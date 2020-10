Brennholz fängt neben dem Ofen zu brennen an

Brennendes Brennholz hat gestern gegen 15.30 Uhr im Orsteil Feistenau der Feuerwehr Fischbachau einen Einsatz beschert.

Am Sudetenweg hatte ein Mieter das Holz zu nah am Ofen in einem tragbaren Regal deponiert. Die Folge: Der heiße Ofen entzündet mit seiner Strahlungshitze die Scheite. Zum Glück hatte der Mieter in der darüber liegenden Wohnung das Feuer früh bemerkt, weil dessen Rauchmelder anschlug.

Er öffnete mit einem Schlüssel die Wohnung, sah Rauch und offenes Feuer und alarmierte sofort die Feuerwehr. Die hatte mit 19 Mann und drei Fahrzeugen den Brand zusammen mit den sechs Kameraden aus Elbach schnell im Griff. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus Hundham und Miesbach wurden unterwegs wieder zurückbeordert.

Wie Fischbachaus Kommandant Marinus Gasteiger berichtete, war das Feuer gerade dabei überzugreifen. Mit einem Hochdrucklüfter wurde die Wohnung rauchfrei gemacht. Einsatzende war um 17 Uhr. Verletzt wurde niemand.

ddy