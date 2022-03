Fischbachauerin über ihr Amt als Ausbildungsbotschafterin: „Es steht einem die ganze Welt offen“

Von: Christine Merk

Immer noch mit Leidenschaft dabei: Michaela Schmitz-Guggenbichler schwärmt von den beruflichen Möglichkeiten in der Gastronomie. © privat

Michaela Schmitz-Guggenbichler betreibt die Alte Bergmühle in Fischbachau und engagiert sich im Landkreis ehrenamtlich als Ausbildungsbotschafterin. Darüber haben wir mit ihr gesprochen.

Fischbachau - Michaela Schmitz-Guggenbichler liebt ihren Beruf in der Gastronomie. Sie betreibt die Alte Bergmühle in Fischbachau als Pension und Gaststätte. Um jungen Menschen das Berufsangebot in der Branche schmackhaft zu machen, engagiert sie sich im Landkreis ehrenamtlich als Ausbildungsbotschafterin beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband.

Frau Schmitz-Guggenbichler, was machen Sie als Ausbildungsbotschafterin?

Eine wichtige Aufgabe ist, Nachwuchs für das Gastgewerbe zu bekommen. Wir gehen mit unseren Ständen zu Ausbildungsmessen, und ich besuche Schulklassen, wo ich die Berufe unserer Branche vorstelle.

Die bietet ja eigentlich eine Vielzahl von verschiedenen Berufen.

Ja, das ist wahr. Das geht vom Koch über Restaurant- und Hotelfachkräften bis zuKaufleuten. Also nicht nur Serviceberufe, sondern auch solche in der Betriebswirtschaft und Verwaltung, die eine Basis für eine Anstellung in anderen Branchen sein können.

Es sollte also für viele junge Leute ein attraktiver Job dabei sein.

Ganz genau. Und das schöne an diesen Berufen ist, dass einem die ganze Welt offensteht. Man kann ganz leicht ein paar Jahre ins Ausland oder beispielsweise auf ein Kreuzfahrtschiff.

Warum ist es trotzdem so schwer, Nachwuchs zu bekommen?

An vielen Stellen gibt es einen Vertrauensverlust, und es herrschen Vorurteile – etwa, dass man kein freies Wochenende mehr hat oder bis spät nachts arbeiten muss. Das ist aber nicht so. Es gibt feste Arbeitszeiten, und die werden auch eingehalten. Zum anderen ist Dienstleistung ganz allgemein negativ behaftet. Dabei kann das auch besonders schön sein, weil man positives Feedback bekommt.

Was würden Sie empfehlen, wenn sich ein Jugendlicher für eine Ausbildung interessiert, sich aber nicht sicher ist, ob es das richtige für ihn ist?

Ein Praktikum, zum Beispiel in den Ferien, ist dann sicher eine gute Möglichkeit. Da kann man in den Beruf hineinschnuppern, für den man sich interessiert, und sich schlau machen, wie Arbeit und Arbeitszeiten wirklich aussehen. Eine klasse Idee ist auch die Ausbildungstour der Standort-Marketinggesellschaft SMG, bei der man Betriebe besichtigen und Fragen stellen kann.

Wie kommen Schüler an einen Praktikumsplatz?

Eine Möglichkeit ist, direkt in einem Betrieb nachzufragen. Sie sind alle aufgeschlossen. Die jungen Leute dürfen sich aber auch gerne direkt an mich wenden, dann helfe ich bei der Vermittlung.

Welche Ausbildung haben Sie selbst absolviert?

Ich habe Hotelfachfrau gelernt, im Terrassenhof in Bad Wiessee. Später habe ich eine Zeit in der Tourist-Info gearbeitet, und heute leite ich die Bergmühle. Und ich bin immer noch mit Leidenschaft dabei.

Kontakt

Michaela Schmitz-Guggenbichler stellt sich als Ansprechpartnerin sowohl für Jugendliche als auch für Schulen zur Verfügung. Sie ist erreichbar unter 0 80 28 / 732 oder per Mail an schmitz.bergmuehle@t-online.de

