Lechner. Kein Problem, meint die 32-Jährige. Emilia hat es nicht weit zur Haltestelle am alten Hundhamer Rathaus. Das Hinfahren sei eh kein Problem. „Da steigen ja alle gemeinsam aus.“ Die Rückfahrt begleitet in den ersten Wochen immer eine Mama, die darauf schaut, dass die Kleinen ihren richtigen Stopp nicht verpassen.

Emilia kommt auf dem Schulweg auch bei ihrem Kindergarten vorbei. Der Abschied war aber vor allem für die Mama emotional. „Ich musste schon ein paar Tränchen verdrücken“, erzählt Magdalena Lechner. „Da merkt man einfach, wie schnell die Zeit vergeht.“

sg