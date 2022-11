(Fast) gewohnte Weihnachtsbeleuchtung in Fischbachau

Von: Sebastian Grauvogl

Wird im Advent wohl feierlich wie eh und je: der Christkindlmarkt im Klosterhof Fischbachau (Archivbild). © Thomas Plettenberg

Fischbachau – Allenfalls sparsam fährt die Gemeinde Fischbachau im Advent ihre Festbeleuchtung zurück. Grund: „Wir sind eh schon sparsam.“

Wie hell soll Fischbachau in der Adventszeit leuchten? Diese Frage richtete Bürgermeister Stefan Deingruber (CSU) zuletzt an den Gemeinderat. Hintergrund sei eine Anfrage aus der Bürgerschaft, erklärte Deingruber. Einen Vorschlag hatte die Verwaltung bereits ausgearbeitet. Demnach sollen auch heuer die gewohnten Sterne am Rathaus Fischbachau und am alten Rathaus in Hundham strahlen, ebenso wie die Lichterketten bei den Christkindlmärkten.

Dies aber nur zu den Öffnungszeiten. Für unverzichtbar halte man die beiden Christbäume an den Kirchen Fischbachau und Elbach, wobei man diese nur von 17 bis 21 Uhr illuminieren wolle.

Bernhard Padeller (FaB) wollte gern noch eine Stunde drauflegen. Fischbachau sei schon immer sehr verantwortungsvoll in Sachen Weihnachtsbeleuchtung gewesen. Acht bis zehn Sterne an den beiden Rathäusern seien sehr moderat. „Andere Städte haben Hunderte.“ Katharina Schreyer (CSU) verwies auch noch auf die regenerativen Stromquellen in Fischbachau. „Wir versorgen uns mit Photovoltaik und Wasserkraft fast selbst, da brauchen wir wirklich kein schlechtes Gewissen haben.“

Das fanden auch die anderen Gemeinderäte und stimmten dem Vorschlag zu – mitsamt Padellers Vorstoß für die Christbaumbeleuchtung bis 22 Uhr.